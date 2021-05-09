A101, BİM ve ŞOK Bitti, Tarih Oldu! Trendyol 5 TL'ye Düşürdü; İndirim Artık Sadece Orada... Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...

Syp Ayşe Gül - İlk alış verişim trend yoldan oldu. Aylardır alış veriş yapıyorum hiçbir yanlışlığını görmedim. Ne ısmarladıysam o geldi. Tabi insanların beklentisine de bağlı olabilir. Orta halli bir vatandaşım. Hiç iadem olmadı. Hep kaliteli ve hızlı geldi aras kargo bu konuda çok iyi. Herkes para kazanma derdinde olduğu için belki arada orada olmayı hak etmiyen satıcılar olabilir. Heryerde her müessese de olduğu gibi. Iade ettiğinizde parası hemen hesabınıza yatırılıyor. Ben kimsenin hiçbir müessesenin reklamını yapmıyorum. Orta halli bir vatandaş olarak doğru neyse onu söylüyorum. Ki insanlar paralarını kaptirmasinlar diye.