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- 25 Nis 2021 - 12:18 G: 25 Nis 2021 - 12:19

Ssağlıklı kentler için sağlıklı gelecek

Ankara Çankaya beledıyesının gündüz bakımevlerı sağlık kentler bırlığı proje yarışması ıçın ılk adımı attı. kreşlerde sürdürülen projeler sağlıklı kentler bırlığının sağlıklı şehırler en iyı uygulama yarışmasında sağlıklı çevre ve sağlıklı yaşam kategorılerınde yarışacak.

Sağlıklı Kentler Birliğinin Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına Çankaya Belediyesi kreşlerinde uyguladığı projelerle katılacak. Yarışmaya Sağlıklı Çevre Kategorisine Tohumum Askıda Sağlıklı Yaşam Kategorisine ise Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek projesini sunacak.

Pandemi koşullarında 1500 çocuk kapasiteli kreşlerinde hizmet sunan Çankaya Belediyesi çocukları aynı zamanda sağlıklı ve çevreye duyarlı yetiştiriyor.

Tohumum Askıda projesi erken çocukluk döneminde iklim değişikliği hakkında  farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Ekolojik okur- yazarlık sıfır atık ve toprak ana başlıklı atölye çalışmaları ile kompost eğitimleri de alan çocuklar toprakla buluşarak üretimin heyecanını yaşadı. Çocuklar takas yöntemi ile meyve tohumları ve fideleri de bahçelerine diktiler.

OBEZİTE İLE MÜCADELE

Sağlıklı Yaşam Kategorisinin alt başlığı olan aktif yaşam konusunda ise çocukluk çağı obezitesinin önlemesi amacıyla Sağlıklı Gelecek Çocuklarla Gelecek projesi uygulanıyor.

Pandemi döneminde çocuklarda ortaya çıkan hareketsizlik ve kilo artışı nedeniyle geliştirilen proje ile spor ve sağlıklı beslenme ile çocukluk çağı obezitesinin önüne geçmek amaçlanıyor. Açık havada oyunlarla ve ailelerin de katıldığı çevrimiçi eğitimlerle çocuklara sağlıklı büyüme bilinci kazandırılıyor.

25 Nis 2021 - 12:18 - Belediyeler

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