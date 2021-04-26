Nihat Hatipoğlu'nun Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Programdan Kazandığı Fiyat Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! Meğer Hatipoğlu...

Uzun bir süredir tartışma konusu olan ve dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programından yaklaşık olarak iki yıl önce 600.000 lira aldığı iddia edilmişti. Hatipoğlu çıkan bu iddialara ise ‘’20 yıldır Keçiören’de aynı evde oturuyorum. Villam, havuzum hatta evimin önünde yağmur yağınca içine su dolan bir çukurum bile yok. 600 bin lira kazandığım iddiası da yalan’’ sözlerini dile getirmişti.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar 2021 sezonunda ise dikkatler yine Nihat Hatipoğlu'nun ne kadar kazandığı yönünde oldu. Sevilen sunucunun kazancı hakkında iddialar ise havada uçuştu. Sosyal medya kullanıcıları ise "Ne kadar kazanıyorsa kazansın sonuna kadar hak ediyor" sözlerini dile getirdi.



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