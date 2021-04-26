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- 26 Nis 2021 - 12:24 G: 26 Nis 2021 - 12:54

Masterchef Yarışmacından Tüyleri Ürperten Açıklama! Masterchef Jüri Koltuğunda Oturmaya Kararını Verdi! Tüm Açıklamasını Yaptı!

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef'te yer alan Barbaros'tan tüyler ürperten açıklamalar geldi. Yaptığı bir ropörtajla ön plana çıkan Barbaros, hakkında merak edilen tüm sorulara en samimi haliyle cevaplar verdi. Evdeki mutfağından Masterchef yarışmasındaki mutfağına kadar birçok merak edilen soruları cevaplayan başarılı yarışmacı çok özel bir ipucu verdi.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Masterchef yarışmasına katıldıktan sonra hayatını tamamen değiştiren Barbaros kısa bir süre önce Survivor yarışmasında yer alan başarılı yarışmacılara zengin menüsünü hazırlamıştı. Survivor'da görüldükten sonra yeniden yıldızı parlamıştı. Serhat ile birlikte arabayı paylaştıkları bilinen ünlü şef Barbaros, Masterchef yarışmasının jüri koltuğunda mı oturacak? 

Yarışmada büyük bir ivme kazanan Barbaros, dikkatleri üzerine çekmişti. Vermiş olduğu röportajda Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şef için "3 şefimde bir abi bir şef bir usta ve büyük öğreticiler.." sözlerini dile getiren ve şefler gibi olmak istediğini dile getiren Barbaros bir iddia ile gündeme bomba gibi düştü.


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26 Nis 2021 - 12:24 Ankara- Survivor 2021

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