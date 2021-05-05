Haberler Ankara Haberler Ankara
- 05 May 2021 - 14:04 G: 05 May 2021 - 14:05

BİM, A101 ve ŞOK Devri Bitti... Artık Satamayacak Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...

A101, BİM ve ŞOK resmen hayatının kaybına uğramış durumda. Tam kapanma süreci, marketleri hiçbir şekilde etkilemiyorken; getirilen son uygulamayla birlikte artık marketlerde; temel ihtiyaçlar dışındaki tüm ürünlerin satışı yasak. Züccaciye, Hırdavat, Ev Tekstili, Mobilya vs. tamamıyla buna dahil. Yani sadece gıda alışverişi yapılabilecek. Bu noktada bireyler ne yapacaklarını şaşırırken, imdada o market koştu!

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Bilindiği üzere Trendyol; Süpermarket ürünleriyle de son zamanlarda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 TL ila 50 TL arasında yaklaşık 10 milyondan fazla ürünü satışa çıkaran Trendyol; “fırsat bu fırsat” diyerek fiyatları artırmak yerine, ardı ardına kampanyalar düzenleyerek uygun fiyatlarla ürün satıyor.

-> Çok Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel )

-> Marketlerde Satışı Yasaklanan Ürünleri Almak İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel)

-> Çok Ucuz Erkek Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Mobilya Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (5  Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Araba Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Büyük Beden ve Tesettür İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Süpermarket Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Kozmetik Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel )

-> Çok Satan Tüm Ürünler İçin TIKLAYINIZ ( 5 Mayıs Güncel )

-> 2. Ürün 1 TL Kampanyası ve 100.000 Ürün İçin TIKLAYINIZ (5 Mayıs Güncel)

Trendyol’da söz konusu ürünlerde indirimlere baktığımızda ise %60’a varan indirimler olduğunu net bir şekilde görüyoruz.

05 May 2021 - 14:04 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(30)
38

Üretici - Yalan resim ile gelen aynı değil.. Görün alın. Adamlar %35 komisyon alıyor Satıcı dükkandan milletin sırtından para kazanıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Mayıs 03:27
34

Tecrübeli - Trendyolda pek başıma gelmedi ama diğer sitelerde ürün ucuzsa vardır bir kusuru mutlaka, cep telefonu alırsın şarj aletini orjinal yollamaz, bozuk ürün yollar anlamazsın. Markalı ürün der tıpatıp çakmasını yollarlar. 40tl ye alırsın, daha sana ulaşmadan 35tl ye düşer. En temizi görüp inceleyip alışveriş yapmak, yada kurumsal sadede o ürünü satan firmalardan almak, aracı dolandırıcı küçük esnaf çok...

Yanıtla . 14Beğen . 9Beğenme 03 Mayıs 21:05
33

Sadık Aydoğdu - Ben waffle makinesi aldım A101'den ama randıman vermedi iade ettim.

Yanıtla . 6Beğen . 4Beğenme 03 Mayıs 10:23
27

Emine Sema Gümüş - Valla biz hep alyoruz problem olduğu Zaman iade ediyoruz paramz iade oluyor tabiki dokunarak almak çok daha güzel ama korona yüzünden zor

Yanıtla . 3Beğen . 7Beğenme 03 Mayıs 00:02
35

Hamsikurt - @Emine Sema Gümüş 27 nolu yoruma cevabı: Korona ne yapıyormuş ki

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 04 Mayıs 17:11
26

Araştırmacı - Magazlar internetten ucuz cok kaziklandim internette indirim fln yok tembel işi internet. ışık altinda çekildiği için parlak gözüküyor ne aldiysam defolu çıktı kesinlikle internetten alış veriş yapmiyorum magazlara bakin daha ucuz kiaslama yapin görüceksiniz.

Yanıtla . 32Beğen . 10Beğenme 03 Mayıs 00:01
25

Ascken - Market ürünleri bırakın büyük marketleri bakkallar dan bile pahalı böyle internet haber siteleri para karşılığı böyle yalan haberlerle insanları kandırıyor.

Yanıtla . 30Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 23:55
23

Ali Soylukan - Ben asla sanal marketlerden almıyorum. Kira, vergi. Eleman çalıştıran yerlerden dokunarak ve görerek almayı tercih ediyorum. Resmin aynısı asla gelmiyor. Yattığı yerden para kazananlara karşıyım.

