BİM'e, A101 ve ŞOK'a Büyük Meydan Okuma! Trendyol 30 TL'ye Düşürdü; Artık Yeni Dönem Başlıyor... Eski Düzen Gitti! Ucuz Ürün Markette Değil...
BİM, A101 ve ŞOK'a büyük meydan okuma geldi! Trendyol 100 - 150 TL bandında olan birçok ürünü 30 - 40 - 50 TL bandına çekti. Artık yeni dönem başlıyor! E-Ticaret'le çok ucuza ürün sahibi olunabiliyor. 1 ila 3 iş günü içerisinde kapınıza kadar geliyor.
Trendyol, yeni kampanyasını duyurdu! Büyük bahar kampanyasıyla herkesi şoktan şoka sokan Trendyol'da aslında 27 Nisan günü başlayacak olan kampanya, Trendyol satıcıları tarafından yapılan indirimle neredeyse başladı diyebiliriz. Yapılan indirimler herkesi şaşkına çevirdi!
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TRENDYOL satıcıları çıldırmış gibi indirim yapıyor! Daha önce A101, Bim ve ŞOK marketlerde de satılmış olan aktüel ürünler kataloğunda listelenen ürünler; Trendyol'da çok ucuz fiyatlarla müşterilere sunulmaya başladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Nurcan - Bnde samsung orjinal şarj aldım ve 3 ay gitmeden bpzuldu ve ayrica malzemeden kısmışlar kablosunu 5 cm kısa
Serkan Güneş - Bugüne kadar hiç bir sorun yaşamadım iyade konusunda
Muhammet - Uygun fiyatlara satmalarının sebebi hiçbir şekilde müşteri ve ürünlerin arkasında durmuyor, bir sorun yaşadınız mı geçmiş olsun elinizde patladı. Online alışverişte önemli olan güvendir, çünkü görmeden bilmeden alınıyor. 8 bin tl ye telefon aldım kusurlu çıktı ve elimde patladı mahkemeye verdim allah bilir ne kadar sürecek. Kısacası paranızla rezil oluyorsunuz
Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.