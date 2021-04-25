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- 25 Nis 2021 - 19:56 G: 25 Nis 2021 - 21:31

A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Herkesi Şok Etmişti! Trendyol, A101 ve BİM'e Büyük Rest Çekti Şok Etti... Sudan Ucuz!

Trendyol'dan öyle büyük bir indirim geldi ki; birçok sosyal medya kullanıcısı, A101'e de, BİM'e de rest çektiğini söyledi. Trendyol yeni kampanya dönemi başladı. Yapılan kampanyalara bakıldığında, Trendyol'a üye olup, alışveriş yapmayacak kimse kalmayacak gibi duruyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

-> A101'e Rest Çekilen İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

-> Otomobil Sahiplerine İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

-> Mobilya İndirimleri İçin TIKLAYINIZ!

-> Çocuk Sahiplerine İndirimler İçin TIKLAYINIZ!

Trendyol satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı. Normalde bahar indirimleri 1 gün sonra başlayacak Trendyol'da satıcılar duramadılar, indirime start verdiler!

25 Nis 2021 - 19:56 Ankara- Yaşam

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