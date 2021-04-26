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- 26 Nis 2021 - 09:07 G: 26 Nis 2021 - 09:27

Ankara Koronavirüs Salgınında Yasaklar İçin Son Karar! Recep Tayyip Erdoğan Her Şeyi Tek Tek Açıklayacak! İşte Yeni Yasaklar...

Ankara Koronavirüs salgınında yeni yasaklar için karar verilecek. 13 Nisan tarihinde yapılan son toplantıdan sonra birçok yenilik gündeme gelmişti. Kafe ve Restoranların hemen aynında birçok kurum ve kuruluşunda çalışma saatleri tamamen değişmişti. Artan vakalardan sonra yapılan bu toplantı yeni yeni vaka sayılarının düşmesine sebep oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

2 Hafta sonra yeniden bir kabine toplantısı yapılacak ve vaka sayılarının artışına bakılarak yeni kararlar alınacaktı. Tam kapanmanın olup olmayacağı merak edilirken tüm soruların cevabı Recep Tayyip Erdoğan tarafından net bir şekilde verilecek. 26 Nisan günü gerçekleşecek olan kabine toplantısında konuşulacak konular hakkında ise tahminler yürütülmeye başlanadı. 

İthal aşıda tedarik süreci, Rus Sputnik V aşısıyla ilgili gelişmeler, yerli aşı çalışmaları gibi birçok konu hakkında konuşulacak olan Kabine toplantısında yasaklar hakkında yeni kararlarda açıklanacak. 13 Nisan tarihinde yapılan toplantı toplamda 2 saat 45 dakika sürmüş ve alınan tüm kararlar halkla paylaşılmıştı. Bugün yapılacak olan toplantıda ise vaka sayısına göre yeni yasaklar belirlenecek. İşte merak edilen vaka sayılar...

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26 Nis 2021 - 09:07 Ankara- Sağlık

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