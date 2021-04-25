Demet Özdemir Hande Erçel'e Resti Çekti! Ev Hallerini Kapıştırınca Tahtın Sahibi Belli Oldu! Milyonlar O İsmi Seçti!
Son zamanların en çok konuşulan iki isminden biri kuşkusuz Demet Özdemir ve Hande Erçel... Her iki isimde kariyerinin en üst noktasında parıl parıl parlıyor. Bunun yanında ikilinin sevenleri sık sık kıyaslama yaparak Instagram üzerinden değerlendirme yapıyorlar. İki isminden gelen son kapışma ise ev halleri oldu! Kazanan isim ise...
Ekranların en sevilen iki yüzü olan Demet Özdemir ve Hande Erçel arasındaki rekabet hızla yükseliyor. Hayran sayfaları ise iki güzel oyuncunun gerek tarzlarını gerekse giyimlerini kıyaslayarak kim daha güzel ortaya çıkmış onu görmek istiyorlar. İşte ev hallerinin kıyaslanmasında kazanan isim...
Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan iki güzel oyuncu, sık sık paylaşımlar yaparak hayranlarının mutlu olmasına neden oluyorlar. Bilindiği üzere iki farklı kitlenin de birbirinden ayrı hayranları bulunuyor. Kısa bir süre önce Hande Erçel ise ev tarzıyla alakalı bir paylaşım yapmış ve çok beğeni almıştı. Şimdi ise Demet Özdemir'den çok konuşulacak bir paylaşım geldi.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.