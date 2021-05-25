BİM Çıldırdı, A101 Rest Çekti! Bedava Niyetine Satarken, Trendyol da Devreye Girdi! Tam 11 Kategoride, Milyonlarca Ürün Satıyor!
BİM ve A101 tam kapanma sonrasında muhteşem fiyatlı ürünlerle dikkatleri üzerine çekerken, bunu gören Trendyol resmen delirdi ve devasa kampanyasını duyurdu. Tam 10 milyon üründe indirim altına imza atan Trendyol; kategori kategori indirim yaptı. Bizler de sizlere bu kategorileri tek tek derledik. Hepsi 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 15:27'de güncellenmiştir. Kontrol edebilir, uygun fiyatlı ürünleri satın alabilirsiniz. Sipariş verilen ürünler en geç 2 gün içerisinde ulaşmaktadır.
25 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla yeni bir indirim altına imza atan Trendyol; A101 ve BİM marketlerde aktüellerin tekrar yayınlanmasıyla birlikte müthiş bir ciro kaybına uğramıştı. Yaptığı indirimle birlikte hem bu ciro kaybını ortadan kaldıracak, hem de vatandaşların yararlanmasını sağlayacak. Kıyafetler, takılar, otomobil ürünleri vs. oldukça uygun fiyatlar karşılığında satılıyor. İşte Trendyol'da satılan o 25 Mayıs kampanyalı ürünler: (Not: Trendyol, %100 iade sistemi bulunan bir firma olup, ürün elinize ulaşır ulaşmaz sebepsiz bile iade etmenize imkan tanımaktadır. İade ettiğiniz anda da paranızı hesabınıza yatırmaktadır.)
- -> 25 Mayıs Kadın Kıyafetleri Yaz Fırsatı İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
- -> 25 Mayıs Erkek Kıyafetleri Yaz Fırsatı İçin TIKLAYINIZ (+150 Ürün)
- -> 25 Mayıs Tesettür Giyim Fırsatları İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
- -> 25 Mayıs Ucuz Ayakkabılar İçin TIKLAYINIZ (+190 Ürün)
- -> 25 Mayıs Ucuz Mobilya İçin TIKLAYINIZ
- -> 25 Mayıs Ucuz Ev Tekstili İçin TIKLAYINIZ
- -> 25 Mayıs Ucuz Otomobil Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
- -> 25 Mayıs Ucuz Süpermarket Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
- -> 25 Mayıs Ucuz Züccaciye Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
- -> 25 Mayıs Ucuz Hırdavat Ürünleri İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
- -> 25 Mayıs Ucuz Ev Elektroniği İçin TIKLAYINIZ (+200 Ürün)
Bilindiği üzere her zaman kategori kategori linkleri ayırdığımız ve rahat bir şekilde istediğiniz kategoriyi görmeniz için hazırladığımız listeyi 15 Mayıs tarihinde de hazırladık. Aşağıda yer alan kategorilerden istediğinize bakabilir, indirimleri görebilirsiniz.
Not: Bu bir reklam değil, aktüel duyurusudur.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(77 )
Yakup Kara - Doğru yorumlar mevcut fakat şu anki durumun parlak olduğunu kimse yatsıyamaz. Ne yazık ki birileri devlette öncekilerden fena bir şekilde yapılandı olan bu ve refah içinde yüzüyorlar. A101 Bım şok ne satarsa satsın ne var neden karşılıyor anlamadım gitti anlayan varsa ne olur yazsın pandemi dönemi değil hep yasak anlatabildim mi
Kamil Tatar - 600 gram peynir nedir, yarı kilo desen değil, bir kilo desen değil, 600 gram peynirin amacı ne?
Ad - Vatandaş kıyas yapamasın pahalı mı ucuz mu anlayamasın diye
Mustafa Ayan - Net gramaj olmadan kilogram birim fiyatı hesaplamak biraz zor oluyor. Bu yüzden Vatandaşı kazıklamak daha kolay oluyor
Osmanlı 1453 - Sayın yetkililer lütfen bu faiş fiyatlara, ürünlerdeki gramaj oyunlarına bir el atın bu sizin üzerinizde bir vebaldir.
