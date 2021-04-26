Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Nis 2021 - 18:13

A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Çıldırtmıştı! Çiçeksepeti Rest Çekti Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor...

Çiçeksepeti'nden öyle büyük bir indirim geldi ki; birçok sosyal medya kullanıcısı, A101'e de, BİM'e de rest çektiğini söyledi. Çiçeksepeti yeni kampanya dönemi başladı. Yapılan kampanyalara bakıldığında, Çiçeksepeti'ne üye olup, alışveriş yapmayacak kimse kalmayacak gibi duruyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

-> A101'e Rest Çekilen İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

-> Günün Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Saat)

-> Takı - Saat ve Aksesuarlar İçin Tıklayınız 

-> Çocuk Sahiplerine İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

Çiçeksepeti satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Çiçeksepeti'nde çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı. Normalde bahar indirimleri 1 gün sonra başlayacak Çiçeksepeti'nde satıcılar duramadılar, indirime start verdiler!

26 Nis 2021 - 18:13 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yahudi Locaları Bastırdı! Müslümanlarla Yemekten Vazgeçti! mask
Yahudi Locaları Bastırdı! Müslümanlarla Yemekten Vazgeçti!
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı! mask
Hak-İş Meslek Hastalığında Israrlı! Kovid-19 İçin Talebini Tekrarladı!
Söylemezsem Olmaz Programına Tehdit Üstüne Tehdit Yağdı! O İsim Deliye Dönünce, Hakaretleri Arka Arkaya Sıraladı! Şimdi Neler Olacak? mask
Söylemezsem Olmaz Programına Tehdit Üstüne Tehdit Yağdı! O İsim Deliye Dönünce, Hakaretleri Arka Arkaya Sıraladı! Şimdi Neler Olacak?
Biden'ın Sözde Soykırım Fiyaskosu! Davutoğlu Dünya Liderlerine Mektup Gönderecek! mask
Biden'ın Sözde Soykırım Fiyaskosu! Davutoğlu Dünya Liderlerine Mektup Gönderecek!
A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Çıldırtmıştı! Çiçeksepeti Rest Çekti Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor... mask
A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Çıldırtmıştı! Çiçeksepeti Rest Çekti Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor...
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti! mask
Herkes Kriz Bitti Sanıyor! Avrupa Süper Ligi Krizi Yeni Başlıyor, İtalya Harekete Geçti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL