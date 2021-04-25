Haberler Ankara Haberler Ankara
- 25 Nis 2021 - 20:59 G: 25 Nis 2021 - 21:26

Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı!

Mehmet Bozdağ tarafından yapım, proje tasarım ve senaryosu üstlenilen Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda yer alan Metin Günay ve başrol olarak kendini gösteren Burak Özçivit, bugüne kadar yaratabilecekleri en harika bölümü yarattılar. Bu bölüm, milat gibi olacak.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Kuruluş Osman izleyicileri, yayınlanan bu bölüm karşısında nefeslerini tutacak. Savcı Bey ile ilgili yaşanan o an herkesi şoktan şoka soktu. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran, Çarşamba akşamlarının rakipsiz dizisi olan Kuruluş Osman, yeni bölümle ilgili bilgiler ortaya çıktı. İşte 56. bölüm ve diğer tüm detaylar!

Detaylar için diğer sayfaya geçiniz >>

25 Nis 2021 - 20:59 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eda Ece Bombayı Koydu, "Bom" Diye Patlattı! Instagram'ı Çalkaladı... Fahriye Evcen de Erçel de İzlemiş Olmalı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Hit Patlaması Yaşandı! mask
Eda Ece Bombayı Koydu, "Bom" Diye Patlattı! Instagram'ı Çalkaladı... Fahriye Evcen de Erçel de İzlemiş Olmalı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Hit Patlaması Yaşandı!
Tamer Karadağlı, Savaşçı Dizisini Havaya Uçurdu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Seyircilere Son Anda Döndü! Bombanın da Ötesinde... mask
Tamer Karadağlı, Savaşçı Dizisini Havaya Uçurdu! Öyle Bir Hamle Yaptı Ki, Seyircilere Son Anda Döndü! Bombanın da Ötesinde...
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Hilal Altınbilek'in Diziyle Tüm İlişkisi Bitti! Acı Vedası Yürekleri Dağladı... mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Züleyha Ayrılıyor! Hilal Altınbilek'in Diziyle Tüm İlişkisi Bitti! Acı Vedası Yürekleri Dağladı...
Ramo Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sır Korkunç Bir Gerçekmiş! Hayranları Yıkılacak... mask
Ramo Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sır Korkunç Bir Gerçekmiş! Hayranları Yıkılacak...
Savaşçı Dizisi 102. Bölüm Full İzle! 24 Nisan Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Savaşçı Dizisi 102. Bölüm Full İzle! 24 Nisan Savaşçı Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor? mask
Çukur'da Maskeli İsim Yine Yamaç'ı Evire Çevire Dövecek! Yer Yerinden Oynayacak, Yamaç Diziye Veda Edebilir! Neler Oluyor?
Sefirin Kızı Dizisi Bitti, Tükendi! Yeni Bölüm Yangınları Yaktı Geliyor! Mutlu Son Yok, Hüngür Hüngür Ağlatacaklar… mask
Sefirin Kızı Dizisi Bitti, Tükendi! Yeni Bölüm Yangınları Yaktı Geliyor! Mutlu Son Yok, Hüngür Hüngür Ağlatacaklar…
Emanet Dizisi Final Tarihi Açıklandı! mask
Emanet Dizisi Final Tarihi Açıklandı!
Cam Tavanlar Ne Zaman Başlıyor? Cam Tavan Oyuncu Kadrosunda Kimler Var? mask
Cam Tavanlar Ne Zaman Başlıyor? Cam Tavan Oyuncu Kadrosunda Kimler Var?
Arka Sokaklar Ne Zaman Final Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı? mask
Arka Sokaklar Ne Zaman Final Yapıyor? Arka Sokaklar 16. Sezon Olacak Mı?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Ankara'da ücretsiz internet atağı mask
Ankara'da ücretsiz internet atağı
Bakan Akar Açıkladı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildi mask
Bakan Akar Açıkladı! Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 31 teröristin etkisiz hale getirildi
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! 1 Değil, 2 Değil, 3 Değil... Bir Babaya Bu Yapılmaz! Sosyal Medya Ayaklandı, Büyük Tepki Var! mask
Acun Ilıcalı Deliye Dönecek! 1 Değil, 2 Değil, 3 Değil... Bir Babaya Bu Yapılmaz! Sosyal Medya Ayaklandı, Büyük Tepki Var!
Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı! mask
Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı!
A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Herkesi Şok Etmişti! Trendyol, A101 ve BİM'e Büyük Rest Çekti Şok Etti... Sudan Ucuz! mask
A101 ve Bim Yaptığı Kampanyayla Herkesi Şok Etmişti! Trendyol, A101 ve BİM'e Büyük Rest Çekti Şok Etti... Sudan Ucuz!
Acun Ilıcalı Survivor'da Kırmızı Alarmlar Çalacak, Adayı Sallayacak Açıklamayı Yaptı! Meğer İlayda... Milyonlar Çıldırdı! Tüm Sır Ortaya Çıktı... mask
Acun Ilıcalı Survivor'da Kırmızı Alarmlar Çalacak, Adayı Sallayacak Açıklamayı Yaptı! Meğer İlayda... Milyonlar Çıldırdı! Tüm Sır Ortaya Çıktı...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL