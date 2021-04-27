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- 27 Nis 2021 - 13:55 G: 27 Nis 2021 - 13:57

A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Kafaları Yedirtmişti! Trendyol Kafayı Yedi! Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor... Sadece 10 TL...

Trendyol'dan öyle büyük bir indirim geldi ki; birçok sosyal medya kullanıcısı, A101'e de, BİM'e de rest çektiğini söyledi. Trendyol yeni kampanya dönemi başladı. Yapılan kampanyalara bakıldığında, Trendyol'a üye olup, alışveriş yapmayacak kimse kalmayacak gibi duruyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

->BİM'e Rest Çekilen Ürünler İçin TIKLAYINIZ 

-> Günün Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Saat)

-> 2. Ürün Sadece 1 TL!

-> 10 TL - 50 TL Arası Kıyafetler İçin TIKLAYINIZ!

-> Mobilya Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Gün)

->  Çok Ucuza Gümüş Ürünler İçin Tıklayınız

TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.

27 Nis 2021 - 13:55 Ankara- Yaşam

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