Çukur Dizisinden Yamaç'ın Canı Ciğeri Gidiyor! Vedası Resmen Açıklandı, Çukur Yarım Kalacak! O İsim Her Şeyi Ortaya Döktü... Neler Oluyor?
Show TV ekranlarının en beğenilen yapımlarından biri olan Çukur dizisinde son 4 bölümdür yaprak dökümü yaşanıyor. Celasun'un ölümüyle başlayan vedalar her hafta bir ismi daha diziden çıkararak devam ediyor. Sevilen dizinin ilk bölümlerinden beri heyecan azalmadan devam ediyorken finaline ise sayılı birkaç bölüm kaldı. Diziden Yamaç'ın canı ciğeri olan bir ismin daha ayrılacağı ortaya çıktı. İşte diziden ayrılacak olan o isim...
Başrollerinde Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Necip Memili, Damla Sönmez gibi isimlerin bulunduğu başarılı yapım ilk bölümde Türkiye'ye damgasını vurmuştu. İlk sezonunda yaşanılan gelişmeler birçok mahallenin duvarlarında Çukur'un sembolüne bile konu olmuştu. Dizinin çekim yapıldığı yere ise birçok isim akın akın gitmiş, fotoğraflar çekilmişti.
Dizinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve Emmi karakterine hayat veren Kadir Çermik, diziden ayrılmıştı. Kubilay Aka, Ece Yaşar ve Genco Özok'tan sonra Kadir Çermik'in vedası çok konuşulanlar arasında girdi. Twitter'da 'Emmi' etiketi altında atılan tweetler ülkenin gündemine bomba gibi düştü. Şimdi ise bir ismin daha diziden ayrıldığı ortaya çıktı.
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27 Nis 2021 - 11:55 Ankara- Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.