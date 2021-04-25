Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı!

ATV ekranlarından milyonlarca kişinin acısına merhem olan güzel sunucu Esra Erol, sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Hem günlük hayatından hem de programının setinden paylaşımlar yaparak dikkatleri üzerine çeken sunucu, bu paylaşımlarında çocuklarına da sık sık yer veriyor. Eşi Ali Özbir'le de paylaşım yapan Esra Erol, sosyal medyanın en aktif isimlerinden sadece birisi...

Kısa süre önce sosyal medya hesabından çocuklarının daha keyifli bir hafta sonu geçirmesi için Survivor parkuru oluşturarak paylaşım yapmıştı. İki oğlunun eğlenceli anlarını telefonun kamerasıyla hızlı çekimde gösteren Esra Erol, "Acun Ilıcalı görse iş teklif eder" gibi birçok esprili yorum almıştı. Şimdi ise makyajsız halini paylaşarak şok etkisi yarattı.



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