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- 28 May 2021 - 14:25 G: 28 May 2021 - 14:29

BİM, A101, ŞOK Market ve Aktüel Devri “Kapandı!” Sadece 100 Liraya Evinizi Doldurup Taşıracaksınız! O Market Bedava Gibi Satıyor!

BİM ve A101 tam kapanma sonrasında muhteşem fiyatlı ürünlerle dikkatleri üzerine çekerken, bunu gören Trendyol resmen delirdi ve devasa kampanyasını duyurdu. Tam 10 milyon üründe indirim altına imza atan Trendyol; kategori kategori indirim yaptı. Bizler de sizlere bu kategorileri tek tek derledik. Hepsi 28 Mayıs 2021 tarihinde saat 11:27'de güncellenmiştir. Kontrol edebilir, uygun fiyatlı ürünleri satın alabilirsiniz. Sipariş verilen ürünler en geç 2 gün içerisinde ulaşmaktadır.

25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeni bir indirim altına imza atan Trendyol; A101 ve BİM marketlerde aktüellerin tekrar yayınlanmasıyla birlikte müthiş bir ciro kaybına uğramıştı. Yaptığı indirimle birlikte hem bu ciro kaybını ortadan kaldıracak, hem de vatandaşların yararlanmasını sağlayacak. Kıyafetler, takılar, otomobil ürünleri vs. oldukça uygun fiyatlar karşılığında satılıyor. İşte Trendyol'da satılan o 28 Mayıs kampanyalı ürünler: (Not: Trendyol, %100 iade sistemi bulunan bir firma olup, ürün elinize ulaşır ulaşmaz sebepsiz bile iade etmenize imkan tanımaktadır. İade ettiğiniz anda da paranızı hesabınıza yatırmaktadır.)

Bilindiği üzere her zaman kategori kategori linkleri ayırdığımız ve rahat bir şekilde istediğiniz kategoriyi görmeniz için hazırladığımız listeyi 15 Mayıs tarihinde de hazırladık. Aşağıda yer alan kategorilerden istediğinize bakabilir, indirimleri görebilirsiniz. 

Not: Bu bir reklam değil, aktüel duyurusudur.

28 May 2021 - 14:25 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101'den Çok Güzel İndirim Haberi! Hem Eve, Hem Mutfağa, Hem Dolaba Birçok Ürün Alabilirsiniz! mask
A101'den Çok Güzel İndirim Haberi! Hem Eve, Hem Mutfağa, Hem Dolaba Birçok Ürün Alabilirsiniz!
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası... mask
BİM Aktüel Devri Kapandı! Trendyol Mutfağa ve Gıdaya Girdi... Herkese 25 TL İndirim Veriyor, 5 Litre Yağ 55 TL ve Çok Daha Fazlası...
A101, BİM, ŞOK Kapanıyor! O Market Üçünde Üzerini Karaladı! Sadece 15 Dakikaları Kaldı! Son Karar Verildi! mask
A101, BİM, ŞOK Kapanıyor! O Market Üçünde Üzerini Karaladı! Sadece 15 Dakikaları Kaldı! Son Karar Verildi!
Acun Ilıcalı O Markete El Attı! Sadece 30 Dakikası Kaldı! Tv8 Kanalını Kapatıp, Sadece O İşe Bile Girebilir! Dengeler Değişiyor! mask
Acun Ilıcalı O Markete El Attı! Sadece 30 Dakikası Kaldı! Tv8 Kanalını Kapatıp, Sadece O İşe Bile Girebilir! Dengeler Değişiyor!
A101 Marketler Vurgunu Resmen Başlattı! Bu İndirimin Karşısında Ne Bim, Ne Şok Ayakta Duramıyor! Sadece Saatler İçerisinde A101 Marketler Dolup Taşacak! mask
A101 Marketler Vurgunu Resmen Başlattı! Bu İndirimin Karşısında Ne Bim, Ne Şok Ayakta Duramıyor! Sadece Saatler İçerisinde A101 Marketler Dolup Taşacak!
BİM Market Efsane İndirimini Duyurdu! 1 Gün Sonra BİM’e Giden Eli Boş Çıkmayacak! Bu Fırsat Kaçmaz… mask
BİM Market Efsane İndirimini Duyurdu! 1 Gün Sonra BİM’e Giden Eli Boş Çıkmayacak! Bu Fırsat Kaçmaz…
BİM Market’ten Yok Ötesi Kampanya! Bu Katalogda 30 Lira Üzeri Hiçbir Şey Yok! Neredeyse Bedava Satacak… Sayılı Günler, Sınırlı Stok! mask
BİM Market’ten Yok Ötesi Kampanya! Bu Katalogda 30 Lira Üzeri Hiçbir Şey Yok! Neredeyse Bedava Satacak… Sayılı Günler, Sınırlı Stok!
Şok Market Çılgın Ötesi Kampanyasını Duyurdu! Bu Katalogda 50 Lira Üzeri Tek Bir Şey Yok! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Fiyatların Hatalı Olduğunu Düşünenler Var! mask
Şok Market Çılgın Ötesi Kampanyasını Duyurdu! Bu Katalogda 50 Lira Üzeri Tek Bir Şey Yok! Öyle Bir İndirim Yaptı Ki, Fiyatların Hatalı Olduğunu Düşünenler Var!
BİM Market Tek Fiyatı Yapıştırdı, Gitti! O Ürünler İçin Sadece 3,75 Lira! Sınırlı Sayıda, Sadece Sayılı Günler Kaldı! Yetişen Mutfağına Şenlik Katacak! mask
BİM Market Tek Fiyatı Yapıştırdı, Gitti! O Ürünler İçin Sadece 3,75 Lira! Sınırlı Sayıda, Sadece Sayılı Günler Kaldı! Yetişen Mutfağına Şenlik Katacak!
BİM Market %70 İndirimini Başlattı! Mutfaktan Başladı, Banyoya Kadar Kampanyasını Duyurdu! Fiyatı Düşük, Sayısı Az! Yetişen Alıyor… mask
BİM Market %70 İndirimini Başlattı! Mutfaktan Başladı, Banyoya Kadar Kampanyasını Duyurdu! Fiyatı Düşük, Sayısı Az! Yetişen Alıyor…
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Yorumlar

