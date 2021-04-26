Söylemezsem Olmaz Programına Tehdit Üstüne Tehdit Yağdı! O İsim Deliye Dönünce, Hakaretleri Arka Arkaya Sıraladı! Şimdi Neler Olacak?

Hafta içi her gün ekranlara gelen başarılı yapımda birçok konu gündeme geliyor. Sevilerek izlenen programda ele alınan bir konu ise seyircilerde şok etkisi yarattı. Hakan Sabancı ve yeni aşkı Aygün Aydın hakkında yapılan yorumlara dayanamayan Aydın, tehdit ve hakaret içerikli bir paylaşım yaparak düşüncelerini dile getirdi.

Bircan Bali ise konuyu ele aldıkları anda; “Bu masadaki tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Biz bu konuyu konuşalım, bu kız sabaha kadar bizi konuşacak hatta bize bulaşacak haberin olsun” sözlerini dile getirdi, getirdiği gibi de oldu. Seren Serengil ise Neden böyle düşünüyorsun ki” yorumunu yapınca Bircan Bali, “Tam istediğini veriyoruz ya şimdi kıza” açıklamasını yaptı.



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