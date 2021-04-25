İbo Show'un ve Tatlıses'in Kazancı Dudakları Uçuklattı! İmparator Resmen Darphane Gibi Kazanıyor! Resmen Paraya Para Demiyor...
STAR TV ekranlarında bir dönemi yeniden başlatan İmparator İbrahim Tatlıses'in İbo Show'dan ne kadar kazandığı ortaya çıktı. Dudakların uçuklamasına neden olacak kadar çok büyük miktarlarda para kazanan İmparator, deyim yerindeyse paraya para demiyor. Darphaneler gibi kazanan Tatlıses'in bu başarısına ise hayranları şok içerisinde kaldı. İşte merak edilen tüm detaylar...
Her hafta birbirinden farklı konukları programına konuk olarak ağırlayan İmparator Tatlıses, sosyal medyanın ve magazin gündeminin de en çok konuşulan isimlerinden birisi oluyor. Farklı isimlerin birbirinden özel açıklamalarının hemen yanında müzik şöleniyle kulakların pasını silen Tatlıses'in ne kadar kazandığı ise şok etkisi yarattı. Peki, İmparator Tatlıses ne kadar kazanıyor?
Son olarak programında sıra gecesi düzenleyen ve Zekeriya Ünlü gibi büyük bir sanatçıyı programında konuk eden Tatlıses, ilk bölümünden beri reytinglerde büyük bir başarı elde ediyor. İlk olarak 16 bölümlük bir anlaşma imzalayan yapım ekibi, İbo Show'un başarısından dolayı 16 bölüm daha anlaşma imzalamıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.