(77)
141

Yakup Kara - Doğru yorumlar mevcut fakat şu anki durumun parlak olduğunu kimse yatsıyamaz. Ne yazık ki birileri devlette öncekilerden fena bir şekilde yapılandı olan bu ve refah içinde yüzüyorlar. A101 Bım şok ne satarsa satsın ne var neden karşılıyor anlamadım gitti anlayan varsa ne olur yazsın pandemi dönemi değil hep yasak anlatabildim mi

Yanıtla . 2Beğen . 5Beğenme 11 Mayıs 03:54
131

Kamil Tatar - 600 gram peynir nedir, yarı kilo desen değil, bir kilo desen değil, 600 gram peynirin amacı ne?

Yanıtla . 24Beğen . 6Beğenme 08 Mayıs 14:03
143

Ad - @Kamil Tatar 131 nolu yoruma cevabı: Vatandaş kıyas yapamasın pahalı mı ucuz mu anlayamasın diye

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 21 Mayıs 11:21
136

Mustafa Ayan - @Kamil Tatar 131 nolu yoruma cevabı: Net gramaj olmadan kilogram birim fiyatı hesaplamak biraz zor oluyor. Bu yüzden Vatandaşı kazıklamak daha kolay oluyor

Yanıtla . 21Beğen . 5Beğenme 09 Mayıs 21:40
125

Osmanlı 1453 - Sayın yetkililer lütfen bu faiş fiyatlara, ürünlerdeki gramaj oyunlarına bir el atın bu sizin üzerinizde bir vebaldir.

Yanıtla . 47Beğen . 7Beğenme 08 Mayıs 03:52
121

Dursun Sevi̇ç - BAYRAM SONRASI DEVAM SATISA MARKETLERDE

Yanıtla . 5Beğen . 4Beğenme 08 Mayıs 00:06
120

Arda - İç giyime girdim boxer 99.99₺ gerçekten çok uçurmuş gözlerimi alamadım

Yanıtla . 38Beğen . 8Beğenme 07 Mayıs 23:58
113

Sadece Bir Baba - Maalesef bu fiyat artışları yüzünden çocuklara bir gün makarna bir gün patates yemeği yediriyoruz, aklımızdan et bile geçmiyor, her markete ayrı ayrı gidiyorum ne nerede ucuz arıyoruz, ama yok, marketler fiyatları kendileri yapıyor, asgari ücretle bir aile nasıl doyacak kimin umrunda, kiraya, elektrik ve su faturasına mı yetsin, karnını doyurmaya mi, Bu devirde zor

Yanıtla . 148Beğen . 15Beğenme 07 Mayıs 22:02
130

Takip Et - @Emin 112 nolu yoruma cevabı: Aynen doğru katılıyorum

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 08 Mayıs 13:06
127

Si̇may Gümüşay - @Emin 112 nolu yoruma cevabı: Şayet aldığınız bir ürünü iade edeceğiniz zaman defalarca kargo şirketini aradığınız

halde ulaşamıyorsunuz. Ben defalarca bu

durumu aldığım yerlere bildirdiğim halde bir

Çözüme ulaşamadım.

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 08 Mayıs 10:27
117

Rezillik - @Emin 112 nolu yoruma cevabı: Trend yol önce çalıştığı kargo şirketlerine dikkat etsin mali satiyo iyi ama

kargolardaki rezilliği araştırsın mal yerini ulaşmıyor. Teslim edilmediğinden iade ediliyor. İnsanların burnundan geliyo. Kargoda muhatap yok. Zincir marketler yine iyi idi.

Yanıtla . 19Beğen . 10Beğenme 07 Mayıs 22:48
104

Ersoy L. - Merak etmeyin, satıştan topladıkları ürünleri, ayın 17'si itibariyle yeniden satışa sunacaklar.

Yanıtla . 7Beğen . 7Beğenme 07 Mayıs 21:10
103

Kezo - Trendyol normalde çok ucuz değil ki. Bilmeden konuşuyor epey kişi. bu fırsattan istifade ediyor e-satıcılar, anlaşılan o. Sadece trendyol da değildir, hepsine bakın kontrol edin.

Yanıtla . 18Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 21:08
132

Hayat Işye - @Can 101 nolu yoruma cevabı: Biliyor biliyor senden benden daha iyi biliyorlar artık kendi alışverişlerini online yapıyorlar çarşı pazarla uğraşna gereği duymuyorlar

Yanıtla . 6Beğen . 6Beğenme 08 Mayıs 14:27
129

Melih - @Can 101 nolu yoruma cevabı: Merak etme koy kasabada yasiyanlar herseyi biliyor bizim bilmedigimiz

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 08 Mayıs 11:05
122

Koyluyum. - @Can 101 nolu yoruma cevabı: Koyde A101 Bim var da magdurmu oldular. Her zaman mshalle bskksli en iyisidir. Olmasin hicbiri daha iyi.

