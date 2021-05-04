BİM, A101 ve ŞOK Öylece Kalakaldı! Yetişemez... Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Bitti! Marketten Çok Ucuz...

Trendyol, son olarak Büyük Bahar Kampanyası'nı 29 Nisan 2021 tarihinde sonlandırmıştı. Bu kampanya sonrasında mağazaların kapalı olmasıyla birlikte fiyatların çok daha uyguna çekildiği görüldü. Yani kampanya dönemindeki fiyatlar, hala geçerliliğini daha da indirimli bir şekilde devam ettiriyor.

-> Çok Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Erkek Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Mobilya Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Araba Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Büyük Beden ve Tesettür İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Süpermarket Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Kozmetik Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel )

-> Çok Satan Tüm Ürünler İçin TIKLAYINIZ ( 4 Mayıs Güncel )

-> 2. Ürün 1 TL Kampanyası ve 100.000 Ürün İçin TIKLAYINIZ (4 Mayıs Güncel)

TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.



