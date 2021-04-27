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- 27 Nis 2021 - 11:40 G: 27 Nis 2021 - 12:06

Yasak Elma Dizisinin Final Tarihini Başrol Oyuncusu Açıkladı! Berk Oktay Ağzından Kaçırınca Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarının entrika ve eğlence oldu dizilerinden biri olan Yasak Elma dizisinin final tarihi ortaya çıktı. Berk Oktay tarafından dizinin final tarihinin açıklamasının ise büyük bir şok yaşattı. Her bölümde oyunculuğu bir kez daha konuşturan yakışıklı oyuncu dizide Çağatay karakterine hayat veriyor. Yıldız'ın biricik aşkı olan Çağatay, dizinin kilit isimlerinden birisi..

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Başrollerinde Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam, Berk Oktay ve Erdal Özyağcılar gibi isimlerin yer aldığı dizi, 4 sezondur başarılı bir şekilde ekranlardaki savaşını veriyor. Reytinglerde iyi bir sonuç elde eden dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Diziden Cansu karakterine hayat veren Nilperi Şahinkaya diziden ayrıldığını duyurdu. 

Savaşçı dizisinin 99. bölümünde göründükten sonra ani bir şekilde diziden ayrılan Berk Oktay, Yasak Elma dizisine geçtiğini de duyurmuştu. Yasak Elma dizisinde etkin bir karaktere hayat veren Berk Oktay, dizinin finali hakkında ağzından öyle bir şey kaçırdı ki, sosyal medya resmen ayaklandı. Neler oluyor?

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27 Nis 2021 - 11:40 Ankara- Magazin

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