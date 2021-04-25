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25 Nis 2021 - 20:59

Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı!

Mehmet Bozdağ tarafından yapım, proje tasarım ve senaryosu üstlenilen Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda yer alan Metin Günay ve başrol olarak kendini gösteren Burak Özçivit, bugüne kadar yaratabilecekleri en harika bölümü yarattılar. Bu bölüm, milat gibi olacak.