Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Nis 2021 - 15:38 G: 25 Nis 2021 - 16:26

Ata Demirer'den Yıllar Sonra Gelen Şok İtiraf! Ağzılar Açık Kaldı, Perde Arkasını Tek Tek Anlattı! Meğer Avrupa Yakası...

ATV Ekranlarına başladığı ilk dönemde büyük bir damga vuran Avrupa Yakası dizisi hakkında şok itiraf, gündemin yeniden şekillenmesine neden oldu. Yıllar sonra yapmış olduğu açıklamayla birlikte hayranlarına "Yok artık" dedirten Ata Demirer, dikkatleri üzerine toplamayı başardı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kısa bir süre önce Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılmış olan Ata Demirer, tarzı ve şarkılarıyla gündemi belirleyen bir isim olmuştu. Sibel Can ile yapmış olduğu "Şaka Yaptım Sevgilim" düeti, sosyal medyada çok fazla ilgi görmüş ve neredeyse her yere yayılmıştı. 

Sempatik ve sevecen bir oyuncu olan Ata Demirer, marifetlerini Şarkılar Bizi Söyler isimli programda göstermişti. Ferdi Özbeğen'e ait şarkıları dile getiren Ata Demirer, piyano başına geçmiş ve müzisyen kariyeriyle adeta gövde gösterisi yapmıştı. Şimdi ise yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

25 Nis 2021 - 15:38 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
İbo Show'un ve Tatlıses'in Kazancı Dudakları Uçuklattı! İmparator Resmen Darphane Gibi Kazanıyor! Resmen Paraya Para Demiyor... mask
İbo Show'un ve Tatlıses'in Kazancı Dudakları Uçuklattı! İmparator Resmen Darphane Gibi Kazanıyor! Resmen Paraya Para Demiyor...
Demet Özdemir Hande Erçel'e Resti Çekti! Ev Hallerini Kapıştırınca Tahtın Sahibi Belli Oldu! Milyonlar O İsmi Seçti! mask
Demet Özdemir Hande Erçel'e Resti Çekti! Ev Hallerini Kapıştırınca Tahtın Sahibi Belli Oldu! Milyonlar O İsmi Seçti!
Masumlar Apartmanı Dizisinden Safiye Ayrılıyor Mu? Ezgi Mola Başka Bir Projeyle Resmen El Sıkıştı! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Safiye Ayrılıyor Mu? Ezgi Mola Başka Bir Projeyle Resmen El Sıkıştı! Neler Oluyor?
İbo Show’da Tatlıses’in Yakarışları İçlere Oturdu! Ne Para Ne Servet, Sadece Bir Tek Dileği Var! "Allah'ım Bana Ne Olur.." mask
İbo Show’da Tatlıses’in Yakarışları İçlere Oturdu! Ne Para Ne Servet, Sadece Bir Tek Dileği Var! "Allah'ım Bana Ne Olur.."
Müge Anlı'nın Bu Fotoğrafını Hiç Görmediniz! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Bambaşka Birine Dönüşmüş! Milyonlarca Seveni Var Ama Kimse Bunları Görmedi! mask
Müge Anlı'nın Bu Fotoğrafını Hiç Görmediniz! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki, Bambaşka Birine Dönüşmüş! Milyonlarca Seveni Var Ama Kimse Bunları Görmedi!
Acun Ilıcalı Mahkeme Şoku! Ağır Darbeler Üst Üste İniyor, Ayakta Duramaz Hale Geldi! Bundan Sonra Neler Olur Kimse Bilmiyor! mask
Acun Ilıcalı Mahkeme Şoku! Ağır Darbeler Üst Üste İniyor, Ayakta Duramaz Hale Geldi! Bundan Sonra Neler Olur Kimse Bilmiyor!
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor... mask
Neslihan Atagül ile Uraz Kaygılaroğlu Hayranlarını Mutluluktan Havalara Uçurdu! Sefirin Kızı Dizisinin Finalinde Yer Mi Alacaklar? Dizi Dünyası Bunu Konuşuyor...
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi! mask
Savaşçı Dizisinde Kağan Bozok Yeniden Dönüyor! Yasak Elma Berk Oktay İçin Kökten Bitti! Tüm Hazırlıklar Yeniden Başladı! Veda Pozunu Verdi!
Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste… mask
Hande Erçel Yaktı Kavurdu Tutuşturdu! Instagram Cayır Cayır Yanıyor! Böyle Bir Poz Yok! Dekolteler Üst Üste…
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Paraya Para Demiyor! Tatil İçin Villa Seçimini Yaptılar, Dudakları Uçuklattılar! Neler Oluyor? mask
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu Paraya Para Demiyor! Tatil İçin Villa Seçimini Yaptılar, Dudakları Uçuklattılar! Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ata Demirer'den Yıllar Sonra Gelen Şok İtiraf! Ağzılar Açık Kaldı, Perde Arkasını Tek Tek Anlattı! Meğer Avrupa Yakası... mask
Ata Demirer'den Yıllar Sonra Gelen Şok İtiraf! Ağzılar Açık Kaldı, Perde Arkasını Tek Tek Anlattı! Meğer Avrupa Yakası...
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı! mask
Esra Erol'un Makyajsız Hali Şok Etkisi Yarattı! Görenlerin Ağzı Açık Kaldı! Bir Bakan Bir Daha Baktı, Takipçiler İkiye Ayrıldı!
Demet Özdemir Hande Erçel'e Resti Çekti! Ev Hallerini Kapıştırınca Tahtın Sahibi Belli Oldu! Milyonlar O İsmi Seçti! mask
Demet Özdemir Hande Erçel'e Resti Çekti! Ev Hallerini Kapıştırınca Tahtın Sahibi Belli Oldu! Milyonlar O İsmi Seçti!
Tamer Karadağlı, Savaşçı Dizisini Havaya Uçurdu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Seyircilere Son Anda Döndü! Bombanın da Ötesinde... mask
Tamer Karadağlı, Savaşçı Dizisini Havaya Uçurdu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Seyircilere Son Anda Döndü! Bombanın da Ötesinde...
Masumlar Apartmanı Dizisinden Safiye Ayrılıyor Mu? Ezgi Mola Başka Bir Projeyle Resmen El Sıkıştı! Neler Oluyor? mask
Masumlar Apartmanı Dizisinden Safiye Ayrılıyor Mu? Ezgi Mola Başka Bir Projeyle Resmen El Sıkıştı! Neler Oluyor?
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Hilal Altınbilek'in Diziyle Tüm İlişkisi Bitti! Acı Vedası Yürekleri Dağladı... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Hilal Altınbilek'in Diziyle Tüm İlişkisi Bitti! Acı Vedası Yürekleri Dağladı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL