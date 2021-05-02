Haberler Ankara Haberler Ankara
- 02 May 2021 - 20:22

Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gönüllüler takımında yer alan Ayşe, tüm detayları tek tek paylaştı. Milyonları şaşkına çeviren aşık atışması ise Acun Ilıcalı'nın gözleri önünde oldu. Sevilen oyuncuların birbirlerine sosyal medya kullanıcıları tarafından yakıştırılması üzerine Ayşe'den gelen bu açıklama özellikle ikilinin hayranlarını havaya uçurdu! Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Zorlu parkurlarının hemen yanında ödül oyuncularının tansiyonları özellikle yarışmacıların birbiri arasında büyük bir rekabet ortamı oluşturmasına neden oluyor. Adada ise özellikle hayran sayfaları tarafından yan yana gelmeyecek iki isim hakkında sanki aşıklarmış gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımların hız kazandığı şu dönemde Ayşe'den gelen iddia ise tüm dengeleri değiştirdi. 

Survivor'da Batuhan, "Ben birleşme partisinden beri öyle entrikalar içerisindeyim, öyle tripler yiyorum ki haddi hesabı yok. Tribi neden yediğime dair bir fikrimde yok artık. O kadar garip bir haldeyim ki, cidden ne diyeceğimi bilmiyorum" sözlerini dile getirdi. Melis ise "O benim adadaki en iyi arkadaşımdı. Adada cidden oturup konuşabildiğim tek kişi o. Benim onunla sorunum yok" sözleri üzerine Ayşe öyle bir şey dedi ki, tüm ada karıştı.


Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

02 May 2021 - 20:22 Ankara- Survivor 2021

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik... mask
Survivor Öykü İsmail Hakkında İlk Kez Konuştu! Öyle Şeyler Dedi Ki, Milyonlar Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Öykü Çelik...
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!” mask
Survivor’da Aşk Üçgeni! Aşk Ateşi Yükselirken Kıskançlık ve Kışkırtmalar Aleyna Kalaycaoğlu’ya Çileden Çıkarttı! “Batuhan Ver Kararını Artık!”
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Gamze Acun Ilıcalı'ya Kadar Sıçradı! İsmail'in Açıklaması Olay Üzerine Olay Oldu! Sosyal Medyadan Tepkiler Yağıyor...
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu? mask
Survivor 2021 Tek Parça İzle! 2 Mayıs 2021 Cuma  Survivor 81. Bölüm Canlı İzle! Bugün Survivor'da Eleme Adayı Kim Oldu?
Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor? mask
Survivor İlayda'nın İtirafları Titretti! 8 Şiddetinde Depreme Neden Olacak Batuhan Açıklaması Sosyal Medyada Yankılandı! Neler Oluyor?
Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısından Ağır İtham! Acun Ilıcalı'ya ve Şampiyona İtiraf Üzerine İtiraz Etti! Tüm Halka Duyurdu! Neler Oluyor?
Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi! mask
Survivor İsmail Bitti, Tükendi! Diskalifiye Olmak İçin Acun Ilıcalı’ya Çağrıda Bulundu! Son Konuşması Her Şeyi Bitirdi!
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı... mask
Survivor İsmail'in Nişanlısı Türkiye'nin Gündeminde! Meğer Annesi... İsmail'in En Yakını Açıkladı; Olaylar Çok Farklı...
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı... mask
Survivor'da Poyraz Tüm Adayı Yerle Bir Etti! Sonunda Çıldırdı, Steven'ın İpini Çekti; Milyonlar Sadece Bakakaldı...
Survivor'da İsmail Diskalifiye Ediliyor! "Uyumsuz" Milyonlar Ayaklandı, "Hırsız" Muamelesi Ortalığı Karıştırdı! mask
Survivor'da İsmail Diskalifiye Ediliyor! "Uyumsuz" Milyonlar Ayaklandı, "Hırsız" Muamelesi Ortalığı Karıştırdı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı... mask
Acun Ilıcalı'ya Son Nokta! Bir Babaya Böyle Bir Şey Yapmak, Yapılacak Son Şey! Şeyma Subaşı Sınıırını Aştı, Kızı Melisa'yı...
Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor! mask
Hande Erçel Bu Kez Piyasadan Resmen Silinecek! Fahriye Evcen Son Kozunu Öyle Bir Oynadı ki; Burak Özçivit Çok Kıskanacak... Erçel Devri Kapanıyor!
İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor? mask
İbo Show'da Ortalık Karıştı! O İsim Sorduğu Soruyla Stüdyoda Curcuna Çıkarttı... Hayranları Sosyal Medyayı Yakıp, Yıktı! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..." mask
Demet Özdemir Çileden Çıkardı! Oğuzhan Koç'la Öyle Bir Dalga Geçti Ki, Hayranları Şok İçinde Kaldı! "İşte Geliyor..."
Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki... mask
Hande Erçel'den İmaj Değişikliği! Bambaşka Birine Dönüştü, Kimse Onun Hande Olduğuna İnanmıyor! Öyle Bir Hale Büründü Ki...
Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol... mask
Esra Erol Hakkında Skandal Gerçek! Duyanlar, Görenler Şaşıp Kalıyor! İnanması Güç Ama Meğer Esra Erol...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL