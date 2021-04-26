Hercai Final mi Yapıyor, Neden Final Yapıyor? Hercai Dizisi Sonu Nasıl Bitecek, Reyyan Ölecek mi?
ATV ekranlarının fenomen dizisi Hercai için üzücü haber geldi. Hercai final açıklaması yetkililerce yapıldı. Hercai finalde kimler ölecek? İşte detaylar...
ATV ekranlarında izleyici ile buluşan ve kısa sürede fenomen haline gelmiş olan Hercai dizisinin final yapılacağı açıklandı. İzleyicileri tarafından üzüntü ile karşılanan bu durum son bölümün nasıl olacağına dair de soru işaretleri oluşturdu. Ekranlara gelecek olan 69. Bölümü ile veda edecek olan dizisinin sonunun nasıl biteceği ise merakla bekleniyor.
Başrollerinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin gibi isimlerin oynadığı Hercai dizisi uzun bir süredir yayın hayatına devam ediyor ve izleyiciler tarafından da merakla takip ediliyordu. Ancak dizinin 69. Bölümü ile ekranlara veda edeceği haberi alındı. Son bölümlerde beklenen ilgiyi göremeyen ve reytinglerin diğer yapımlara göre aşağıda kalması üzerine dizinin yayın hayatına son verildi. Önce Cuma günleri yayınlanırken daha sonra Pazar günleri yayınlanmaya başlanan dizide işler bir türlü istenildiği gibi gitmedi. Bu yüzden de dizide final kararı alındı.
26 Nis 2021 - 12:35 - Dizi Haberleri
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.