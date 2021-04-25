Masumlar Apartmanı Dizisinden Safiye Ayrılıyor Mu? Ezgi Mola Başka Bir Projeyle Resmen El Sıkıştı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizisinin yeni bölümü ise Salı günü ekranlara gelecek. Naci karakterinin diziye yeniden dönmesiyle birlikte dikkatler Masumlar Apartmanı dizisine odaklanılmıştı. Her bölüm seyircisine farklı bir heyecan yaşatırken Ezgi Mola'dan gelen haber şok etkisi yarattı! Peki, detaylar ne?

Yeni projesiyle el sıkıştığı görülen başarılı oyuncunun muhabirler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Sevecen ve sempatik bir şekilde tüm sorulara cevap veren Ezgi Mola, yeni projesi hakkında ve Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar...



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>