Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı!
ATV ekranlarının başarılı sunucusu olan Esra Erol, dikkatleri üzerine topladı. sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Esra Erol, milyonları şok içerisinde bıraktı. Görenlerin bir kez daha baktığı ünlü sunucudan gelen makyajsız paylaşım takipçilerini ikiye ayırdı. Kimisi Esra Erol'un makyajsız halini çok beğendi, kimisi ise ekranlarda gördüğü kişiden çok farklı bir kişiye bakıyormuş gibi hissettiğini açıkladı.
ATV ekranlarından milyonlarca kişinin acısına merhem olan güzel sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem günlük hayatından hem de programının setinden paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken sunucu, bu paylaşımlarında çocuklarına da sık sık yer veriyor. Eşi Ali Özbir'le de paylaşım yapan Esra Erol, sosyal medyanın en aktif isimlerinden sadece birisi...
Kısa süre önce sosyal medya hesabından çocuklarının daha keyifli bir hafta sonu geçirmesi için Survivor parkuru oluşturarak paylaşım yapmıştı. İki oğlunun eğlenceli anlarını telefonun kamerasıyla hızlı çekimde gösteren Esra Erol, "Acun Ilıcalı görse iş teklif eder" gibi birçok esprili yorum almıştı. Şimdi ise makyajsız halini paylaşarak şok etkisi yarattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.