Evrak Alma Bitiş Tarihi Sonrasında Ne Zaman Askere Gidilir, Askerlik Tarihi Nasıl Belirlenir?
Askere gidecek olanlar için evrak alma başlangıç ve bitiş tarihleri oldukça önemli. Evrak alma bitiş tarihi sonrasında askere ne zaman gidilir? İşte detaylar...
Askere gidecek olanlar için evrak alma başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli dönemler içinde yayınlanan askerlik yerlerinin duyurulması sonrasında evrak alma bitiş tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sayede askere gidecekler ne zaman askere gideceklerini de öğrenebiliyorlar.
Askerlik yapacaklar için önemli olan evrak alma ve bitiş tarihleri tekrar gündeme geldi. Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 tarihlerinde askerlik yerlerinin 16 Nisan tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanması sonrasında yayınlanmış olan sonuç ekranındaki evrak alma bitiş ve başlangıç tarihinin ne anlama geldiği merak ediliyor.
26 Nis 2021 - 12:44 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.