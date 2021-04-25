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- 25 Nis 2021 - 12:38 G: 25 Nis 2021 - 13:06

Ramo Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sır Korkunç Bir Gerçekmiş! Hayranları Yıkılacak...

Show TV ekranlarının bir dönemine damgasını vuran Ramo dizisinin neden final yaptığı ortaya çıktı. Perde arkasındaki sırın korkunç bir gerçek olduğunu gören Ramo sevenleri ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Her bölümde reytingleri kıran dizinin aniden final yapmasının asıl sebebi ise son zamanlarda çok fazla araştırma konusu haline geldi. Meğer Ramo dizisinin final yapmasının altındaki sebep...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç gibi birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı başarılı dizi ekranlara birkaç hafta önce veda etti. Reytinglerinin ve sosyal medya etkileşimin çok iyi olduğu dizinin aniden final yapması ise hayranlarını büyük bir şoka sokmuştu. Önce bayramdan sonra denilen final kararı için ramazan ayı içerisinde apar topar finali dizi dünyasına damgasını vurmuştu. 

Show TV ise elindeki başarılı tüm dizileri tek tek elden çıkarmıştı. Arıza, Çukur, Alev Alev ve Kuzey Yıldızı gibi dizilerin final yapmasına sadece ramak kalmışken ilk final yapacak dizi ise Arıza dizisi olmuştu. Reytingleri ne iyi ne kötü olan dizinin final yapmasına sevenleri çok üzülmüştü ki bir final kararı da Ramo'dan gelmişti.

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25 Nis 2021 - 12:38 - Dizi Haberleri

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