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- 28 Nis 2021 - 13:58

A101 ve BİM Sudan Ucuz Ürün Satıp, Çıldırmıştı! Trendyol Resmen Fethetti! Bedava Gibi... 2 TL, 3 TL, 10 TL, 50 TL!

Trendyol'dan öyle büyük bir indirim geldi ki; birçok sosyal medya kullanıcısı, A101'e de, BİM'e de rest çektiğini söyledi. Trendyol yeni kampanya dönemi başladı. Yapılan kampanyalara bakıldığında, Trendyol'a üye olup, alışveriş yapmayacak kimse kalmayacak gibi duruyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

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TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.

28 Nis 2021 - 13:58 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 04:50

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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