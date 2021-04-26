Nihat Hatipoğlu Canlı Yayında Paramparça Oldu! Diyarbakır'dan Gelen O Telefon, Hatipoğlu'yu Derinden Üzdü! Cevabını Bile...

Nihat Hatipoğlu ise aldığı soru karşısında, Z kuşağının çok ilginç olduğunu ifade ederek; "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için" cevabını vermişti. Şimdi ise içleri paramparça eden bir soru geldi...

Diyarbakır'dan katılan 3 kardeş,“10 yıldır babam bize babalık yapmıyor. Biz babamıza hakkımızı helal etmezsek günaha girer miyiz?” sorusunu Nihat Hatipoğlu'ya yöneltti. Soru karşısında büyük bir şaşkınlığa uğrayan Hatipoğlu soruyu derinden üzülerek cevaplamak zorunda kaldı.



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