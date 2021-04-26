Acun Ilıcalı Kendi Kendini İfşaladı! Survivor Yarışmasının Kazananı Resmen Açıklandı! Bu Hatayı Yapan Kişi İşinden Oldu!
TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor'da Acun Ilıcalı bu akşam ekranlara gelecek olan bölümüne ait ifşayı resmen yayınladı. İfşanın ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, bu ifaşayı paylaşan kişinin işinden olduğuna dair birçok yorum yaptı. Acun Ilıcalı konu hakkında herhangi bir yorum yapmasa bile seyirciler artık hangi takımın ödül oyununu kazandığını biliyor! İşte büyük ödül oyununu kazanan takım...
Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmanın tansiyonları giderek artıyor. Final bölümüne kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan ifşa dengelerin değişmesine neden oldu. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında birçok ifşa gündeme sık sık geliyor. İlk bölümünden beri giderek artan ifşalara bir yenisi eklendi. Bu ifşanın hemen arkasından ise seyirciler "Yarışmanın heyecanı azalıyor. Şu ifşalar artık bitsin" gibi yorumlarda bulundu.
78. bölümü ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın sevenleri de giderek arıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan yarışmanın temelinde ise Acun Medya'nın bin bir emeği yatıyor. Çıkan ifşalar ise yarışmanın emeklerine büyük bir darbe niteliğinde iniyor. Sevilen yarışmaya ait ifşayı görüntülemek için diğer sayfaya geçiniz>>>>
26 Nis 2021 - 15:42 Ankara- Survivor 2021
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.