Dursun Sevi̇ç - BAYRAM SONRASI DEVAM SATISA MARKETLERDE
Arda - İç giyime girdim boxer 99.99₺ gerçekten çok uçurmuş gözlerimi alamadım
Nurcn - Pazarda 5lira?
Sadece Bir Baba - Maalesef bu fiyat artışları yüzünden çocuklara bir gün makarna bir gün patates yemeği yediriyoruz, aklımızdan et bile geçmiyor, her markete ayrı ayrı gidiyorum ne nerede ucuz arıyoruz, ama yok, marketler fiyatları kendileri yapıyor, asgari ücretle bir aile nasıl doyacak kimin umrunda, kiraya, elektrik ve su faturasına mı yetsin, karnını doyurmaya mi, Bu devirde zor
Emin - Adi ürün geliyor
Takip Et - Aynen doğru katılıyorum
Si̇may Gümüşay - Şayet aldığınız bir ürünü iade edeceğiniz zaman defalarca kargo şirketini aradığınız
halde ulaşamıyorsunuz. Ben defalarca bu
durumu aldığım yerlere bildirdiğim halde bir
Çözüme ulaşamadım.
Rezillik - Trend yol önce çalıştığı kargo şirketlerine dikkat etsin mali satiyo iyi ama
kargolardaki rezilliği araştırsın mal yerini ulaşmıyor. Teslim edilmediğinden iade ediliyor. İnsanların burnundan geliyo. Kargoda muhatap yok. Zincir marketler yine iyi idi.
Ersoy L. - Merak etmeyin, satıştan topladıkları ürünleri, ayın 17'si itibariyle yeniden satışa sunacaklar.
Kezo - Trendyol normalde çok ucuz değil ki. Bilmeden konuşuyor epey kişi. bu fırsattan istifade ediyor e-satıcılar, anlaşılan o. Sadece trendyol da değildir, hepsine bakın kontrol edin.
Can - Köy kasabada yansıyanlar tirend yolu biliyormu
Hayat Işye - Biliyor biliyor senden benden daha iyi biliyorlar artık kendi alışverişlerini online yapıyorlar çarşı pazarla uğraşna gereği duymuyorlar
Melih - Merak etme koy kasabada yasiyanlar herseyi biliyor bizim bilmedigimiz
Koyluyum. - Koyde A101 Bim var da magdurmu oldular. Her zaman mshalle bskksli en iyisidir. Olmasin hicbiri daha iyi.
Kaptan - Trendyol dikkat edin oradaki mazğzalar gösterdiği ürün yerine başka ürün yolluyor trendyol hiçbir şekilde sizin yanınızda durmuyor biz pandemi var diye internetten alış veriş yapıyoruz geçenlerde trendyol dan kahvaltı takımı sipariş ettim 4 ad çay bardağı geldi kızım 165tl temizlik ürünü sipariş etmiş gelegele 1 TL lik küçük kolanya geldi trendyol bildirin yapmamıza rağmen bizim paramızı bu şekilde çalanlara yataklık yapmaktadır n11 kullanın tahsiye ederim size değer veriyorlar müşteri memnuniyetine çok önem veriyorlar
Sedooo - Trendtyol'u kaç kişi biliyor yaa
D. - d.
Mehmwt - cok iyi olmuş
Bilinmeyen - Valla hangi markete ne satıldığı ymrumda değil ama tek isteğim enflasyonun düşmesi ve ürünlerin bu kadar pahalı satılamaması gündelik maaş ile askeri maaş ile bir aile nasıl geçiniyor bilmiyorum Allah herkeze yardım etsin
Rabia ? - Aminnn kardeşim aminnn benimle beraber cümlemin yardımcısı olsun rabbim inşallah ??
