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- 26 Nis 2021 - 09:55 G: 26 Nis 2021 - 10:23

Survivor’da Aşıklar Ortaya Çıktı! Ayşe Tüm Detayları Tek Tek Açıkladı! Acun Ilıcalı’nın Yanında Tripler Havada Uçuştu! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'dan bir aşk iddiası gündeme bomba gibi düştü. Gönüllüler takımında yer alan Ayşe, tüm detayları tek tek paylaştı. Milyonları şaşkına çeviren aşık atışması ise Acun Ilıcalı'nın gözleri önünde oldu. Sevilen oyuncuların birbirlerine sosyal medya kullanıcıları tarafından yakıştırılması üzerine Ayşe'den gelen bu açıklama özellikle ikilinin hayranlarını havaya uçurdu! Neler oluyor?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Sevilen yarışmanın her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyor. Zorlu parkurlarının hemen yanında ödül oyuncularının tansiyonları özellikle yarışmacıların birbiri arasında büyük bir rekabet ortamı oluşturmasına neden oluyor. Adada ise özellikle hayran sayfaları tarafından yan yana gelmeyecek iki isim hakkında sanki aşıklarmış gibi paylaşımlar yapılıyor. Bu paylaşımların hız kazandığı şu dönemde Ayşe'den gelen iddia ise tüm dengeleri değiştirdi. 

Survivor'da Batuhan, "Ben birleşme partisinden beri öyle entrikalar içerisindeyim, öyle tripler yiyorum ki haddi hesabı yok. Tribi neden yediğime dair bir fikrimde yok artık. O kadar garip bir haldeyim ki, cidden ne diyeceğimi bilmiyorum" sözlerini dile getirdi. Melis ise "O benim adadaki en iyi arkadaşımdı. Adada cidden oturup konuşabildiğim tek kişi o. Benim onunla sorunum yok" sözleri üzerine Ayşe öyle bir şey dedi ki, tüm ada karıştı.


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26 Nis 2021 - 09:55 Ankara- Survivor 2021

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