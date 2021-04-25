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- 25 Nis 2021 - 11:34 G: 25 Nis 2021 - 12:13

Survivor Hanzade'den Şok Açıklamalar! Bu Görüntüler Gönüllüler Takımına Verilirse Büyük Savaş Çıkar! Artık Çileden Çıkıldı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan kısa bir süre önce ayrılan Hanzade'den şok açıklamalar geldi. Adadan ayrıldıktan sonra yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken Hanzade hakkında atılan tüm iddialara yanıt verdi. Reşat ve Batuhan tarafından korunduğu hakkında birçok iddia gündeme gelmişti. Şimdi öyle bir açıklama yaptı ki, gönüllüler takımına bu konuşmalar izletilse savaş başlatır!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce adadan beklenmedik bir şekilde ayrılan Hanzade, adadan ayrıldıktan sonra canlı yayın yaparak, birçok soruya cevap vermişti. "Ben dışarda, sokakta karşılaşsam Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe ve Aleyna Çalışkan'a selam vermem. Onlar benim aynı statüde olduğum insanlar değil" sözlerine; Hakan Hatipoğlu ise "Ben Hanzade'ye bunları hiç yakıştıramadım. Takım arkadaşları için hiç doğru kelimeler değil gerçekten ben çok sinirlendim"  açıklamasını yapmıştı. 

Panorama programına konuk olarak katılan Hanzade, yaptığı açıklama hakkında ise "Doğru bir şekilde başlamamışım demek ki, cümlelerime. Belki de heyecandan dedim o sözleri" diyerek açıklamasını yaptı. Yaptığı son açıklamadan sonra ise izleyiciler ikiye ayrıldı. Kimi Hanzade'nin ikiyüzlülük yaptığını iddia ederken kimi ise kendisini yanlış ifade ettiğini dile getirdi.

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25 Nis 2021 - 11:34 Ankara- Survivor 2021

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