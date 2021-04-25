Kerem Bürsin'den Aşk-ı İlan! Hande Erçel'in Habersiz Fotoğrafını Paylaştı, Öyle Bir Şey Yazdı Ki... "Hadi Hayırlı Uğurlu Olsun!"
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri kısa bir süre önce Maldivlerde tatile giderek dikkatleri üzerine çekmişti. Bugün ise Kerem Bürsin'den resmen aşkı ilan geldi. Hande Erçel'in habersiz bir fotoğrafını paylaşarak öyle bir şey yazdı ki hayranları sonunda "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek birbirlerini tebrik ettiler. İşte Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e gelen o paylaşım!
Uzun bir süredir haklarında çıkan aşk dedikodularına sürekli olarak yakın arkadaş olduklarını dile getirerek yalanlayan ikilinin Maldivler tatiline beraber gitmesi sevenlerini şok içerisinde bırakmıştı. Maldivlerden ayrı ayrı paylaşımlar yaparak birlikte oldukları pozları göstermeyen ikili tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Her hayranı merakla açtığı hikayelerde ikilinin yan yana olmasına rağmen bir paylaşım yapmamasına anlam verememişti ki, Kerem Bürsin'den sonunda ilk hamle geldi.
Sen Çal Kapımı dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte geceliği 100 bin lira olan Maldivlerde bulunan bir otelde günlerdir tatil yapan ikili odak noktası haline geldi. Hande Erçel'den sonra kardeşi Gamze Erçel, eniştesi ve Mavi'de Maldivlere gelerek birlikte tatil yapmaya başlamışlardı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.