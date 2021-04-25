Ata Demirer'den Yıllar Sonra Gelen Şok İtiraf! Ağzılar Açık Kaldı, Perde Arkasını Tek Tek Anlattı! Meğer Avrupa Yakası...
ATV Ekranlarına başladığı ilk dönemde büyük bir damga vuran Avrupa Yakası dizisi hakkında şok itiraf, gündemin yeniden şekillenmesine neden oldu. Yıllar sonra yapmış olduğu açıklamayla birlikte hayranlarına "Yok artık" dedirten Ata Demirer, dikkatleri üzerine toplamayı başardı.
Kısa bir süre önce Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılmış olan Ata Demirer, tarzı ve şarkılarıyla gündemi belirleyen bir isim olmuştu. Sibel Can ile yapmış olduğu "Şaka Yaptım Sevgilim" düeti, sosyal medyada çok fazla ilgi görmüş ve neredeyse her yere yayılmıştı.
Sempatik ve sevecen bir oyuncu olan Ata Demirer, marifetlerini Şarkılar Bizi Söyler isimli programda göstermişti. Ferdi Özbeğen'e ait şarkıları dile getiren Ata Demirer, piyano başına geçmiş ve müzisyen kariyeriyle adeta gövde gösterisi yapmıştı. Şimdi ise yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.