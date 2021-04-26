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- 26 Nis 2021 - 14:19 G: 26 Nis 2021 - 14:20

Türkiye'de Tekrar Soğuk Hava Dalgası Etkisini Gösteriyor! Yarın Birçok Bölgede Sağanak Bekleniyor

Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusu başta olmak üzere yurdun bazı kesimlerinde yarın sağanak beklentisi arttı.

Emre Okur
Emre Okur Tüm Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Artvin ile sabah saatlerinde Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerinden saatte 30 ila 60 kilometre hızında esmesi bekleniyor.

26 Nis 2021 - 14:19 AA Ankara- Gündem

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