Selo - Bu marketlerin fiyatları uçtu ürünlerin kalitesi düştü normal bir marjetin fiyatları 101 ve bimden daha ucuz soyguncu olmuş bu marketlerde
Toroskaplan - Markette doğru olarak farklı ürünleri sattrmayalim ancak tren li yol?? gibi marketlerde her şeyi satmasn. Adam su tesisatcisi camda yazıyor salça bulunur bal bulunur bunlarda olmaz herkes kendi işini yapsın.
Rümeysa - 20 yıl önce içecek su yiyecek ekmek bulamazdı bu millet. Cumhurbaşganımıza şükredin. O olmasaydı olmazdınız. Ekmek bulamaz su içemezdiniz
Allahın Kulu - Ekonomi yi nasılda siyasete getirdiniz şükürsüzlük var bereket yok büyüğe küçüge saygı yok allahım sonumuzu hayreykesin
Semiha - O zamanlar gıda azmisti millet alamiyormustu şimdi herşey bol ama para yok yine alamıyoruz farkeden bişey yok yani
Doğru - İnsanımız doyum bilmiyor ne sukretmesi cumhurbaşkanı yeterki gitsin isterse bu ülke batsin diyenler var
Feyzullah Burhanov - Keşke 20 sene geriye gitseydik ya şimdi daha koti oldu durumu iyi olan ne alaka der. Tokun ac dan haberi olmaz işi olmaz malisef bunada şukur ama şimdi hic kimse taraf tutmasin cunki her şey ortada malisef
Feyzullah Burhanov - Eski senler keski geri gelse şimdi ne guzell ?
Tunc - 20 sene öncekiler camurmu yiyiyordu bolluk icinde yaşıyorduk hatta tekstilde calışıyordum aldıgım haftalıkla hem köydeki aileme para gönderiyorum tüm öyün yemeğimi restorantta yiyordum her hafta sonunda pavyonda alem yapıp masada karı oynatıyordum şimdi tekstilde karı koca calışıyorlar bide devletten bir cuval patates alabilmek İcin yüzünü kızardıyorlar hayatlarında restorant nedir bilmezler buda 20 yıldır
Mgk5860 - 20 yıl önceyi anana baba na sor....onlar bilirler...seni hangi mağarada doğurmuş anan....Biz yontma taş devrinde yaşıyorken Reis bizi ordan çıkardı ve bize ekmek ve su verdi..böylece medeniyete kavuştuk...
Erdaa - Evet Allah a şükredin ki Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin başkanı. Siz şükür etmeye bilirsiniz. Ama gerçek şuki İstanbul'daki imamlar gibi başkanınız olsaydı şu yazdıklarınızın tekini yazamaz mal mal bakardınız diktatörlerinize. Bu ülke özgürlüğü refahı gücü hizmeti ve hatta insana değer vermeyi büyük başkan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde gördü. Yaşasın Erdoğan yaşasın büyük Türkiye
Aslan - Rümeysa biz sadece ALLAHA şükrederiz
Hadsiz - 20 yıl once taş yiyorduk zaten
Srknalts - Görende diyecek yorumu yapan 60 yaşında herşeyi görmüş geçirmiş benim yaşım 37 hiç bir zamanda susuzda kalmadim assizda kalmadım bukadarda at gözlüğü kullanmayin bir sağı soluda görün
Abdullah - Fırıncı değil ilah olduğunu düşünüyor zavallı
Sakinim Ben - Burnunun ucunu göremiyip 20 yil öncesinden bahsetmene sadece kibarca hadi ordan diyor ve senide sükür ederken önce Allah a yonelmeni tavsiye ediyorum.kula kulluk etmeye devamkeee size gore normal.
Abdullah - Şu an Allah'a şirk koşuyor sun
Tevbe et şüphesiz ki Allah Tevbe edenleri affeder
Etmezsen de cehennnemin dibine kadar yolun var
Refah Istiyoruz - kula kul olmuşsunuz yakında ALLAH diyeceksiniz diye çok korkuyorum.
