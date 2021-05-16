Trendyol'dan Tarihin En Büyük Atağı! İndirimli Ürünleri Güncelledi, 40 TL'ye Yağ, 1 TL'ye Kıyafet Satışına Başladı! A101, BİM ve ŞOK Kaldı!

14 Mayıs 2021 tarihi itibarıyla indirimlerine bir yenisini daha ekleyen Trendyol'da satıcılar resmen anlaşmış gibi muhteşem bir kampanya altına imza attı. Toplam kampanya yapılan ürün sayısı 60 milyona ulaştı. Aktüel kataloglarında yer alan ürünlerin sınırlı stok sayısıyla gelmesi sebebiyle birçok kişi sahip olamazken, Trendyol'da stoklar bir hayli fazla. Maksimum 2 iş günü içerisinde, aksama yaşanırsa 3 iş gününde teslim edilen ürünleri (SADECE İNDİRİME GİRENLERİ) sizler için yeniden güncelledik.

Bilindiği üzere her zaman kategori kategori linkleri ayırdığımız ve rahat bir şekilde istediğiniz kategoriyi görmeniz için hazırladığımız listeyi 15 Mayıs tarihinde de hazırladık. Aşağıda yer alan kategorilerden istediğinize bakabilir, indirimleri görebilirsiniz.

Yapılan indirimler 2 gün geçerli olup 18 Mayıs 2021 tarihinde sona erecektir.



Not: Bu bir reklam değil, aktüel duyurusudur.