Yanıtla . 1Beğen . 7Beğenme 08 Mayıs 00:17
99

Kaptan - Trendyol dikkat edin oradaki mazğzalar gösterdiği ürün yerine başka ürün yolluyor trendyol hiçbir şekilde sizin yanınızda durmuyor biz pandemi var diye internetten alış veriş yapıyoruz geçenlerde trendyol dan kahvaltı takımı sipariş ettim 4 ad çay bardağı geldi kızım 165tl temizlik ürünü sipariş etmiş gelegele 1 TL lik küçük kolanya geldi trendyol bildirin yapmamıza rağmen bizim paramızı bu şekilde çalanlara yataklık yapmaktadır n11 kullanın tahsiye ederim size değer veriyorlar müşteri memnuniyetine çok önem veriyorlar

Yanıtla . 24Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 20:12
86

Bilinmeyen - Valla hangi markete ne satıldığı ymrumda değil ama tek isteğim enflasyonun düşmesi ve ürünlerin bu kadar pahalı satılamaması gündelik maaş ile askeri maaş ile bir aile nasıl geçiniyor bilmiyorum Allah herkeze yardım etsin

Yanıtla . 78Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 18:16
128

Rabia ? - @Bilinmeyen 86 nolu yoruma cevabı: Aminnn kardeşim aminnn benimle beraber cümlemin yardımcısı olsun rabbim inşallah ??

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 08 Mayıs 10:43
78

Selo - Bu marketlerin fiyatları uçtu ürünlerin kalitesi düştü normal bir marjetin fiyatları 101 ve bimden daha ucuz soyguncu olmuş bu marketlerde

Yanıtla . 38Beğen . 8Beğenme 07 Mayıs 16:56
74

Toroskaplan - Markette doğru olarak farklı ürünleri sattrmayalim ancak tren li yol?? gibi marketlerde her şeyi satmasn. Adam su tesisatcisi camda yazıyor salça bulunur bal bulunur bunlarda olmaz herkes kendi işini yapsın.

Yanıtla . 27Beğen . 6Beğenme 07 Mayıs 16:03
61

Rümeysa - 20 yıl önce içecek su yiyecek ekmek bulamazdı bu millet. Cumhurbaşganımıza şükredin. O olmasaydı olmazdınız. Ekmek bulamaz su içemezdiniz

Yanıtla . 91Beğen . 298Beğenme 07 Mayıs 14:19
142

Allahın Kulu - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Ekonomi yi nasılda siyasete getirdiniz şükürsüzlük var bereket yok büyüğe küçüge saygı yok allahım sonumuzu hayreykesin

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 11 Mayıs 04:31
140

Semiha - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: O zamanlar gıda azmisti millet alamiyormustu şimdi herşey bol ama para yok yine alamıyoruz farkeden bişey yok yani

Yanıtla . 6Beğen . 1Beğenme 10 Mayıs 00:23
139

Doğru - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: İnsanımız doyum bilmiyor ne sukretmesi cumhurbaşkanı yeterki gitsin isterse bu ülke batsin diyenler var

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 09 Mayıs 23:59
138

Feyzullah Burhanov - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Keşke 20 sene geriye gitseydik ya şimdi daha koti oldu durumu iyi olan ne alaka der. Tokun ac dan haberi olmaz işi olmaz malisef bunada şukur ama şimdi hic kimse taraf tutmasin cunki her şey ortada malisef

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 09 Mayıs 22:19
137

Feyzullah Burhanov - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Eski senler keski geri gelse şimdi ne guzell ?

Yanıtla . 1Beğen . 2Beğenme 09 Mayıs 22:12
135

Tunc - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 sene öncekiler camurmu yiyiyordu bolluk icinde yaşıyorduk hatta tekstilde calışıyordum aldıgım haftalıkla hem köydeki aileme para gönderiyorum tüm öyün yemeğimi restorantta yiyordum her hafta sonunda pavyonda alem yapıp masada karı oynatıyordum şimdi tekstilde karı koca calışıyorlar bide devletten bir cuval patates alabilmek İcin yüzünü kızardıyorlar hayatlarında restorant nedir bilmezler buda 20 yıldır

Yanıtla . 9Beğen . 3Beğenme 09 Mayıs 19:55
134

Mgk5860 - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 yıl önceyi anana baba na sor....onlar bilirler...seni hangi mağarada doğurmuş anan....Biz yontma taş devrinde yaşıyorken Reis bizi ordan çıkardı ve bize ekmek ve su verdi..böylece medeniyete kavuştuk...

Yanıtla . 6Beğen . 7Beğenme 09 Mayıs 19:09
133

Erdaa - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Evet Allah a şükredin ki Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkanı. Siz şükür etmeye bilirsiniz. Ama gerçek şuki İstanbul'daki imamlar gibi başkanınız olsaydı şu yazdıklarınızın tekini yazamaz mal mal bakardınız diktatörlerinize. Bu ülke özgürlüğü refahı gücü hizmeti ve hatta insana değer vermeyi büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gördü. Yaşasın Erdoğan yaşasın büyük Türkiye

Yanıtla . 9Beğen . 7Beğenme 09 Mayıs 16:27
119

Aslan - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Rümeysa biz sadece ALLAHA şükrederiz

Yanıtla . 27Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 23:15
118

Hadsiz - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 yıl once taş yiyorduk zaten

Yanıtla . 7Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 23:11
116

Srknalts - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Görende diyecek yorumu yapan 60 yaşında herşeyi görmüş geçirmiş benim yaşım 37 hiç bir zamanda susuzda kalmadim assizda kalmadım bukadarda at gözlüğü kullanmayin bir sağı soluda görün

Yanıtla . 23Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 22:23
111

Abdullah - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Fırıncı değil ilah olduğunu düşünüyor zavallı

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 21:45
110

Sakinim Ben - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Burnunun ucunu göremiyip 20 yil öncesinden bahsetmene sadece kibarca hadi ordan diyor ve senide sükür ederken önce Allah a yonelmeni tavsiye ediyorum.kula kulluk etmeye devamkeee size gore normal.

