Çukur Dizisinde Tüm Dengeler Değişiyor! Değişimi 360 Derece Dönerek Yaşadı! Emminin Ölümü Yeni Bir Hikayeyi Başlatacak!

Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez, Burak Dakak, Hare Sürel, Kadir Çermik gibi isimler in başrolünde oynadığı başarılı dizi resmen değişime imzasını atacak. 4 haftadır Çukur'a veda eden isimler dengelerin değişmesinde büyük bir etken olurken, Emmi'nin vedası ise adeta tarihe kazınacak. İşte tüm detaylar...

4 sezondur ekranlara gelen ve başarıyla her bölümünde reytingleri kıran dizinin 5. sezonu ekranlarda olmayacak. Dizi sevenleri dizinin bitmesini istemezken dengelerin sık sık değiştiği dizinin yeni bölümü sosyal medyanın diline düşecek. Maskeli adamla büyük bir savaşa girecek olan Yamaç, maskeliden öğrendiği detayla Emmi'yi arayacak.



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