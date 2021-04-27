Tam Kapanma Marketler Açık Mı? İşte Tam Kapanmada Marketlerin Açılış ve Kapanış Saatler…
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Tam kapanma kararı alınmış ve denetimler sıkılaştırılmıştı. Marketlerle ilgilide düzenlemeye gidilirken vatandaşlar tarafından merak edilen konulardan biriside de Marketlerin durumu oldu. İşte tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün yapılan kabine toplantısı sonunda yeni salgın önlemlerine yönelik atılacak adımlar açıklandı. Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında aralıksız 17 gün boyunca tam kapanma olacağı belirtildi. Aralıksız sürecek olan bu tam kapanma süresinde ise gündelik yaşamın kuralları da değişmek zorunda kaldı. Özellikle marketlerin açık olup olmadığı, hangi saatlerde hizmet verecekleri merak ediliyor.
27 Nis 2021 - 11:55 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.