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 21:43
109

Abdullah - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Şu an Allah'a şirk koşuyor sun

Tevbe et şüphesiz ki Allah Tevbe edenleri affeder

Etmezsen de cehennnemin dibine kadar yolun var

Yanıtla . 15Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 21:42
108

Refah Istiyoruz - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: kula kul olmuşsunuz yakında ALLAH diyeceksiniz diye çok korkuyorum.

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 21:31
107

Vatandaş - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Sen şükret milet bir senede doğru düzgün maş anlamiyor kira ödüyor faturalar her ay daha yüksek yemek için para kalmıyor

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 21:30
102

Lalapasali - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Fena salladin, Rümeysa rızkı veren Allah'tır..unatma sakın..ne alaka bu yorum

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 20:56
98

Va - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: O zaman başladığı yere döner ....hayy geometri özürlüsü seni :))

Yanıtla . 3Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 20:11
97

O Kadar Değil - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Eywallah eskiye nazaran çok iyi yerdeyiz de rizkida o veriyor gibi muamele yapmaya da gerek yok tadında yorum yaparsan daha yerinde olur

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 20:07
95

Ati - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Sen şükretmeye devam et aklını kendine sakla

Yanıtla . 25Beğen . 6Beğenme 07 Mayıs 19:54
94

Yolcu - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: En azından insan yerine konulup insan olduğunu anladın

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 19:37
92

Gariban - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Belliki tayyip sana çok yedirmiş

Tok açın halinden ne anlar

Tamam sana yedirmiş eyvallah ozaman şükret kır dizini otur

Senin gibi torpilli ve şanslı değil herkes

BIrak'ta senin gibi torpilli ve şanslı olmayan fukaralarda derdini söylesin yorum yapsın

Anladın mı beni at gözlüklü karnı tok torpilli şanslı vatandaş. .

Yanıtla . 42Beğen . 7Beğenme 07 Mayıs 19:31
91

Hakan Büyük - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Ahmak böyle yorum yazılmaz cahil

Yanıtla . 14Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 19:04
89

Osman Basan - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Neden ? benim ekmeğimi suyumu senin cumhurbaşkanınmı veriyor yoksa fırıncı mı olduda bizim haberimizyok

Yanıtla . 35Beğen . 9Beğenme 07 Mayıs 18:33
85

Memoli - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Çok doğru, daha önce biz insan değildik maymunduk. Tayyip geldi de biz insan olduk.

Yanıtla . 23Beğen . 9Beğenme 07 Mayıs 18:14
84

Selim - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Azdı ama 5 tl ye 10 tane ekmek alabilecek güçteydi

Yanıtla . 19Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 18:01
83

Bir - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Sen önce RABBİME şükür et salak

Yanıtla . 29Beğen . 7Beğenme 07 Mayıs 17:58
82

Valkonetti. - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Çok haklısın...Annen baban sana bile sahip olamazdı...Neden .?.Çünkü ; 20 yıl önce onlar su ve ekmek bulamayacağından ölürlerdi..Evlenemezlerdi...Hali ile sende doğmazdın..Allah'tan 19 sene önce evlenmişler ki,, sen doğmuşsun...Bravo.Çok haklısın..

Yanıtla . 18Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 17:48
81

Muş2149 - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 sene önce benim iki dayım ekmek bulamadığından öldü sen ilk önce git araştırma yap ona göre konuş

Yanıtla . 12Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 17:43
80

A/d - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 sene önce Türkiye'nin 5 milyar dolar yüzünden bir gecede %40 fakirlestigi,, enflasyonun % 70'leri gördüğü, ekonomik programlarin dikiş tutmadığı, IMF heyetinin Türkiye'den eksik olmadigi yıllardı. Daha söyleyeyim mi Allah o günleri bir gostermesin.

Yanıtla . 17Beğen . 9Beğenme 07 Mayıs 17:36
79

Hamza Cok - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Bız ancak Allah'a Şukur ederız .

OZUR DILEYIN

Yanıtla . 18Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 17:36
77

Mehmet - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 sene önce aldığım maaş ile 2 tane bilezik biriktiriyordum şimdi 1 çeyrek zor alabiliyorum gıda fiyatlarına hiç girmiyorum keşke 20 sene önceye gide bilseydik rümeysa hanım sen bu devirde kal biz 20 sene oncesine razıyız

Yanıtla . 64Beğen . 11Beğenme 07 Mayıs 16:28
75

Kara Kartal - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Şükür Yüce Allaha yapılır sen hangi dinin mensubunun?????

