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- 26 Nis 2021 - 13:58 G: 26 Nis 2021 - 14:36

Nihat Hatipoğlu Canlı Yayında Paramparça Oldu! Diyarbakır'dan Gelen O Telefon, Hatipoğlu'yu Derinden Üzdü! Cevabını Bile...

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programları her sene olduğu gibi bu sene de, sahur ve iftar zamanında ATV ekranlarından seyircisiyle buluşuyor. Her bölümde büyük bir reyting elde eden başarılı programda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na birçok farklı ve ilginç sorular geliyor. Kısa süre önce ise Nihat Hatipoğlu'ya "Uzaylılar Müslüman mı?" sorusu sorulmuştu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Nihat Hatipoğlu ise aldığı soru karşısında, Z kuşağının çok ilginç olduğunu ifade ederek; "Uzayda kimse var mı ki, bilmiyoruz ki. Uzayda bir hayat olmuş olsaydı bu konuda net bir şey söylemek doğru değil. Kur-an'ı Kerim net bir şey söylemediği için" cevabını vermişti. Şimdi ise içleri paramparça eden bir soru geldi... 

Diyarbakır'dan katılan 3 kardeş,“10 yıldır babam bize babalık yapmıyor. Biz babamıza hakkımızı helal etmezsek günaha girer miyiz?” sorusunu Nihat Hatipoğlu'ya yöneltti. Soru karşısında büyük bir şaşkınlığa uğrayan Hatipoğlu soruyu derinden üzülerek cevaplamak zorunda kaldı.

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26 Nis 2021 - 13:58 Ankara- Magazin

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