Vatandaş - Sen şükret milet bir senede doğru düzgün maş anlamiyor kira ödüyor faturalar her ay daha yüksek yemek için para kalmıyor
Lalapasali - Fena salladin, Rümeysa rızkı veren Allah'tır..unatma sakın..ne alaka bu yorum
Va - O zaman başladığı yere döner ....hayy geometri özürlüsü seni :))
O Kadar Değil - Eywallah eskiye nazaran çok iyi yerdeyiz de rizkida o veriyor gibi muamele yapmaya da gerek yok tadında yorum yaparsan daha yerinde olur
Ati - Sen şükretmeye devam et aklını kendine sakla
Yolcu - En azından insan yerine konulup insan olduğunu anladın
Gariban - Belliki tayyip sana çok yedirmiş
Tok açın halinden ne anlar
Tamam sana yedirmiş eyvallah ozaman şükret kır dizini otur
Senin gibi torpilli ve şanslı değil herkes
BIrak'ta senin gibi torpilli ve şanslı olmayan fukaralarda derdini söylesin yorum yapsın
Anladın mı beni at gözlüklü karnı tok torpilli şanslı vatandaş. .
Hakan Büyük - Ahmak böyle yorum yazılmaz cahil
Osman Basan - Neden ? benim ekmeğimi suyumu senin cumhurbaşkanınmı veriyor yoksa fırıncı mı olduda bizim haberimizyok
Bakan - Olabilir
Memoli - Çok doğru, daha önce biz insan değildik maymunduk. Tayyip geldi de biz insan olduk.
Selim - Azdı ama 5 tl ye 10 tane ekmek alabilecek güçteydi
Bir - Sen önce RABBİME şükür et salak
Valkonetti. - Çok haklısın...Annen baban sana bile sahip olamazdı...Neden .?.Çünkü ; 20 yıl önce onlar su ve ekmek bulamayacağından ölürlerdi..Evlenemezlerdi...Hali ile sende doğmazdın..Allah'tan 19 sene önce evlenmişler ki,, sen doğmuşsun...Bravo.Çok haklısın..
Muş2149 - 20 sene önce benim iki dayım ekmek bulamadığından öldü sen ilk önce git araştırma yap ona göre konuş
A/d - 20 sene önce Türkiye'nin 5 milyar dolar yüzünden bir gecede %40 fakirlestigi,, enflasyonun % 70'leri gördüğü, ekonomik programlarin dikiş tutmadığı, IMF heyetinin Türkiye'den eksik olmadigi yıllardı. Daha söyleyeyim mi Allah o günleri bir gostermesin.
Hamza Cok - Bız ancak Allah'a Şukur ederız .
OZUR DILEYIN
Mehmet - 20 sene önce aldığım maaş ile 2 tane bilezik biriktiriyordum şimdi 1 çeyrek zor alabiliyorum gıda fiyatlarına hiç girmiyorum keşke 20 sene önceye gide bilseydik rümeysa hanım sen bu devirde kal biz 20 sene oncesine razıyız
Kara Kartal - Şükür Yüce Allaha yapılır sen hangi dinin mensubunun?????
Zaza Genc - Müslüman alaha şükreder kula deyil
Emre - Sen ve senin gibiler ileride kaç derece dönecek hiç merak etmiyorum çünkü 360° döneceksiniz
Adem - Ne mutlu
Tengri Biz Menen - O olmasaydı olmazsınız derken, bizi onun yarattığını söylemiyorsundur diye ümit ediyorum
Alim - 20 sene önce bu millet deniz suyu içiyordu dimi, ekmek yerine de ağaçları otları yiyordu dimi tüh tüh tüh yazık size
Âllaha Sonsuz Inanan - Rızkı verende Allah alanda Allah inancı olmayan sebebini kendisi gibi insan olandan bilenler cehennem ateşinden çıkamayacak .eğer senin dediğin doğru olsaydı dünyayı yöneten 3 yada 5 Yahudi'nin sayesinde ekmek aş buluyor olurduk
33 - Durum değerlendirmesi için yanlış ve alakasız bi yorum yaş 13 sanırım ?
