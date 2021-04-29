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- 29 Nis 2021 - 15:01 G: 29 Nis 2021 - 15:05

BİM de, A101 de Bakakaldı! Trendyol'un Son Resti Fena Oldu! Bedava Gibi... 1 TL'ye Ürün Satılıyor, Aynı Gün Geliyor! Artık Devir Değişiyor...

Trendyol'dan öyle büyük bir indirim geldi ki; birçok sosyal medya kullanıcısı, A101'e de, BİM'e de rest çektiğini söyledi. Trendyol yeni kampanya dönemi başladı. Yapılan kampanyalara bakıldığında, Trendyol'a üye olup, alışveriş yapmayacak kimse kalmayacak gibi duruyor.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

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TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.

-> TRENDYOL | 1 - 3 - 10 - 30 - 40 - 50 TL Aralığında Gümüş Takılar İçin TIKLAYINIZ


-> TRENDYOL | Efsane Kampanya Ürünleri İçin TIKLAYINIZ


-> TRENDYOL | ÇOK UCUZ ERKEK GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ


-> TRENDYOL | ÇOK UCUZ KADIN GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ


-> TRENDYOL | BÜYÜK BEDEN / YAŞLI / TESETTÜR İÇİN TIKLAYINIZ


-> TRENDYOL | Daha Ucuza Hiçbir Yerde Olmayan 1000 Ürün İçin TIKLAYINIZ


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29 Nis 2021 - 15:01 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz

Yanıtla . 10Beğen . 0Beğenme 28 Nisan 04:50

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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