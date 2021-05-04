BİM, A101 ve ŞOK Öylece Kalakaldı! Yetişemez... Trendyol 20 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Bitti! Marketten Çok Ucuz...
BİM, A101 ve ŞOK Öylece kalakaldı. Trendyol, yaptığı indirimle tüm marketleri şaşkına çevirdi. Birçok firmanın "bu fiyata nasıl kar ediliyor?" Dediği tahmin ediliyor. Sizler için; Trendyol 4 Mayıs 2021 güncel indirimlerini kategori kategori derledik. Tek tek inceleyebilirsiniz.
Trendyol, son olarak Büyük Bahar Kampanyası'nı 29 Nisan 2021 tarihinde sonlandırmıştı. Bu kampanya sonrasında mağazaların kapalı olmasıyla birlikte fiyatların çok daha uyguna çekildiği görüldü. Yani kampanya dönemindeki fiyatlar, hala geçerliliğini daha da indirimli bir şekilde devam ettiriyor.
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TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(28 )
Tecrübeli - Trendyolda pek başıma gelmedi ama diğer sitelerde ürün ucuzsa vardır bir kusuru mutlaka, cep telefonu alırsın şarj aletini orjinal yollamaz, bozuk ürün yollar anlamazsın. Markalı ürün der tıpatıp çakmasını yollarlar. 40tl ye alırsın, daha sana ulaşmadan 35tl ye düşer. En temizi görüp inceleyip alışveriş yapmak, yada kurumsal sadede o ürünü satan firmalardan almak, aracı dolandırıcı küçük esnaf çok...
Sadık Aydoğdu - Ben waffle makinesi aldım A101'den ama randıman vermedi iade ettim.
Seyhan - Yaratıcı
Mevlüt - Ne satıyor kardesım bunlar...
Emine Sema Gümüş - Valla biz hep alyoruz problem olduğu Zaman iade ediyoruz paramz iade oluyor tabiki dokunarak almak çok daha güzel ama korona yüzünden zor
Araştırmacı - Magazlar internetten ucuz cok kaziklandim internette indirim fln yok tembel işi internet. ışık altinda çekildiği için parlak gözüküyor ne aldiysam defolu çıktı kesinlikle internetten alış veriş yapmiyorum magazlara bakin daha ucuz kiaslama yapin görüceksiniz.
Ascken - Market ürünleri bırakın büyük marketleri bakkallar dan bile pahalı böyle internet haber siteleri para karşılığı böyle yalan haberlerle insanları kandırıyor.
Ali Soylukan - Ben asla sanal marketlerden almıyorum. Kira, vergi. Eleman çalıştıran yerlerden dokunarak ve görerek almayı tercih ediyorum. Resmin aynısı asla gelmiyor. Yattığı yerden para kazananlara karşıyım.
Ne Lazım - Ne indirimi bırakın milletin elinde kalmış dandik malları millete satıyorsunuz bazı ürünler piyasa sizden çok ucuz araştırın bakın
Ahmet Faruk /gelecek! - Almayın bu İnternet firmalarından, eve iyice kapatılmaya başladınız, alışmayın ve sanal hayata meydan okuyun yoksa geleceğiniz risk altında, marketlere bakkallar a büfelere şanş tanıyın, üreten şanş tanıyın ki ayakta kalalım hayatta kalalım, yoksa çok geç olacak hepimize yazık olacak çoçukları mızın geleceğine, uyan Türkiyem uyan
Motogezgin - Eevet 5 litre ayçiçek yağ bakkalda 75 TL trendyolda 98 TL baya ucuz.
Emrah.c - ben getir i takip ediyorum. 75 e 25 indirim veriyor 50 tl ye 5lt yudum yağ alıyorum ;))
Mustafa - Migrosta 65 liea
Hüseyin - kapıya kadar teslim yalanını bir geçin siparişler adres problemi diye geri gidiyor sonra. aide için uğraş dur 25 nisanda sipariş verdim hala ürün gelmedi
Keremcan - Trendyoldan 1 ürün aldım ilk kullanışta arıza yaptı müşteri hizmetlerini aradım dönüş yapacaklarını söylediler 15 gün oldu hâlâ dönen yok
Zafer Toksöz - Evet satıyorlar ürünü cukkalıyorlar parayı, üründe problem olduğunda yok ithalatçıyı arayın, yok tedarikçisi arayın. Tedarkçimiz sizsiniz yahu Trendyol, niye süründürüyorsunuz tüketicileri.
Fethi Baştan - Servisi ara ben servisim satan değil servis muhatap
Fatih - 60-70tl ucuz olan ürünler neymiş gostersenize kargo bedeliyle dengeleniyor
İndirim Kurdu - Hâlâ en ucuzu marketler de özellikle trenyol dan ne zaman ucuz birşey alsam ya defolu yada teşhir ürün iade olmuş ürün gönderiliyor market de bizzat görüp öyle alma imkanın var ne gelecek nasıl gelecek stresi yok
Emekli - Ucuz.etin.tiridi.yenmez
Bilinçli Tüketici. - Ali babanın Türkiye versiyonu.
İsam - Zaten ali baba satın aldı
Ayhan Karagöz - Elektirik li teraziler uygun diyorsunuz daynamic terazi 140tl aldım ama burada 160tl le nasıl indirim oluyor
Aylan - Bende kaç kere bilindik markaların nevresim takımlarını aldım .hepsinde defo var maleseff.defolar genelde desende olduğu için geç farkettim hepsinide
Nurcan - Bnde samsung orjinal şarj aldım ve 3 ay gitmeden bpzuldu ve ayrica malzemeden kısmışlar kablosunu 5 cm kısa
Ayaz34 - Kendim bakmadığım ellemediğim hiç bir şeyi Almam
Ayaz34 - En iyisi real alış veriş
Emrullah - Orjinal şarj kablosu sadece samsung mağazalarında ve samsung shopta satılıyor diğer sitelerdeki hepsi çakma hem 30-40 tlye orjinal ürünü vermezler..
Serkan Güneş - Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım iyade konusunda
Oğuzhan Koç - Demekki bozuk ciksada bozulsada çöpe atıp ugrasmamissin belliki?
Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz
Melani - Hiç böyle şeylerle karşılaşmadım bence karalama yapıyorsunuz çamur at izi kalsın trendyol en güvenilir site
Haci - Magazadan alişta bile sirun yaşarken,internet işine nasil guvenilir asla anlayamiyacagim.
Ne - Trendyolda cep tlf aldim tahta mandal gondermisler
1 ay ugrastim sajin ama sakin almayin
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.