Türkiye'de Tekrar Soğuk Hava Dalgası Etkisini Gösteriyor! Yarın Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor
Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak beklentisi arttı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin ile sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızında esmesi bekleniyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.