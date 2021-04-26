Hande Erçel Yarı Çıplak Aşkını Paylaştı! Takipçilerinin Ağzı Açık Kaldı, Sinirden Deliye Döndü! "Şimdide Biz Kabul Etmiyoruz!"

Dizinin final yapmasıyla birlikte iki isimde bavullarını toplayarak; Maldivlere tatile gitmişlerdi. İkiliyi bir arada tatile gittiğini gören hayranları ise ikiliden sürekli olarak birlikte oldukları bir paylaşım gelmesini bekliyordu. Henüz Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den birlikte oldukları bir poz gelmese bile birlikte olduklarını gösteren paylaşımlar yapıyorlar.

Kısa süre önce Bürsin, Hande Erçel'in bir fotoğrafını paylaşarak; İngilizce bir şekilde “Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı. Sevilen ikiliden gelen bu paylaşım aşk iddialarını güçlendirirken, ikiliden henüz bu çıkan haberlere karşı bir yorum gelmedi. Hande Erçel, son bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.



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