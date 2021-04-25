Survivor Hanzade'den Şok Açıklamalar! Bu Görüntüler Gönüllüler Takımına Verilirse Büyük Savaş Çıkar! Artık Çileden Çıkıldı! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce adadan beklenmedik bir şekilde ayrılan Hanzade, adadan ayrıldıktan sonra canlı yayın yaparak, birçok soruya cevap vermişti. "Ben dışarda, sokakta karşılaşsam Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe ve Aleyna Çalışkan'a selam vermem. Onlar benim aynı statüde olduğum insanlar değil" sözlerine; Hakan Hatipoğlu ise "Ben Hanzade'ye bunları hiç yakıştıramadım. Takım arkadaşları için hiç doğru kelimeler değil gerçekten ben çok sinirlendim" açıklamasını yapmıştı.

Panorama programına konuk olarak katılan Hanzade, yaptığı açıklama hakkında ise "Doğru bir şekilde başlamamışım demek ki, cümlelerime. Belki de heyecandan dedim o sözleri" diyerek açıklamasını yaptı. Yaptığı son açıklamadan sonra ise izleyiciler ikiye ayrıldı. Kimi Hanzade'nin ikiyüzlülük yaptığını iddia ederken kimi ise kendisini yanlış ifade ettiğini dile getirdi.



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