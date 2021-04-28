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- 28 Nis 2021 - 20:48

Son Dakika! Acun Ilıcalı Fişini Çekti, Survivor Bitiyor! O Tarih Final Tarihi Oldu! Milyonlar Twitter'da "Ne Olur Biraz Daha" Dedi!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasının final tarihi açıklandı. Final tarihiyle birlikte başka çalışmalara yönelecek olan Acun Ilıcalı'nın ise Survivor yarışmasında kafasında bitirmiş olacak. 2021 yılıyla birlikte birçok işe imzasını atan Acun Ilıcalı, başarısına başarı katmaya devam ediyor. Yıllardır ekranlarda yerini alan Survivor yarışmasının belirlenen final tarihi ise...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada her bölüm bir önceki bölümden daha heyecanlı bir şekilde geçiyor. Yarışmanın finaline kısa günler kala iki takımda hem dokunulmaz hem de ödül oyunlarını için büyük bir rekabete giriyorlar. Sevilen yarışmanın dikkat çeken ve araştırmalara konu olan final tarihi hakkında bir gerçek daha ortaya çıktı. 

22 Mart 2005 yılında başlayan Survivor, her yıl Mart ayları gibi başlayıp daha sonra Temmuz ayları gibi final yapıyor. TV8 ekranlarında Masterchef, O Ses Türkiye ve Survivor yarışmaları ise belli periyodlarla birlikte ekranlara geliyor. Masterchef yarışmasının bitimiyle birlikte Survivor yarışması ekranlara gelmişti.

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28 Nis 2021 - 20:48 Ankara- Survivor 2021

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