Ahmet - Borc yazdırmaya gelince mahalle bakalından alıyorlar peşin paraya gelince markete koşuyorlar iyi olmuş bence herkes işini yapsın en doğrusu sanki marketler soymuyor
Bir Insan - Zamanında küçük esnaf diye nitelendirilen bakkallar marketler pahalı pahalı verip milletin anasını ağlattılar. Şimdi de kendileri ağlasınlar çokmu o kadar insanı kazukladıkalarına saysınlar
Sanem Gulumser - Herseye engel olmakta üstunuze yok yakinca her seyi bulabiliyorduk.herkes internet alisverişi yapmiyor demi.faydali seyleri yok etmekte basarili bunlar
Okan - kucuk esnaf mis iyi soyarsiniz milleti simdi bu marketler olmasa mahalle marketleri kanini emerdi milletin para benim degilmi ister bimden ister baska yerden alirim bu tip yasakkar rekabet acisindan iyi bisey degil
Berke - Herkes bim den yağ alıyo 25 tl lik 70tl hani küçükler kanımızı emiyodu
Bakkalcı - Param yok kalsın dediğin çocuğunu anahtarını teslim ettiğin bakkal amcayı ne hale düşürdü bu kapitalist düzen yazıklar olsun
Spotcu - Ben spotcuyum 140 lira bana maliyeti olan ürünü bim 150 TL'ye satarak yıllarca esnafa kan aglatti o kadar memnunuzki bu durumdan 1800 tlye markasinin ne oldugu bilinmeyen çamaşır makinesi satti biz spotcuya isyan ettirdi cok iyi cok
Birisi - Spotçular da defolu ürünleri yıllarca 0 fiyatına sattı millete o ne olacak. Kusurlu ürünleri iade kabul etmediler, hatalı kullanım dediler,milleti azarlama haddini bile buluyorlardı kendilerinde. Ha şimdiden söyleyeyim "kuyruk acısı" değil bu yorumun nedeni ,bizzat şahit olmak!
Syp Ayşe Gül - İlk alış verişim trend yoldan oldu. Aylardır alış veriş yapıyorum hiçbir yanlışlığını görmedim. Ne ısmarladıysam o geldi. Tabi insanların beklentisine de bağlı olabilir. Orta halli bir vatandaşım. Hiç iadem olmadı. Hep kaliteli ve hızlı geldi aras kargo bu konuda çok iyi. Herkes para kazanma derdinde olduğu için belki arada orada olmayı hak etmiyen satıcılar olabilir. Heryerde her müessese de olduğu gibi. Iade ettiğinizde parası hemen hesabınıza yatırılıyor. Ben kimsenin hiçbir müessesenin reklamını yapmıyorum. Orta halli bir vatandaş olarak doğru neyse onu söylüyorum. Ki insanlar paralarını kaptirmasinlar diye.
Zafer Oflaz - Günümüzde kurumsal olmayan hiçbir kimseden slışveriş yapmak bence doğru değik çünki ortalık dolandırıcıı vede iyi niyrti olmayan firma ve kişiler kaynıyor
Merak Ediyorum. - Hiç iadenizin olmadığını söylediniz peki iade paranızın hemen hesabına yattığını nereden biliyorsunuz.
