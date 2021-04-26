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- 26 Nis 2021 - 19:53 G: 26 Nis 2021 - 20:24

Milyonlarca Kadının Dikkatine! A101 de; BİM de Geride Kaldı! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız, Trendyol, Çiçeksepeti Resmen Çıldırdı!

A101 Aktüel ve BİM Aktüel kataloglarında özellikle son birkaç ay içerisinde çok fazla kadınlara yönelik ürünler ve ev tekstil ürünleri yer aldı. Uygun fiyatlarla satılan ürünlerin stoklarla sınırlı gelmesi birçok kadının bu ürünlere yönelememesine sebep oldu. Bu noktada Çiçeksepeti, Trendyol, N11 ve Hepsiburada gibi firmalar da; söz konusu aktüel ürünlere benzer ürünler getirerek muhteşem bir kampanya başlattı.

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

A101 Aktüel ve BİM Aktüel kataloglarında ürünlerin stoklarla sınırlı gelmesi sebebiyle anında tükenmesi, insanları direkt olarak kampanyaları araştırmaya itmiş durumda. Milyonlarca kadının dikkatine! E-ticaret platformları bu kapsamda resmen çıldırdı! Trendyol ve Çiçeksepeti indirimlerini görenler şok oluyor... İşte o indirimler >>

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26 Nis 2021 - 19:53 Ankara- Yaşam

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Milyonlarca Kadının Dikkatine! A101 de; BİM de Geride Kaldı! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız, Trendyol, Çiçeksepeti Resmen Çıldırdı! mask
Milyonlarca Kadının Dikkatine! A101 de; BİM de Geride Kaldı! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız, Trendyol, Çiçeksepeti Resmen Çıldırdı!
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