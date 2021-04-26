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- 26 Nis 2021 - 12:54 G: 26 Nis 2021 - 13:30

Çukur Dizisinde Tüm Dengeler Değişiyor! Değişimi 360 Derece Dönerek Yaşadı! Emminin Ölümü Yeni Bir Hikayeyi Başlatacak!

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Çukur, finale doğru giderken büyük değişimini yaşayacak. Kubilay Aka, Ece Yaşar ve Genco Özok gibi isimlerin diziden ayrılmasının ardından dengeler yavaş yavaş değişmeye başlamıştı ama diziden ayrılacak olan Emmi Çukur'un havasını bile değiştirecek. Pazartesi akşamlarına damgasını vuran Çukur dizisinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik gibi isimler in başrolünde oynadığı başarılı dizi resmen değişime imzasını atacak. 4 haftadır Çukur'a veda eden isimler dengelerin değişmesinde büyük bir etken olurken, Emmi'nin vedası ise adeta tarihe kazınacak. İşte tüm detaylar... 

4 sezondur ekranlara gelen ve başarıyla her bölümünde reytingleri kıran dizinin 5. sezonu ekranlarda olmayacak. Dizi sevenleri dizinin bitmesini istemezken dengelerin sık sık değiştiği dizinin yeni bölümü sosyal medyanın diline düşecek. Maskeli adamla büyük bir savaşa girecek olan Yamaç, maskeliden öğrendiği detayla Emmi'yi arayacak.

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26 Nis 2021 - 12:54 Ankara- Dizi Haberleri

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