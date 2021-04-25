Demet Özdemir Hande Erçel'e Resti Çekti! Ev Hallerini Kapıştırınca Tahtın Sahibi Belli Oldu! Milyonlar O İsmi Seçti!

Ekranların en sevilen iki yüzü olan Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabet hızla yükseliyor. Hayran sayfaları ise iki güzel oyuncunun gerek tarzlarını gerekse giyimlerini kıyaslayarak kim daha güzel ortaya çıkmış onu görmek istiyorlar. İşte ev hallerinin kıyaslanmasında kazanan isim...

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan iki güzel oyuncu, sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarının mutlu olmasına neden oluyorlar. Bilindiği üzere iki farklı kitlenin de birbirinden ayrı hayranları bulunuyor. Kısa bir süre önce Hande Erçel ise ev tarzıyla alakalı bir paylaşım yapmış ve çok beğeni almıştı. Şimdi ise Demet Özdemir'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.



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