Kerem Bürsin'den Aşk-ı İlan! Hande Erçel'in Habersiz Fotoğrafını Paylaştı, Öyle Bir Şey Yazdı Ki... "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"

Uzun bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sürekli olarak yakın arkadaş olduklarını dile getirerek yalanlayan ikilinin Maldivler tatiline beraber gitmesi sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Maldivlerden ayrı ayrı paylaşımlar yaparak birlikte oldukları pozları göstermeyen ikili tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Her hayranı merakla açtığı hikayelerde ikilinin yan yana olmasına rağmen bir paylaşım yapmamasına anlam verememişti ki, Kerem Bürsin'den sonunda ilk hamle geldi.

Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte geceliği 100 bin lira olan Maldivlerde bulunan bir otelde günlerdir tatil yapan ikili odak noktası haline geldi. Hande Erçel'den sonra kardeşi Gamze Erçel, eniştesi ve Mavi'de Maldivlere gelerek birlikte tatil yapmaya başlamışlardı.



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