Yanıtla . 35Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 16:16
73

Zaza Genc - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Müslüman alaha şükreder kula deyil

Yanıtla . 40Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 15:44
72

Emre - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Sen ve senin gibiler ileride kaç derece dönecek hiç merak etmiyorum çünkü 360° döneceksiniz

Yanıtla . 21Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 15:42
68

Tengri Biz Menen - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: O olmasaydı olmazsınız derken, bizi onun yarattığını söylemiyorsundur diye ümit ediyorum

Yanıtla . 41Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 15:14
67

Alim - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: 20 sene önce bu millet deniz suyu içiyordu dimi, ekmek yerine de ağaçları otları yiyordu dimi tüh tüh tüh yazık size

Yanıtla . 54Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 15:14
65

Âllaha Sonsuz Inanan - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Rızkı verende Allah alanda Allah inancı olmayan sebebini kendisi gibi insan olandan bilenler cehennem ateşinden çıkamayacak .eğer senin dediğin doğru olsaydı dünyayı yöneten 3 yada 5 Yahudi'nin sayesinde ekmek aş buluyor olurduk

Yanıtla . 48Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 15:06
64

33 - @Rümeysa 61 nolu yoruma cevabı: Durum değerlendirmesi için yanlış ve alakasız bi yorum yaş 13 sanırım ?

Yanıtla . 36Beğen . 9Beğenme 07 Mayıs 15:00
60

Ahmet - Borc yazdırmaya gelince mahalle bakalından alıyorlar peşin paraya gelince markete koşuyorlar iyi olmuş bence herkes işini yapsın en doğrusu sanki marketler soymuyor

Yanıtla . 25Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 14:08
59

Bir Insan - Zamanında küçük esnaf diye nitelendirilen bakkallar marketler pahalı pahalı verip milletin anasını ağlattılar. Şimdi de kendileri ağlasınlar çokmu o kadar insanı kazukladıkalarına saysınlar

Yanıtla . 35Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 13:47
58

Sanem Gulumser - Herseye engel olmakta üstunuze yok yakinca her seyi bulabiliyorduk.herkes internet alisverişi yapmiyor demi.faydali seyleri yok etmekte basarili bunlar

Yanıtla . 7Beğen . 5Beğenme 07 Mayıs 13:38
54

Okan - kucuk esnaf mis iyi soyarsiniz milleti simdi bu marketler olmasa mahalle marketleri kanini emerdi milletin para benim degilmi ister bimden ister baska yerden alirim bu tip yasakkar rekabet acisindan iyi bisey degil

Yanıtla . 62Beğen . 18Beğenme 07 Mayıs 11:55
115

Berke - @Okan 54 nolu yoruma cevabı: Herkes bim den yağ alıyo 25 tl lik 70tl hani küçükler kanımızı emiyodu

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 22:11
87

Bakkalcı - @Okan 54 nolu yoruma cevabı: Param yok kalsın dediğin çocuğunu anahtarını teslim ettiğin bakkal amcayı ne hale düşürdü bu kapitalist düzen yazıklar olsun

Yanıtla . 6Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 18:21
52

Spotcu - Ben spotcuyum 140 lira bana maliyeti olan ürünü bim 150 TL'ye satarak yıllarca esnafa kan aglatti o kadar memnunuzki bu durumdan 1800 tlye markasinin ne oldugu bilinmeyen çamaşır makinesi satti biz spotcuya isyan ettirdi cok iyi cok

Yanıtla . 16Beğen . 56Beğenme 07 Mayıs 11:07
71

Birisi - @Spotcu 52 nolu yoruma cevabı: Spotçular da defolu ürünleri yıllarca 0 fiyatına sattı millete o ne olacak. Kusurlu ürünleri iade kabul etmediler, hatalı kullanım dediler,milleti azarlama haddini bile buluyorlardı kendilerinde. Ha şimdiden söyleyeyim "kuyruk acısı" değil bu yorumun nedeni ,bizzat şahit olmak!

Yanıtla . 19Beğen . 2Beğenme 07 Mayıs 15:20
51

Syp Ayşe Gül - İlk alış verişim trend yoldan oldu. Aylardır alış veriş yapıyorum hiçbir yanlışlığını görmedim. Ne ısmarladıysam o geldi. Tabi insanların beklentisine de bağlı olabilir. Orta halli bir vatandaşım. Hiç iadem olmadı. Hep kaliteli ve hızlı geldi aras kargo bu konuda çok iyi. Herkes para kazanma derdinde olduğu için belki arada orada olmayı hak etmiyen satıcılar olabilir. Heryerde her müessese de olduğu gibi. Iade ettiğinizde parası hemen hesabınıza yatırılıyor. Ben kimsenin hiçbir müessesenin reklamını yapmıyorum. Orta halli bir vatandaş olarak doğru neyse onu söylüyorum. Ki insanlar paralarını kaptirmasinlar diye.

Yanıtla . 23Beğen . 19Beğenme 07 Mayıs 10:07
106

Zafer Oflaz - @Syp Ayşe Gül 51 nolu yoruma cevabı: Günümüzde kurumsal olmayan hiçbir kimseden slışveriş yapmak bence doğru değik çünki ortalık dolandırıcıı vede iyi niyrti olmayan firma ve kişiler kaynıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 21:28
69

Merak Ediyorum. - @Syp Ayşe Gül 51 nolu yoruma cevabı: Hiç iadenizin olmadığını söylediniz peki iade paranızın hemen hesabına yattığını nereden biliyorsunuz.

