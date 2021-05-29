A101 ve BİM Market “Çöküşe Geçti!” Satışları Durduruldu, O Market Atağa Geçti! Milyonlarca Ürünü 15 Liradan Satışa Çıkardı!

29 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeni bir indirim altına imza atan Trendyol; A101 ve BİM marketlerde aktüellerin tekrar yayınlanmasıyla birlikte müthiş bir ciro kaybına uğramıştı. Yaptığı indirimle birlikte hem bu ciro kaybını ortadan kaldıracak, hem de vatandaşların yararlanmasını sağlayacak. Kıyafetler, takılar, otomobil ürünleri vs. oldukça uygun fiyatlar karşılığında satılıyor. İşte Trendyol'da satılan o 28 Mayıs kampanyalı ürünler: (Not: Trendyol, %100 iade sistemi bulunan bir firma olup, ürün elinize ulaşır ulaşmaz sebepsiz bile iade etmenize imkan tanımaktadır. İade ettiğiniz anda da paranızı hesabınıza yatırmaktadır.)

Bilindiği üzere her zaman kategori kategori linkleri ayırdığımız ve rahat bir şekilde istediğiniz kategoriyi görmeniz için hazırladığımız listeyi 15 Mayıs tarihinde de hazırladık. Aşağıda yer alan kategorilerden istediğinize bakabilir, indirimleri görebilirsiniz.

Not: Bu bir reklam değil, aktüel duyurusudur.