Acun Ilıcalı Kendi Kendini İfşaladı! Survivor Yarışmasının Kazananı Resmen Açıklandı! Bu Hatayı Yapan Kişi İşinden Oldu!

Her bölümde farklı bir heyecan yaşatan yarışmanın tansiyonları giderek artıyor. Final bölümüne kısa bir süre kalmışken ortaya çıkan ifşa dengelerin değişmesine neden oldu. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasında birçok ifşa gündeme sık sık geliyor. İlk bölümünden beri giderek artan ifşalara bir yenisi eklendi. Bu ifşanın hemen arkasından ise seyirciler "Yarışmanın heyecanı azalıyor. Şu ifşalar artık bitsin" gibi yorumlarda bulundu.

78. bölümü ekranlara gelecek olan başarılı yarışmanın sevenleri de giderek arıyor. Uzun yıllardır ekranlarda olan yarışmanın temelinde ise Acun Medya'nın bin bir emeği yatıyor. Çıkan ifşalar ise yarışmanın emeklerine büyük bir darbe niteliğinde iniyor. Sevilen yarışmaya ait ifşayı görüntülemek için diğer sayfaya geçiniz>>>>