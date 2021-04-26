Milyonlarca Kadının Dikkatine! A101 de; BİM de Geride Kaldı! Bu Fiyatları Görünce Şok Olacaksınız, Trendyol, Çiçeksepeti Resmen Çıldırdı!
A101 Aktüel ve BİM Aktüel kataloglarında özellikle son birkaç ay içerisinde çok fazla kadınlara yönelik ürünler ve ev tekstil ürünleri yer aldı. Uygun fiyatlarla satılan ürünlerin stoklarla sınırlı gelmesi birçok kadının bu ürünlere yönelememesine sebep oldu. Bu noktada Çiçeksepeti, Trendyol, N11 ve Hepsiburada gibi firmalar da; söz konusu aktüel ürünlere benzer ürünler getirerek muhteşem bir kampanya başlattı.
A101 Aktüel ve BİM Aktüel kataloglarında ürünlerin stoklarla sınırlı gelmesi sebebiyle anında tükenmesi, insanları direkt olarak kampanyaları araştırmaya itmiş durumda. Milyonlarca kadının dikkatine! E-ticaret platformları bu kapsamda resmen çıldırdı! Trendyol ve Çiçeksepeti indirimlerini görenler şok oluyor... İşte o indirimler >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.