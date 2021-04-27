A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Kafaları Yedirtmişti! Trendyol Kafayı Yedi! Resmen Delirdi! Bedava Gibi Dağıtıyor... Sadece 10 TL...
Trendyol'dan öyle büyük bir indirim geldi ki; birçok sosyal medya kullanıcısı, A101'e de, BİM'e de rest çektiğini söyledi. Trendyol yeni kampanya dönemi başladı. Yapılan kampanyalara bakıldığında, Trendyol'a üye olup, alışveriş yapmayacak kimse kalmayacak gibi duruyor.
Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!
->BİM'e Rest Çekilen Ürünler İçin TIKLAYINIZ
-> Günün Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Saat)
-> 10 TL - 50 TL Arası Kıyafetler İçin TIKLAYINIZ!
-> Mobilya Fırsatları İçin Tıklayınız (Son 1 Gün)
-> Çok Ucuza Gümüş Ürünler İçin Tıklayınız
TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.