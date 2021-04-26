Hande Erçel Yarı Çıplak Aşkını Paylaştı! Takipçilerinin Ağzı Açık Kaldı, Sinirden Deliye Döndü! "Şimdide Biz Kabul Etmiyoruz!"
Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncularından olan iki isim hakkında sık sık aşk iddialara gündeme geliyordu. Bu sorular hayranlarının kafalarında soru işaretleri oluşturuyordu. İkiliyi bire arada gören ve yakalayan tüm muhabirler sorulara sorarak dikkatleri üzerlerine çekiyorlardı fakat iki isimde sürekli olarak "Biz sadece çok iyi arkadaşız" gibi yorumlar yapıyorlardı.
Dizinin final yapmasıyla birlikte iki isimde bavullarını toplayarak; Maldivlere tatile gitmişlerdi. İkiliyi bir arada tatile gittiğini gören hayranları ise ikiliden sürekli olarak birlikte oldukları bir paylaşım gelmesini bekliyordu. Henüz Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den birlikte oldukları bir poz gelmese bile birlikte olduklarını gösteren paylaşımlar yapıyorlar.
Kısa süre önce Bürsin, Hande Erçel'in bir fotoğrafını paylaşarak; İngilizce bir şekilde “Güzel bir yerde, güzel bir kadınla, güzel bir manzara” notunu düşerek bir paylaşım yapmıştı. Sevilen ikiliden gelen bu paylaşım aşk iddialarını güçlendirirken, ikiliden henüz bu çıkan haberlere karşı bir yorum gelmedi. Hande Erçel, son bir paylaşım yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.