Yanıtla . 46Beğen . 12Beğenme 02 Mayıs 22:46
20

Ne Lazım - Ne indirimi bırakın milletin elinde kalmış dandik malları millete satıyorsunuz bazı ürünler piyasa sizden çok ucuz araştırın bakın

Yanıtla . 49Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 22:03
19

Ahmet Faruk /gelecek! - Almayın bu İnternet firmalarından, eve iyice kapatılmaya başladınız, alışmayın ve sanal hayata meydan okuyun yoksa geleceğiniz risk altında, marketlere bakkallar a büfelere şanş tanıyın, üreten şanş tanıyın ki ayakta kalalım hayatta kalalım, yoksa çok geç olacak hepimize yazık olacak çoçukları mızın geleceğine, uyan Türkiyem uyan

Yanıtla . 90Beğen . 11Beğenme 02 Mayıs 21:05
18

Motogezgin - Eevet 5 litre ayçiçek yağ bakkalda 75 TL trendyolda 98 TL baya ucuz.

Yanıtla . 63Beğen . 8Beğenme 02 Mayıs 20:38
29

Emrah.c - @Motogezgin 18 nolu yoruma cevabı: ben getir i takip ediyorum. 75 e 25 indirim veriyor 50 tl ye 5lt yudum yağ alıyorum ;))

Yanıtla . 8Beğen . 9Beğenme 03 Mayıs 00:12
21

Mustafa - @Motogezgin 18 nolu yoruma cevabı: Migrosta 65 liea

Yanıtla . 10Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 22:32
17

Hüseyin - kapıya kadar teslim yalanını bir geçin siparişler adres problemi diye geri gidiyor sonra. aide için uğraş dur 25 nisanda sipariş verdim hala ürün gelmedi

Yanıtla . 16Beğen . 9Beğenme 02 Mayıs 20:30
14

Keremcan - Trendyoldan 1 ürün aldım ilk kullanışta arıza yaptı müşteri hizmetlerini aradım dönüş yapacaklarını söylediler 15 gün oldu hâlâ dönen yok

Yanıtla . 18Beğen . 3Beğenme 02 Mayıs 18:15
37

Gurkan 35 - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Biz vestel in buzdolabının netten aldık ve kapak yerinde boyasi çıktı burdaki vestel servisı ilgilenirmi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Mayıs 17:44
36

Gurkan 35 - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Biz de internetten vestel in buzdolabının aldık ve kapak yerinde soyulma olmaya başladı daha 5 ay oldu burdaki vestel servisine girsem ilgilenirler mi

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 04 Mayıs 17:37
22

Zafer Toksöz - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Evet satıyorlar ürünü cukkalıyorlar parayı, üründe problem olduğunda yok ithalatçıyı arayın, yok tedarikçisi arayın. Tedarkçimiz sizsiniz yahu Trendyol, niye süründürüyorsunuz tüketicileri.

Yanıtla . 16Beğen . 5Beğenme 02 Mayıs 22:35
15

Fethi Baştan - @Keremcan 14 nolu yoruma cevabı: Servisi ara ben servisim satan değil servis muhatap

Yanıtla . 7Beğen . 7Beğenme 02 Mayıs 19:30
13

Fatih - 60-70tl ucuz olan ürünler neymiş gostersenize kargo bedeliyle dengeleniyor

Yanıtla . 12Beğen . 10Beğenme 02 Mayıs 17:31
11

İndirim Kurdu - Hâlâ en ucuzu marketler de özellikle trenyol dan ne zaman ucuz birşey alsam ya defolu yada teşhir ürün iade olmuş ürün gönderiliyor market de bizzat görüp öyle alma imkanın var ne gelecek nasıl gelecek stresi yok

Yanıtla . 17Beğen . 7Beğenme 02 Mayıs 16:06
16

İsam - @Bilinçli Tüketici. 08 nolu yoruma cevabı: Zaten ali baba satın aldı

Yanıtla . 7Beğen . 1Beğenme 02 Mayıs 20:28
07

Ayhan Karagöz - Elektirik li teraziler uygun diyorsunuz daynamic terazi 140tl aldım ama burada 160tl le nasıl indirim oluyor

