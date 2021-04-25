Tamer Karadağlı, Savaşçı Dizisini Havaya Uçurdu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Seyircilere Son Anda Döndü! Bombanın da Ötesinde...

Savaşçı dizisini havaya uçuran bir karakter olan Albay Oktay Göktürk'e hayat veren Tamer Karadağlı, yeni sezona kendi imzasını atıyor. İzleyenlerin oyunculuk performansı karşısında büyülendiği oyuncunun Savaşçı dizisinde rolü bu seferde değişti. Dizinin ilk bölümünde Timin yanında yer alan Albay Oktay Göktürk daha sonra düşman saffına geçmişti. Şimdi neler oluyor?

Albay Oktay Göktürk'ün Türk askerine tuzaklar kurarak, dengeleri değiştiren bir karakter olması seyircide şok etkisi yaratmıştı. Ediz Hun'un hayat verdiği Albay Oktay Göktürk'ün babası ise "Bu benim olamaz. Eğer böyle bir şey yaptıysa sıkın kafasına" sözlerini dile getirmişti. Dizinin yeni bölümüne ait fragmansa yayınlandı. İşte tüm detaylar...