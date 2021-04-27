Anasayfa/

Foto Galeri/

27 Nis 2021 - 11:55

Çukur Dizisinden Yamaç'ın Canı Ciğeri Gidiyor! Vedası Resmen Açıklandı, Çukur Yarım Kalacak! O İsim Her Şeyi Ortaya Döktü... Neler Oluyor?

Show TV ekranlarının en beğenilen yapımlarından biri olan Çukur dizisinde son 4 bölümdür yaprak dökümü yaşanıyor. Celasun'un ölümüyle başlayan vedalar her hafta bir ismi daha diziden çıkararak devam ediyor. Sevilen dizinin ilk bölümlerinden beri heyecan azalmadan devam ediyorken finaline ise sayılı birkaç bölüm kaldı. Diziden Yamaç'ın canı ciğeri olan bir ismin daha ayrılacağı ortaya çıktı. İşte diziden ayrılacak olan o isim...