Yanıtla . 5Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 15:19
62

Olivia - @Syp Ayşe Gül 51 nolu yoruma cevabı: Aras kargo en kötü kargolarındandır

Yanıtla . 11Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 14:31
50

Vedar - Gecde olsa doğru karar giysinin kunduranin zuccadenin k>rtasiyenin vs. Ne isi var. Senin adin MARET. SAT ÜRÜNÜNÜ HEP BANA RABBANA. TÜM BU OLANLAR KARSISINDA BİR VERGİ ÖDÜYORSUN. BU HAKSIZ SATTIĞIN ÜRÜNLERDEN MIYONLAR VERGİ ÖDÜYOR BUNUN VEBALİ ÇIKACAK ELBET. SERBEST PİYASAYI FIRSATÇI PİYASAYA ÇEVİRENLERE ASLINDA KÖKLÜ GEÇMİŞE DÖNÜK CEZA ŞART KİMSENİN YANINA KALMAZIN

Yanıtla . 26Beğen . 22Beğenme 07 Mayıs 09:29
48

Kahkihkoh - Kardelerim bu eylemin asıl amacı bu süreçte çok fazla zarara uğrayan küçük market ve bakkalar için alınmış bir karardır küçük esnaf kazansın diye

Yanıtla . 25Beğen . 10Beğenme 07 Mayıs 08:21
114

Berke - @Kahkihkoh 48 nolu yoruma cevabı: Elektronikciler kapalı bir çoğu kapalı nasıl küçükleri düşünmek

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 22:06
63

Shicilachi - @Kahkihkoh 48 nolu yoruma cevabı: Nasil kazanc bu? Yumurtayi peyniri zeytini bakkal ucuz verirken market pahali mi verecek?

Yanıtla . 5Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 14:46
47

Murat - Şimdiye kadar hemen hemen tüm alışverişlerimi internetten yaptım.. Hiç bir sorun yaşamadım.. Bozuk çıkan ürünleri iade ettim.. Parasını aldım.. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sorun çıkıyorsa kesinlikle sizden kaynaklanıyordur.. Ürünü al kullan boz sonra iade iste oldu canım..

Yanıtla . 23Beğen . 23Beğenme 07 Mayıs 07:55
46

Adsiz - Olay sadece odenmiyen vergiler küçük esnaften aldığı vergiyi büyük magzalardan alamiyo çünkü eleman çalıştırdığı için vergi odemiyo bu adamlar 4 ayddir mini bı market açtık ödediğimiz vergi bin lirayı geçti bile

Yanıtla . 14Beğen . 15Beğenme 07 Mayıs 03:33
124

Adsuzzzz - @Adsiz 46 nolu yoruma cevabı: Çok mantıklı

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 00:59
44

Typhoon - Marketlere getirilen yasakların tek bir açıklaması var.insanlari daha çok internete internet alışverişine yöneltmek.internet alışveriş sitelerini kazandırmak.marketlerde lambader satmak yasak ise 5kg yağ un şekerin internette ne işi var.internette kaziklanmamanin bir teminatı varmı merdivenalti üstü.cogu defolu ürünler sanal alışveriş siteleride müşterinin yani da değil.bilgi gizliliği tehlikede olabilir herkes aynı bilgi yaş seviyesinden değil interneti kullanamayabilir.esas sorun doların dalgali kuru önüne geçilmesi ugrasilmasi gereken yağ nasıl oluyorsa 65 70 80 lere cikiyor

Yanıtla . 50Beğen . 8Beğenme 07 Mayıs 00:39
43

G.h.k - Trendyol malı satana kadar iyi.Urunu sattiktan sonra ürünle alakalı problem olduğunda arkasında durmuyor.Musteri hizmetleri problemi çözmekte yetersiz kalıyor.

Yanıtla . 68Beğen . 15Beğenme 06 Mayıs 16:44
123

Gülperi - @G.h.k 43 nolu yoruma cevabı: Elektirikli ev aleti dışında bir çok ürün aldım arada iadelerimde oluyor çok hızlı iade işlemi yapıyorlar birde hiç kalitesiz bir satıcıya denk gelmedim.Çok memnunum.Sorunu açıkça belirtseydiniz belki daha faydalı olurdu.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 08 Mayıs 00:29
55

Okan - @G.h.k 43 nolu yoruma cevabı: nerde veriyonuz vergi istemeden fis bile vermiyonuz bu marketler olmasa ilik gibi soyardiniz milleti

Yanıtla . 31Beğen . 4Beğenme 07 Mayıs 11:59
53

Küçük Işletme Sahibi - @G.h.k 43 nolu yoruma cevabı: Küçük işletme sahibi olarak perişan olduk vergiler kira internet telefon ücretleri kira vergi hiç değişmedi sadece iş yok İnternet siteleri nereden nasıl güç aldılar bilmem kıyamet koparıyor lar iş diye bişey yok büyük marketler kazançlarına kat kat kazan katı küçük esnafı bitirme beşinde sanki küçük esnafın çolü çocuk geçim derdi yokmuş gibi büyük marketler vergide ödemiyor küçük esnaf en çok vergi veren işletmeler dir cirosuna göre büyük marketlerin 20 katfazlasi vergi veriyor

Yanıtla . 9Beğen . 8Beğenme 07 Mayıs 11:13
49

Vatandaş - @G.h.k 43 nolu yoruma cevabı: Bu düzeni getirenden allah razı olsun.geç bile kalındı.

Yanıtla . 4Beğen . 11Beğenme 07 Mayıs 09:05
42

Yeçil Örtü - Bence bu marketlerin tekrar satışlarını ararız gibi. Bunlara daha sıkı kontrol ve ağır yaptırımlar olması lazım.

Yanıtla . 32Beğen . 8Beğenme 06 Mayıs 11:21
41

Mehmet Aydin - Bu karar çoktan alınmalıydı..Bim , A101 ve sok marketler , başlangıçta oldukça uygun mal satıyorlar idi .. Ancak , simdi en pahalı ürünü satanlarda , bunlardır..

