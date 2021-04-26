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- 26 Nis 2021 - 17:03 G: 26 Nis 2021 - 17:37

Nihat Hatipoğlu'nun Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Programdan Kazandığı Fiyat Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! Meğer Hatipoğlu...

ATV ekranlarının başarılı programlarından biri olan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar yapımı seyircilerin dikkatlerini üzerine çekiyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun başarılı sunumuyla sahur ve iftar gibi zamanlarda ekranlar başından reytingleri kırıyor. İftar ve sahura saatler kala programını başlatan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programında ne kadar kazandığı ise ortaya çıktı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Uzun bir süredir tartışma konusu olan ve dikkatleri üzerine çeken Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar programından yaklaşık olarak iki yıl önce 600.000 lira aldığı iddia edilmişti. Hatipoğlu çıkan bu iddialara ise ‘’20 yıldır Keçiören’de aynı evde oturuyorum. Villam, havuzum hatta evimin önünde yağmur yağınca içine su dolan bir çukurum bile yok. 600 bin lira kazandığım iddiası da yalan’’ sözlerini dile getirmişti. 

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur ve İftar 2021 sezonunda ise dikkatler yine Nihat Hatipoğlu'nun ne kadar kazandığı yönünde oldu. Sevilen sunucunun kazancı hakkında iddialar ise havada uçuştu. Sosyal medya kullanıcıları ise "Ne kadar kazanıyorsa kazansın sonuna kadar hak ediyor" sözlerini dile getirdi.

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26 Nis 2021 - 17:03 Ankara- Magazin

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