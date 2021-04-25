Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı!
Mehmet Bozdağ tarafından yapım, proje tasarım ve senaryosu üstlenilen Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda yer alan Metin Günay ve başrol olarak kendini gösteren Burak Özçivit, bugüne kadar yaratabilecekleri en harika bölümü yarattılar. Bu bölüm, milat gibi olacak.
Kuruluş Osman izleyicileri, yayınlanan bu bölüm karşısında nefeslerini tutacak. Savcı Bey ile ilgili yaşanan o an herkesi şoktan şoka soktu. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, Çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi olan Kuruluş Osman, yeni bölümle ilgili bilgiler ortaya çıktı. İşte 56. bölüm ve diğer tüm detaylar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.