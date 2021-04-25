Ata Demirer'den Yıllar Sonra Gelen Şok İtiraf! Ağzılar Açık Kaldı, Perde Arkasını Tek Tek Anlattı! Meğer Avrupa Yakası...

Kısa bir süre önce Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olarak katılmış olan Ata Demirer, tarzı ve şarkılarıyla gündemi belirleyen bir isim olmuştu. Sibel Can ile yapmış olduğu "Şaka Yaptım Sevgilim" düeti, sosyal medyada çok fazla ilgi görmüş ve neredeyse her yere yayılmıştı.

Sempatik ve sevecen bir oyuncu olan Ata Demirer, marifetlerini Şarkılar Bizi Söyler isimli programda göstermişti. Ferdi Özbeğen'e ait şarkıları dile getiren Ata Demirer, piyano başına geçmiş ve müzisyen kariyeriyle adeta gövde gösterisi yapmıştı. Şimdi ise yaptığı açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.



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