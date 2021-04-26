Masterchef Yarışmacından Tüyleri Ürperten Açıklama! Masterchef Jüri Koltuğunda Oturmaya Kararını Verdi! Tüm Açıklamasını Yaptı!

Masterchef yarışmasına katıldıktan sonra hayatını tamamen değiştiren Barbaros kısa bir süre önce Survivor yarışmasında yer alan başarılı yarışmacılara zengin menüsünü hazırlamıştı. Survivor'da görüldükten sonra yeniden yıldızı parlamıştı. Serhat ile birlikte arabayı paylaştıkları bilinen ünlü şef Barbaros, Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda mı oturacak?

Yarışmada büyük bir ivme kazanan Barbaros, dikkatleri üzerine çekmişti. Vermiş olduğu röportajda Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef için "3 şefimde bir abi bir şef bir usta ve büyük öğreticiler.." sözlerini dile getiren ve şefler gibi olmak istediğini dile getiren Barbaros bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü.





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