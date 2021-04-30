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- 30 Nis 2021 - 21:18 G: 30 Nis 2021 - 21:20

Müge Anlı Resmen Şarkıcı Oldu! O Şarkıcının Şarkısını Söyledi, Geçti! Milyonlarca Dinlendi... Sunuculuğu Bile Bırakabilir, Twitter Çalkalanıyor!

ATV ekranlarının en sevilen sunucularından biri olan Müge Anlı ve Yıldız Tilbe bir araya geldi. Sevilen iki ismin bir araya gelmesi ise hayranlarının ağzının açık kalmasına neden oldu. Yıldız Tilbe'yle bir araya gelerek fırtınaları estiren Müge anlı bu anları ise sosyal medya hesabından paylaştı. Sevilen ismin bu paylaşımı ise kısa sürede binlerce hatta milyonlarca beğeni almasına neden oldu.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunuculuğunu üstlenen başarılı isim dikkatleri üzerine çekmeye başarıyor. Kısa süre önce sosyal medya hesabı açarak hayranlarını şaşırtan Müge Anlı'yı 1,8 milyon kişi takip ediyor. Takipçi sayısından çok izlenme sayısı alan videolarındaki etkileşim oranı ise giderek artıyor. Sadece 1 gün içerisinde 1 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, magazin dünyasında da yankı uyandırıyor. 

Yıldız Tilbe'nin en sevilen şarkısını seslendiren Müge Anlı, bir saat gibi bir sürede yarım milyon izlenme aldı. Aktif bir şekilde kullandığı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Müge Anlı'nın bu gönderisi kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

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30 Nis 2021 - 21:18 Ankara- Müge Anlı Haberleri

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