İbo Show'un ve Tatlıses'in Kazancı Dudakları Uçuklattı! İmparator Resmen Darphane Gibi Kazanıyor! Resmen Paraya Para Demiyor...

Her hafta birbirinden farklı konukları programına konuk olarak ağırlayan İmparator Tatlıses, sosyal medyanın ve magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi oluyor. Farklı isimlerin birbirinden özel açıklamalarının hemen yanında müzik şöleniyle kulakların pasını silen Tatlıses'in ne kadar kazandığı ise şok etkisi yarattı. Peki, İmparator Tatlıses ne kadar kazanıyor?

Son olarak programında sıra gecesi düzenleyen ve Zekeriya Ünlü gibi büyük bir sanatçıyı programında konuk eden Tatlıses, ilk bölümünden beri reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor. İlk olarak 16 bölümlük bir anlaşma imzalayan yapım ekibi, İbo Show'un başarısından dolayı 16 bölüm daha anlaşma imzalamıştı.



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