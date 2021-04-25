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- 25 Nis 2021 - 13:36 G: 25 Nis 2021 - 14:08

Masumlar Apartmanı Dizisinden Safiye Ayrılıyor Mu? Ezgi Mola Başka Bir Projeyle Resmen El Sıkıştı! Neler Oluyor?

TRT1 ekranlarının en sevilen dizileri arasında yerini alan Masumlar Apartmanı dizisinden Safiye karakteri ayrılıyor mu? Başka bir projeyle el sıkıştığı öğrenilen Masumlar Apartmanı oyuncusu tüm dikkatleri üzerine çekti. Başarılı oyunculuğundan dolayı yıldızının parladığı bir zamandan geçen Ezgi Mola yeni projesi hakkında ilk kez konuştu. Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayan başarılı dizisinin yeni bölümü ise Salı günü ekranlara gelecek. Naci karakterinin diziye yeniden dönmesiyle birlikte dikkatler Masumlar Apartmanı dizisine odaklanılmıştı. Her bölüm seyircisine farklı bir heyecan yaşatırken Ezgi Mola'dan gelen haber şok etkisi yarattı! Peki, detaylar ne? 

Yeni projesiyle el sıkıştığı görülen başarılı oyuncunun muhabirler tarafından soru yağmuruna tutuldu. Sevecen ve sempatik bir şekilde tüm sorulara cevap veren Ezgi Mola, yeni projesi hakkında ve Masumlar Apartmanı dizisiyle ilgili açıklamalar yaptı. İşte tüm detaylar...

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25 Nis 2021 - 13:36 Ankara- Magazin

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