Olivia - Aras kargo en kötü kargolarındandır
Vedar - Gecde olsa doğru karar giysinin kunduranin zuccadenin k>rtasiyenin vs. Ne isi var. Senin adin MARET. SAT ÜRÜNÜNÜ HEP BANA RABBANA. TÜM BU OLANLAR KARSISINDA BİR VERGİ ÖDÜYORSUN. BU HAKSIZ SATTIĞIN ÜRÜNLERDEN MIYONLAR VERGİ ÖDÜYOR BUNUN VEBALİ ÇIKACAK ELBET. SERBEST PİYASAYI FIRSATÇI PİYASAYA ÇEVİRENLERE ASLINDA KÖKLÜ GEÇMİŞE DÖNÜK CEZA ŞART KİMSENİN YANINA KALMAZIN
Ertl - Helal baba
Kahkihkoh - Kardelerim bu eylemin asıl amacı bu süreçte çok fazla zarara uğrayan küçük market ve bakkalar için alınmış bir karardır küçük esnaf kazansın diye
Berke - Elektronikciler kapalı bir çoğu kapalı nasıl küçükleri düşünmek
Shicilachi - Nasil kazanc bu? Yumurtayi peyniri zeytini bakkal ucuz verirken market pahali mi verecek?
Özlem - Yani doğru
Murat - Şimdiye kadar hemen hemen tüm alışverişlerimi internetten yaptım.. Hiç bir sorun yaşamadım.. Bozuk çıkan ürünleri iade ettim.. Parasını aldım.. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Sorun çıkıyorsa kesinlikle sizden kaynaklanıyordur.. Ürünü al kullan boz sonra iade iste oldu canım..
Adsiz - Olay sadece odenmiyen vergiler küçük esnaften aldığı vergiyi büyük magzalardan alamiyo çünkü eleman çalıştırdığı için vergi odemiyo bu adamlar 4 ayddir mini bı market açtık ödediğimiz vergi bin lirayı geçti bile
Adsuzzzz - Çok mantıklı
Typhoon - Marketlere getirilen yasakların tek bir açıklaması var.insanlari daha çok internete internet alışverişine yöneltmek.internet alışveriş sitelerini kazandırmak.marketlerde lambader satmak yasak ise 5kg yağ un şekerin internette ne işi var.internette kaziklanmamanin bir teminatı varmı merdivenalti üstü.cogu defolu ürünler sanal alışveriş siteleride müşterinin yani da değil.bilgi gizliliği tehlikede olabilir herkes aynı bilgi yaş seviyesinden değil interneti kullanamayabilir.esas sorun doların dalgali kuru önüne geçilmesi ugrasilmasi gereken yağ nasıl oluyorsa 65 70 80 lere cikiyor
G.h.k - Trendyol malı satana kadar iyi.Urunu sattiktan sonra ürünle alakalı problem olduğunda arkasında durmuyor.Musteri hizmetleri problemi çözmekte yetersiz kalıyor.
Gülperi - Elektirikli ev aleti dışında bir çok ürün aldım arada iadelerimde oluyor çok hızlı iade işlemi yapıyorlar birde hiç kalitesiz bir satıcıya denk gelmedim.Çok memnunum.Sorunu açıkça belirtseydiniz belki daha faydalı olurdu.
Okan - nerde veriyonuz vergi istemeden fis bile vermiyonuz bu marketler olmasa ilik gibi soyardiniz milleti
Küçük Işletme Sahibi - Küçük işletme sahibi olarak perişan olduk vergiler kira internet telefon ücretleri kira vergi hiç değişmedi sadece iş yok İnternet siteleri nereden nasıl güç aldılar bilmem kıyamet koparıyor lar iş diye bişey yok büyük marketler kazançlarına kat kat kazan katı küçük esnafı bitirme beşinde sanki küçük esnafın çolü çocuk geçim derdi yokmuş gibi büyük marketler vergide ödemiyor küçük esnaf en çok vergi veren işletmeler dir cirosuna göre büyük marketlerin 20 katfazlasi vergi veriyor
Vatandaş - Bu düzeni getirenden allah razı olsun.geç bile kalındı.
Yeçil Örtü - Bence bu marketlerin tekrar satışlarını ararız gibi. Bunlara daha sıkı kontrol ve ağır yaptırımlar olması lazım.
