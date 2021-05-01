BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...

Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!

-> Çok Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Erkek Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Mobilya Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Araba Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Büyük Beden ve Tesettür İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Süpermarket Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Kozmetik Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Satan Tüm Ürünler İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.





-> Çok Ucuz Kadın Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Erkek Kıyafetleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Araba Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Büyük Beden ve Tesettür İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Süpermarket Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Ucuz Kozmetik Ürünleri İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )

-> Çok Satan Tüm Ürünler İçin TIKLAYINIZ ( 1 Mayıs Güncel )