BİM de, A101 de Tarih Oluyor! Trendyol Tüm Piyasayı 0'ladı! Kampanya Kalıcı Oldu! Bedava Gibi... 1 TL'ye - 10 TL'ye Ürün Satılıyor, Aynı Gün Geliyor! Artık Devir Tamamen Değişti!

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

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TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.





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-> TRENDYOL | Efsane Kampanya Ürünleri İçin TIKLAYINIZ

-> TRENDYOL | ÇOK UCUZ ERKEK GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

-> TRENDYOL | ÇOK UCUZ KADIN GİYİM ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

-> TRENDYOL | BÜYÜK BEDEN / YAŞLI / TESETTÜR İÇİN TIKLAYINIZ

-> TRENDYOL | Daha Ucuza Hiçbir Yerde Olmayan 1000 Ürün İçin TIKLAYINIZ

-> TRENDYOL | Kaçırılmayacak Mobilya Fırsatları İçin TIKLAYINIZ

-> TRENDYOL | Efsane İndirim İçin TIKLAYIN