Mehmet Aydin - Bu karar çoktan alınmalıydı..Bim , A101 ve sok marketler , başlangıçta oldukça uygun mal satıyorlar idi .. Ancak , simdi en pahalı ürünü satanlarda , bunlardır..
Elif:( - Trendyol kargolari bizim köye de göndersin bim a101 benim de umrumda olmaz. Keşke gerçekten herkesi düşünebilseler.
Osman Taha Erdem - Osman
Üretici - Yalan resim ile gelen aynı değil.. Görün alın. Adamlar %35 komisyon alıyor Satıcı dükkandan milletin sırtından para kazanıyor.
Tecrübeli - Trendyolda pek başıma gelmedi ama diğer sitelerde ürün ucuzsa vardır bir kusuru mutlaka, cep telefonu alırsın şarj aletini orjinal yollamaz, bozuk ürün yollar anlamazsın. Markalı ürün der tıpatıp çakmasını yollarlar. 40tl ye alırsın, daha sana ulaşmadan 35tl ye düşer. En temizi görüp inceleyip alışveriş yapmak, yada kurumsal sadede o ürünü satan firmalardan almak, aracı dolandırıcı küçük esnaf çok...
Sadık Aydoğdu - Ben waffle makinesi aldım A101'den ama randıman vermedi iade ettim.
Seyhan - Yaratıcı
Mevlüt - Ne satıyor kardesım bunlar...
Emine Sema Gümüş - Valla biz hep alyoruz problem olduğu Zaman iade ediyoruz paramz iade oluyor tabiki dokunarak almak çok daha güzel ama korona yüzünden zor
Hamsikurt - Korona ne yapıyormuş ki
Araştırmacı - Magazlar internetten ucuz cok kaziklandim internette indirim fln yok tembel işi internet. ışık altinda çekildiği için parlak gözüküyor ne aldiysam defolu çıktı kesinlikle internetten alış veriş yapmiyorum magazlara bakin daha ucuz kiaslama yapin görüceksiniz.
Ascken - Market ürünleri bırakın büyük marketleri bakkallar dan bile pahalı böyle internet haber siteleri para karşılığı böyle yalan haberlerle insanları kandırıyor.
Ali Soylukan - Ben asla sanal marketlerden almıyorum. Kira, vergi. Eleman çalıştıran yerlerden dokunarak ve görerek almayı tercih ediyorum. Resmin aynısı asla gelmiyor. Yattığı yerden para kazananlara karşıyım.
Ne Lazım - Ne indirimi bırakın milletin elinde kalmış dandik malları millete satıyorsunuz bazı ürünler piyasa sizden çok ucuz araştırın bakın
Ahmet Faruk /gelecek! - Almayın bu İnternet firmalarından, eve iyice kapatılmaya başladınız, alışmayın ve sanal hayata meydan okuyun yoksa geleceğiniz risk altında, marketlere bakkallar a büfelere şanş tanıyın, üreten şanş tanıyın ki ayakta kalalım hayatta kalalım, yoksa çok geç olacak hepimize yazık olacak çoçukları mızın geleceğine, uyan Türkiyem uyan
Motogezgin - Eevet 5 litre ayçiçek yağ bakkalda 75 TL trendyolda 98 TL baya ucuz.
Sarı55 - Çok haklısınız
Güngör Bozkurt - Kaç defa aldın
Emrah.c - ben getir i takip ediyorum. 75 e 25 indirim veriyor 50 tl ye 5lt yudum yağ alıyorum ;))
Mustafa - Migrosta 65 liea
Hüseyin - kapıya kadar teslim yalanını bir geçin siparişler adres problemi diye geri gidiyor sonra. aide için uğraş dur 25 nisanda sipariş verdim hala ürün gelmedi
Keremcan - Trendyoldan 1 ürün aldım ilk kullanışta arıza yaptı müşteri hizmetlerini aradım dönüş yapacaklarını söylediler 15 gün oldu hâlâ dönen yok
Gym - Kavşağı kaçırmıştır ilerden döner rahat ol
Gurkan 35 - Biz vestel in buzdolabının netten aldık ve kapak yerinde boyasi çıktı burdaki vestel servisı ilgilenirmi
Gurkan 35 - Biz de internetten vestel in buzdolabının aldık ve kapak yerinde soyulma olmaya başladı daha 5 ay oldu burdaki vestel servisine girsem ilgilenirler mi
Zafer Toksöz - Evet satıyorlar ürünü cukkalıyorlar parayı, üründe problem olduğunda yok ithalatçıyı arayın, yok tedarikçisi arayın. Tedarkçimiz sizsiniz yahu Trendyol, niye süründürüyorsunuz tüketicileri.