Yanıtla . 21Beğen . 4Beğenme 02 Mayıs 09:48
06

Aylan - Bende kaç kere bilindik markaların nevresim takımlarını aldım .hepsinde defo var maleseff.defolar genelde desende olduğu için geç farkettim hepsinide

Yanıtla . 16Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 07:13
03

Nurcan - Bnde samsung orjinal şarj aldım ve 3 ay gitmeden bpzuldu ve ayrica malzemeden kısmışlar kablosunu 5 cm kısa

Yanıtla . 20Beğen . 2Beğenme 01 Mayıs 01:07
32

Ayaz34 - @Nurcan 03 nolu yoruma cevabı: Kendim bakmadığım ellemediğim hiç bir şeyi Almam

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 03 Mayıs 02:09
31

Ayaz34 - @Nurcan 03 nolu yoruma cevabı: En iyisi real alış veriş

Yanıtla . 4Beğen . 1Beğenme 03 Mayıs 02:07
09

Emrullah - @Nurcan 03 nolu yoruma cevabı: Orjinal şarj kablosu sadece samsung mağazalarında ve samsung shopta satılıyor diğer sitelerdeki hepsi çakma hem 30-40 tlye orjinal ürünü vermezler..

Yanıtla . 10Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 15:22
02

Serkan Güneş - Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım iyade konusunda

Yanıtla . 12Beğen . 13Beğenme 30 Nisan 09:48
24

Oğuzhan Koç - @Serkan Güneş 02 nolu yoruma cevabı: Demekki bozuk ciksada bozulsada çöpe atıp ugrasmamissin belliki?

Yanıtla . 2Beğen . 2Beğenme 02 Mayıs 23:01
01

Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz

Yanıtla . 76Beğen . 12Beğenme 28 Nisan 04:50
12

Melani - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Hiç böyle şeylerle karşılaşmadım bence karalama yapıyorsunuz çamur at izi kalsın trendyol en güvenilir site

Yanıtla . 8Beğen . 6Beğenme 02 Mayıs 16:42
05

Haci - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Magazadan alişta bile sirun yaşarken,internet işine nasil guvenilir asla anlayamiyacagim.

Yanıtla . 11Beğen . 5Beğenme 01 Mayıs 23:57
04

Ne - @Muhammet 01 nolu yoruma cevabı: Trendyolda cep tlf aldim tahta mandal gondermisler

1 ay ugrastim sajin ama sakin almayin

Yanıtla . 16Beğen . 11Beğenme 01 Mayıs 21:28
Diğer 28 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Trendyol Resmen Delirdi! "Yok Artık" Evinizi, Mutfağınızı, Dolabınızı Doldurun! Daha Ucuzu Yok, Bedava Niyetine Dağıtıyor! mask
Trendyol Resmen Delirdi! "Yok Artık" Evinizi, Mutfağınızı, Dolabınızı Doldurun! Daha Ucuzu Yok, Bedava Niyetine Dağıtıyor!
BİM, A101 ve ŞOK Devri Bitti... Artık Satamayacak Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor... mask
BİM, A101 ve ŞOK Devri Bitti... Artık Satamayacak Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Marketlerde Yasaklandı! Eski Düzen Bitti! Çok Ucuza Satılıyor...
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya Bir Kötü Haber Daha! Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Açıldı! mask
CHP'li Aykut Erdoğdu'ya Bir Kötü Haber Daha! Cumhurbaşkanına Hakaret Davası Açıldı!
Çip Krizi Teğet Geçti! Otomotiv Sektöründe İhracat Arttı! mask
Çip Krizi Teğet Geçti! Otomotiv Sektöründe İhracat Arttı!
Belçika Sınıfta Kaldı! Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı! mask
Belçika Sınıfta Kaldı! Kovid-19 Vaka Sayısı 1 Milyona Yaklaştı!
Hande Erçel Sonunda İtiraf Etti! Kerem Bürsin'le Aşkını Tek Tek Anlattı! Açıklaması Olay Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel Sonunda İtiraf Etti! Kerem Bürsin'le Aşkını Tek Tek Anlattı! Açıklaması Olay Oldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL