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- 25 Nis 2021 - 19:07

İbo Show'da Büyük Yas! İbrahim Tatlıses Hüngür Hüngür Ağladı, Halk Ağladı! Öyle Bir Şey Yaşandı ki; Tüm Türkiye Gözyaşlarına Boğuldu! "Ah Be İmparator"

STAR TV Ekranlarının en sevilen programlarından biri olan İbo Show'da İmparator Tatlıses'in yakarışları izleyenlerin içlerine oturdu. Ne para ne servet hiçbirinde gözü olmayan Tatlıses Allah'tan sadece bir şey diledi... Sevenlerinin ekranlara kilitlenip izlediği programda İbrahim Tatlıses yaptığı açıklamalarla ve konuklarıyla gündeme bomba gibi düşüyor. İbo Show'un son bölümünde ise Tatlıses açıklamalrıyla şok etkisi yarattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Müzik şölenin ve eğlenceli dakikaların yaşadığı İbo Show'da her bölüm, her sahne seyircilerin akıllarında uzun bir süre yer ediyor. Her hafta programına konuk olarak davet ettiği isimlerle gündemi belirleyen İbo Show, son bölümünde ise Zekeriya Ünlü için konseptini değiştirdi. Zekeriya Ünlü bilindiği üzere kendisini sıra gecelerinde geliştirmiş ve çok büyük noktalara gelmişti. 

İbrahim Tatlıses'te bunu bildiği için normal konseptinden çıkarak programına konuk olarak katılan şahane isim için tüm ekibiyle başarılı bir sıra gecesi düzenledi.  Sıra gecesi ekibini konuk olarak ağırlayan İbrahim Tatlıses, geceye damgasını vuracak sözleri ağlaya ağlaya dile getirince izleyenlerin içi paramparça oldu...

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25 Nis 2021 - 19:07 Ankara- Magazin

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Hulya Pekince - Her şeyin Başı sağlık Ibrahim TatlIsese inşallah yürümeyi Eski sağlığına kavuşmasını dilerim AğlamasınGulsun.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 12:15

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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