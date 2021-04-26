Nihat Hatipoğlu Canlı Yayında Paramparça Oldu! Diyarbakır'dan Gelen O Telefon, Hatipoğlu'yu Derinden Üzdü! Cevabını Bile...
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları her sene olduğu gibi bu sene de, sahur ve iftar zamanında ATV ekranlarından seyircisiyle buluşuyor. Her bölümde büyük bir reyting elde eden başarılı programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na birçok farklı ve ilginç sorular geliyor. Kısa süre önce ise Nihat Hatipoğlu'ya "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusu sorulmuştu.
Nihat Hatipoğlu ise aldığı soru karşısında, Z kuşağının çok ilginç olduğunu ifade ederek; "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için" cevabını vermişti. Şimdi ise içleri paramparça eden bir soru geldi...
Diyarbakır'dan katılan 3 kardeş,“10 yıldır babam bize babalık yapmıyor. Biz babamıza hakkımızı helal etmezsek günaha girer miyiz?” sorusunu Nihat Hatipoğlu'ya yöneltti. Soru karşısında büyük bir şaşkınlığa uğrayan Hatipoğlu soruyu derinden üzülerek cevaplamak zorunda kaldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.