Yanıtla . 42Beğen . 23Beğenme 06 Mayıs 05:26
40

Elif:( - Trendyol kargolari bizim köye de göndersin bim a101 benim de umrumda olmaz. Keşke gerçekten herkesi düşünebilseler.

Yanıtla . 31Beğen . 11Beğenme 05 Mayıs 20:38
38

Üretici - Yalan resim ile gelen aynı değil.. Görün alın. Adamlar %35 komisyon alıyor Satıcı dükkandan milletin sırtından para kazanıyor.

Yanıtla . 33Beğen . 7Beğenme 05 Mayıs 03:27
34

Tecrübeli - Trendyolda pek başıma gelmedi ama diğer sitelerde ürün ucuzsa vardır bir kusuru mutlaka, cep telefonu alırsın şarj aletini orjinal yollamaz, bozuk ürün yollar anlamazsın. Markalı ürün der tıpatıp çakmasını yollarlar. 40tl ye alırsın, daha sana ulaşmadan 35tl ye düşer. En temizi görüp inceleyip alışveriş yapmak, yada kurumsal sadede o ürünü satan firmalardan almak, aracı dolandırıcı küçük esnaf çok...

Yanıtla . 50Beğen . 17Beğenme 03 Mayıs 21:05
33

Sadık Aydoğdu - Ben waffle makinesi aldım A101'den ama randıman vermedi iade ettim.

Yanıtla . 17Beğen . 9Beğenme 03 Mayıs 10:23
27

Emine Sema Gümüş - Valla biz hep alyoruz problem olduğu Zaman iade ediyoruz paramz iade oluyor tabiki dokunarak almak çok daha güzel ama korona yüzünden zor

Yanıtla . 21Beğen . 16Beğenme 03 Mayıs 00:02
35

Hamsikurt - @Emine Sema Gümüş 27 nolu yoruma cevabı: Korona ne yapıyormuş ki

Yanıtla . 11Beğen . 10Beğenme 04 Mayıs 17:11
26

Araştırmacı - Magazlar internetten ucuz cok kaziklandim internette indirim fln yok tembel işi internet. ışık altinda çekildiği için parlak gözüküyor ne aldiysam defolu çıktı kesinlikle internetten alış veriş yapmiyorum magazlara bakin daha ucuz kiaslama yapin görüceksiniz.

Yanıtla . 67Beğen . 19Beğenme 03 Mayıs 00:01
25

Ascken - Market ürünleri bırakın büyük marketleri bakkallar dan bile pahalı böyle internet haber siteleri para karşılığı böyle yalan haberlerle insanları kandırıyor.

Yanıtla . 63Beğen . 8Beğenme 02 Mayıs 23:55
23

Ali Soylukan - Ben asla sanal marketlerden almıyorum. Kira, vergi. Eleman çalıştıran yerlerden dokunarak ve görerek almayı tercih ediyorum. Resmin aynısı asla gelmiyor. Yattığı yerden para kazananlara karşıyım.

Yanıtla . 95Beğen . 18Beğenme 02 Mayıs 22:46
20

Ne Lazım - Ne indirimi bırakın milletin elinde kalmış dandik malları millete satıyorsunuz bazı ürünler piyasa sizden çok ucuz araştırın bakın

Yanıtla . 80Beğen . 9Beğenme 02 Mayıs 22:03
19

Ahmet Faruk /gelecek! - Almayın bu İnternet firmalarından, eve iyice kapatılmaya başladınız, alışmayın ve sanal hayata meydan okuyun yoksa geleceğiniz risk altında, marketlere bakkallar a büfelere şanş tanıyın, üreten şanş tanıyın ki ayakta kalalım hayatta kalalım, yoksa çok geç olacak hepimize yazık olacak çoçukları mızın geleceğine, uyan Türkiyem uyan

Yanıtla . 156Beğen . 23Beğenme 02 Mayıs 21:05
18

Motogezgin - Eevet 5 litre ayçiçek yağ bakkalda 75 TL trendyolda 98 TL baya ucuz.

Yanıtla . 123Beğen . 12Beğenme 02 Mayıs 20:38
76

Sarı55 - @Motogezgin 18 nolu yoruma cevabı: Çok haklısınız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 16:23
57

Güngör Bozkurt - @Motogezgin 18 nolu yoruma cevabı: Kaç defa aldın

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 07 Mayıs 13:23
29

Emrah.c - @Motogezgin 18 nolu yoruma cevabı: ben getir i takip ediyorum. 75 e 25 indirim veriyor 50 tl ye 5lt yudum yağ alıyorum ;))

Yanıtla . 14Beğen . 17Beğenme 03 Mayıs 00:12
21

Mustafa - @Motogezgin 18 nolu yoruma cevabı: Migrosta 65 liea

Yanıtla . 11Beğen . 9Beğenme 02 Mayıs 22:32
17

Hüseyin - kapıya kadar teslim yalanını bir geçin siparişler adres problemi diye geri gidiyor sonra. aide için uğraş dur 25 nisanda sipariş verdim hala ürün gelmedi

Yanıtla . 27Beğen . 15Beğenme 02 Mayıs 20:30
14

Keremcan - Trendyoldan 1 ürün aldım ilk kullanışta arıza yaptı müşteri hizmetlerini aradım dönüş yapacaklarını söylediler 15 gün oldu hâlâ dönen yok

Yanıtla . 36Beğen . 5Beğenme 02 Mayıs 18:15
45

Gym - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Kavşağı kaçırmıştır ilerden döner rahat ol

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 01:46
37

Gurkan 35 - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Biz vestel in buzdolabının netten aldık ve kapak yerinde boyasi çıktı burdaki vestel servisı ilgilenirmi

Yanıtla . 0Beğen . 5Beğenme 04 Mayıs 17:44
36

Gurkan 35 - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Biz de internetten vestel in buzdolabının aldık ve kapak yerinde soyulma olmaya başladı daha 5 ay oldu burdaki vestel servisine girsem ilgilenirler mi

Yanıtla . 0Beğen . 3Beğenme 04 Mayıs 17:37
22

Zafer Toksöz - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Evet satıyorlar ürünü cukkalıyorlar parayı, üründe problem olduğunda yok ithalatçıyı arayın, yok tedarikçisi arayın. Tedarkçimiz sizsiniz yahu Trendyol, niye süründürüyorsunuz tüketicileri.