Fethi Baştan - Servisi ara ben servisim satan değil servis muhatap
Fatih - 60-70tl ucuz olan ürünler neymiş gostersenize kargo bedeliyle dengeleniyor
İndirim Kurdu - Hâlâ en ucuzu marketler de özellikle trenyol dan ne zaman ucuz birşey alsam ya defolu yada teşhir ürün iade olmuş ürün gönderiliyor market de bizzat görüp öyle alma imkanın var ne gelecek nasıl gelecek stresi yok
Emekli - Ucuz.etin.tiridi.yenmez
Bilinçli Tüketici. - Ali babanın Türkiye versiyonu.
İsam - Zaten ali baba satın aldı
Ayhan Karagöz - Elektirik li teraziler uygun diyorsunuz daynamic terazi 140tl aldım ama burada 160tl le nasıl indirim oluyor
Aylan - Bende kaç kere bilindik markaların nevresim takımlarını aldım .hepsinde defo var maleseff.defolar genelde desende olduğu için geç farkettim hepsinide
Nurcan - Bnde samsung orjinal şarj aldım ve 3 ay gitmeden bpzuldu ve ayrica malzemeden kısmışlar kablosunu 5 cm kısa
Ayaz34 - Kendim bakmadığım ellemediğim hiç bir şeyi Almam
Ayaz34 - En iyisi real alış veriş
Emrullah - Orjinal şarj kablosu sadece samsung mağazalarında ve samsung shopta satılıyor diğer sitelerdeki hepsi çakma hem 30-40 tlye orjinal ürünü vermezler..
Serkan Güneş - Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım iyade konusunda
Oğuzhan Koç - Demekki bozuk ciksada bozulsada çöpe atıp ugrasmamissin belliki?
Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz
Nuri Koca - Olmasi gereken marketler ne alaka ya gıdadan başka birşey satmamasi gerekir oldu elbiseciler dükkan önüne meyve koysun olur mu böyle bir saçmalık iyice herşeyin suyunu çıkardılar telefoncu mobilya satsın olur mu hiç herkes işini yapsın bu memletin küçük esnafı var ve kardeşim paran olmadigi zamanda alabileceğin insanlarimizda da var suç parası olunca görüntüye büyüğe koşarlar paraları olmayınca küçük esnafa devletimiz sağolsun ki küçük esnaf bırakmayacak ama küçük esnaftan vergi istiyor herşeyi istiyor ama gel gör ki hepte ezdiriyor
Vuslat Vakti - Kusura bamayında 8.000 TL verip internetten cihaz alıyorsunuz bu ne cesaret. Ya paranız çok yada kazık yemeye meyliniz çok. Afedersiniz ama siz bunu haketmişsiniz. Hade eli yüz ikiyüz gibi rakamlara eyvallah 8.000 TL ve internetten görmeden bilmeden almak. Akıllara zarar...
Melani - Hiç böyle şeylerle karşılaşmadım bence karalama yapıyorsunuz çamur at izi kalsın trendyol en güvenilir site
Haci - Magazadan alişta bile sirun yaşarken,internet işine nasil guvenilir asla anlayamiyacagim.
Ne - Trendyolda cep tlf aldim tahta mandal gondermisler
1 ay ugrastim sajin ama sakin almayin
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.