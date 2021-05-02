Survivor'da Akıllara Durgunluk Veren Skandal Aşk İtirafı! Sonunda Belli Oldu, 2 Aydır İddia Ediliyordu! Ortaya Çıktı... Adada Yaşadılar!

Sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Zorlu parkurlarının hemen yanında ödül oyuncularının tansiyonları özellikle yarışmacıların birbiri arasında büyük bir rekabet ortamı oluşturmasına neden oluyor. Adada ise özellikle hayran sayfaları tarafından yan yana gelmeyecek iki isim hakkında sanki aşıklarmış gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımların hız kazandığı şu dönemde Ayşe'den gelen iddia ise tüm dengeleri değiştirdi.

Survivor'da Batuhan, "Ben birleşme partisinden beri öyle entrikalar içerisindeyim, öyle tripler yiyorum ki haddi hesabı yok. Tribi neden yediğime dair bir fikrimde yok artık. O kadar garip bir haldeyim ki, cidden ne diyeceğimi bilmiyorum" sözlerini dile getirdi. Melis ise "O benim adadaki en iyi arkadaşımdı. Adada cidden oturup konuşabildiğim tek kişi o. Benim onunla sorunum yok" sözleri üzerine Ayşe öyle bir şey dedi ki, tüm ada karıştı.





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