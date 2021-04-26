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- 26 Nis 2021 - 12:44 G: 26 Nis 2021 - 12:49

Evrak Alma Bitiş Tarihi Sonrasında Ne Zaman Askere Gidilir, Askerlik Tarihi Nasıl Belirlenir?

Askere gidecek olanlar için evrak alma başlangıç ve bitiş tarihleri oldukça önemli. Evrak alma bitiş tarihi sonrasında askere ne zaman gidilir? İşte detaylar...

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Askere gidecek olanlar için evrak alma başlangıç ve bitiş tarihleri büyük önem taşıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirli dönemler içinde yayınlanan askerlik yerlerinin duyurulması sonrasında evrak alma bitiş tarihine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu sayede askere gidecekler ne zaman askere gideceklerini de öğrenebiliyorlar.

Askerlik yapacaklar için önemli olan evrak alma ve bitiş tarihleri tekrar gündeme geldi. Nisan, Mayıs ve Haziran 2021 tarihlerinde askerlik yerlerinin 16 Nisan tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanması sonrasında yayınlanmış olan sonuç ekranındaki evrak alma bitiş ve başlangıç tarihinin ne anlama geldiği merak ediliyor.

26 Nis 2021 - 12:44 - Gündem

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