Yanıtla . 28Beğen . 9Beğenme 02 Mayıs 22:35
15

Fethi Baştan - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Servisi ara ben servisim satan değil servis muhatap

Yanıtla . 8Beğen . 7Beğenme 02 Mayıs 19:30
13

Fatih - 60-70tl ucuz olan ürünler neymiş gostersenize kargo bedeliyle dengeleniyor

Yanıtla . 18Beğen . 13Beğenme 02 Mayıs 17:31
11

İndirim Kurdu - Hâlâ en ucuzu marketler de özellikle trenyol dan ne zaman ucuz birşey alsam ya defolu yada teşhir ürün iade olmuş ürün gönderiliyor market de bizzat görüp öyle alma imkanın var ne gelecek nasıl gelecek stresi yok

Yanıtla . 27Beğen . 12Beğenme 02 Mayıs 16:06
16

İsam - @Bilinçli Tüketici. 08 nolu yoruma cevabı: Zaten ali baba satın aldı

Yanıtla . 10Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 20:28
07

Ayhan Karagöz - Elektirik li teraziler uygun diyorsunuz daynamic terazi 140tl aldım ama burada 160tl le nasıl indirim oluyor

Yanıtla . 24Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 09:48
06

Aylan - Bende kaç kere bilindik markaların nevresim takımlarını aldım .hepsinde defo var maleseff.defolar genelde desende olduğu için geç farkettim hepsinide

Yanıtla . 19Beğen . 8Beğenme 02 Mayıs 07:13
03

Nurcan - Bnde samsung orjinal şarj aldım ve 3 ay gitmeden bpzuldu ve ayrica malzemeden kısmışlar kablosunu 5 cm kısa

Yanıtla . 26Beğen . 4Beğenme 01 Mayıs 01:07
32

Ayaz34 - @Nurcan 03 nolu yoruma cevabı: Kendim bakmadığım ellemediğim hiç bir şeyi Almam

Yanıtla . 10Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 02:09
31

Ayaz34 - @Nurcan 03 nolu yoruma cevabı: En iyisi real alış veriş

Yanıtla . 9Beğen . 2Beğenme 03 Mayıs 02:07
09

Emrullah - @Nurcan 03 nolu yoruma cevabı: Orjinal şarj kablosu sadece samsung mağazalarında ve samsung shopta satılıyor diğer sitelerdeki hepsi çakma hem 30-40 tlye orjinal ürünü vermezler..

Yanıtla . 14Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 15:22
02

Serkan Güneş - Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım iyade konusunda

Yanıtla . 14Beğen . 15Beğenme 30 Nisan 09:48
24

Oğuzhan Koç - @Serkan Güneş 02 nolu yoruma cevabı: Demekki bozuk ciksada bozulsada çöpe atıp ugrasmamissin belliki?

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 23:01
01

Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz

Yanıtla . 87Beğen . 13Beğenme 28 Nisan 04:50
105

Nuri Koca - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Olmasi gereken marketler ne alaka ya gıdadan başka birşey satmamasi gerekir oldu elbiseciler dükkan önüne meyve koysun olur mu böyle bir saçmalık iyice herşeyin suyunu çıkardılar telefoncu mobilya satsın olur mu hiç herkes işini yapsın bu memletin küçük esnafı var ve kardeşim paran olmadigi zamanda alabileceğin insanlarimizda da var suç parası olunca görüntüye büyüğe koşarlar paraları olmayınca küçük esnafa devletimiz sağolsun ki küçük esnaf bırakmayacak ama küçük esnaftan vergi istiyor herşeyi istiyor ama gel gör ki hepte ezdiriyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 07 Mayıs 21:14
66

Vuslat Vakti - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Kusura bamayında 8.000 TL verip internetten cihaz alıyorsunuz bu ne cesaret. Ya paranız çok yada kazık yemeye meyliniz çok. Afedersiniz ama siz bunu haketmişsiniz. Hade eli yüz ikiyüz gibi rakamlara eyvallah 8.000 TL ve internetten görmeden bilmeden almak. Akıllara zarar...

Yanıtla . 3Beğen . 3Beğenme 07 Mayıs 15:11
12

Melani - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Hiç böyle şeylerle karşılaşmadım bence karalama yapıyorsunuz çamur at izi kalsın trendyol en güvenilir site

Yanıtla . 11Beğen . 14Beğenme 02 Mayıs 16:42
05

Haci - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Magazadan alişta bile sirun yaşarken,internet işine nasil guvenilir asla anlayamiyacagim.

Yanıtla . 16Beğen . 6Beğenme 01 Mayıs 23:57
04

Ne - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Trendyolda cep tlf aldim tahta mandal gondermisler

1 ay ugrastim sajin ama sakin almayin

Yanıtla . 23Beğen . 12Beğenme 01 Mayıs 21:28
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