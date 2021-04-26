Haberler Ankara Haberler Ankara
- 26 Nis 2021 - 12:35 G: 26 Nis 2021 - 12:51

Hercai Final mi Yapıyor, Neden Final Yapıyor? Hercai Dizisi Sonu Nasıl Bitecek, Reyyan Ölecek mi?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai için üzücü haber geldi. Hercai final açıklaması yetkililerce yapıldı. Hercai finalde kimler ölecek? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve kısa sürede fenomen haline gelmiş olan Hercai dizisinin final yapılacağı açıklandı. İzleyicileri tarafından üzüntü ile karşılanan bu durum son bölümün nasıl olacağına dair de soru işaretleri oluşturdu. Ekranlara gelecek olan 69. Bölümü ile veda edecek olan dizisinin sonunun nasıl biteceği ise merakla bekleniyor.

Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi isimlerin oynadığı Hercai dizisi uzun bir süredir yayın hayatına devam ediyor ve izleyiciler tarafından da merakla takip ediliyordu. Ancak dizinin 69. Bölümü ile ekranlara veda edeceği haberi alındı. Son bölümlerde beklenen ilgiyi göremeyen ve reytinglerin diğer yapımlara göre aşağıda kalması üzerine dizinin yayın hayatına son verildi. Önce Cuma günleri yayınlanırken daha sonra Pazar günleri yayınlanmaya başlanan dizide işler bir türlü istenildiği gibi gitmedi. Bu yüzden de dizide final kararı alındı.

26 Nis 2021 - 12:35 - Dizi Haberleri

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çukur Dizisinde Tüm Dengeler Değişiyor! Değişimi 360 Derece Dönerek Yaşadı! Emminin Ölümü Yeni Bir Hikayeyi Başlatacak! mask
Çukur Dizisinde Tüm Dengeler Değişiyor! Değişimi 360 Derece Dönerek Yaşadı! Emminin Ölümü Yeni Bir Hikayeyi Başlatacak!
Kağıt Ev dizisi 2. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Kağıt Ev 2. bölüm tek parça youtube izle! mask
Kağıt Ev dizisi 2. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Kağıt Ev 2. bölüm tek parça youtube izle!
Maraşlı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi son bölüm tek parça youtube izle! mask
Maraşlı Dizisi 15. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Maraşlı Dizisi son bölüm tek parça youtube izle!
Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm tek parça youtube izle! mask
Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölüm Full İzle! 26 Nisan 2021 Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm tek parça youtube izle!
Yasak Elma Dizisinden Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor! İntikam Ateşi Öyle Yükseldi Ki, Yanmayan Kimse Yok! O İsim Vedası Duyurdu! mask
Yasak Elma Dizisinden Bir Oyuncu Daha Ayrılıyor! İntikam Ateşi Öyle Yükseldi Ki, Yanmayan Kimse Yok! O İsim Vedası Duyurdu!
Mavera 15. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Mavera 15. Bölüm Full İzle! 26 Nisan Mavera Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Acemi Anneler 136. bölüm tek parça izle! 26 Nisan 2021 Acemi Anneleri son bölüm tek parça youtube izle! mask
Acemi Anneler 136. bölüm tek parça izle! 26 Nisan 2021 Acemi Anneleri son bölüm tek parça youtube izle!
Baraj Dizisinin Finalinde Neler Olacağı Tek Tek Ortaya Çıktı! O Detay Çorap Söküğü Etkisi Yarattı! Meğer Dizinin Sonunda… mask
Baraj Dizisinin Finalinde Neler Olacağı Tek Tek Ortaya Çıktı! O Detay Çorap Söküğü Etkisi Yarattı! Meğer Dizinin Sonunda…
Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı! mask
Kuruluş Osman Bu Bölümüyle Bitiyor! Milyonlar İzlerken Heyecandan Oturamayacak! Savcı Bey Şoku, Herkesi Çıldırttı!
Eda Ece Bombayı Koydu, "Bom" Diye Patlattı! Instagram'ı Çalkaladı... Fahriye Evcen de Erçel de İzlemiş Olmalı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Hit Patlaması Yaşandı! mask
Eda Ece Bombayı Koydu, "Bom" Diye Patlattı! Instagram'ı Çalkaladı... Fahriye Evcen de Erçel de İzlemiş Olmalı! Öyle Bir Paylaşım Yaptı ki, Hit Patlaması Yaşandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İran'da Kaşkay Türklerinin Yetiştirdiği Atlar Servet Değerinde! Tam 430 Bin Dolar Değer Biçildi mask
İran'da Kaşkay Türklerinin Yetiştirdiği Atlar Servet Değerinde! Tam 430 Bin Dolar Değer Biçildi
Almanya İş Dünyasında Karamsar Hava Devam Etti! mask
Almanya İş Dünyasında Karamsar Hava Devam Etti!
Evrak Alma Bitiş Tarihi Sonrasında Ne Zaman Askere Gidilir, Askerlik Tarihi Nasıl Belirlenir? mask
Evrak Alma Bitiş Tarihi Sonrasında Ne Zaman Askere Gidilir, Askerlik Tarihi Nasıl Belirlenir?
1 Mayıs Resmi Tatil mi, 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor? mask
1 Mayıs Resmi Tatil mi, 2021 Yılında Hangi Güne Denk Geliyor?
Hercai Final mi Yapıyor, Neden Final Yapıyor? Hercai Dizisi Sonu Nasıl Bitecek, Reyyan Ölecek mi? mask
Hercai Final mi Yapıyor, Neden Final Yapıyor? Hercai Dizisi Sonu Nasıl Bitecek, Reyyan Ölecek mi?
Masterchef Yarışmacından Tüyleri Ürperten Açıklama! Masterchef Jüri Koltuğunda Oturmaya Kararını Verdi! Tüm Açıklamasını Yaptı! mask
Masterchef Yarışmacından Tüyleri Ürperten Açıklama! Masterchef Jüri Koltuğunda Oturmaya Kararını Verdi! Tüm Açıklamasını Yaptı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL