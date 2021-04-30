Haberler Ankara Haberler Ankara
- 30 Nis 2021 - 22:09

Survivor'ın Efsanesi Yasin Obuz'dan Çok Büyük Skandal... Öyle Bir Küfür Ortaya Çıktı ki; Mahkeme Mahkeme Koştu! "Yazıklar Olsun..."

TV8 ekranlarını ve Acun Ilıcalı'yı temsil eden Yasin Obuz'dan büyük skandal geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmalardan olan; Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'da adını tarihe kazıyacak kadar başarılı işler çıkartmış ve kendisini ülke çapında sevdirmiş olan Yasin Obuz kendisine gelen o hakarete karşı dayanamadı ve soluğu mahkemede aldı. Peki, Yasin Obuz neden mahkemede soluğu aldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tv8'de yayınlana yarışmalardan önce de sosyal medyada etkin bir kitlesi olan sosyal medya fenomeni Yasin Obuz, yarışmalara katıldıktan sonra kitlesini giderek büyüttü. 1 milyonu aşkın takipçisi için kısa süre önce albüm çıkaran Yasin Obuz, bir işte daha kendisini göstermişti. 10 elinde 10 marifet olan Yasin Obuz, kendisine gelen o yoruma daha fazla dayamadı ve adli işlemleri başlattı. 

Acun Ilıcalı'nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasından 3. olarak ayrılan Yasin Obuz sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Neredeyse her paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Yasin Obuz'un son hamlesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

30 Nis 2021 - 22:09 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Nihat Hatipoğlu Bu Kez Çileden Çıkacak! "Böyle Soru mu Olur?" Öyle Bir Soru Sordular ki; Resmen Canlı Yayında Dalga Geçtiler! mask
Nihat Hatipoğlu Bu Kez Çileden Çıkacak! "Böyle Soru mu Olur?" Öyle Bir Soru Sordular ki; Resmen Canlı Yayında Dalga Geçtiler!
Camdaki Kız Dizisiyle İlgili Öğrenince Şok Geçireceğiniz Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sırmış, İfşalandı! mask
Camdaki Kız Dizisiyle İlgili Öğrenince Şok Geçireceğiniz Gerçekler Ortaya Çıktı! Meğer Perde Arkasındaki Sırmış, İfşalandı!
Mehmet Ali Erbil'e Kabus Gibi Haber Geldi! Öz Kızı Açıkladı, Hayranları Bile Gözyaşı Döktü! "Ah Be Mali" mask
Mehmet Ali Erbil'e Kabus Gibi Haber Geldi! Öz Kızı Açıkladı, Hayranları Bile Gözyaşı Döktü! "Ah Be Mali"
İbo Show'da Milyonları Harekete Geçiren Olay! O İsim Üzerine Yürüyünce, Halk Stüdyoya Geldi! Sadece 5 Dakikada Savaş Alanına Döndü... mask
İbo Show'da Milyonları Harekete Geçiren Olay! O İsim Üzerine Yürüyünce, Halk Stüdyoya Geldi! Sadece 5 Dakikada Savaş Alanına Döndü...
Hande Erçel Tamamen Piyasadan Siliniyor! Önce Fahriye Evcen, Sonra Öz Kardeşi Gamze Erçel... "Yok Böyle Bir Şey" Sosyal Medya Yıkılıyor! mask
Hande Erçel Tamamen Piyasadan Siliniyor! Önce Fahriye Evcen, Sonra Öz Kardeşi Gamze Erçel... "Yok Böyle Bir Şey" Sosyal Medya Yıkılıyor!
Trendyol Durmuyor! Dün Bitecekti, Affetmedi! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, BİM Bakakaldı! mask
Trendyol Durmuyor! Dün Bitecekti, Affetmedi! Sadece 3 TL ve 10 TL'ye Satıyor! 10 Milyon Ürün... Marketlere Rest Çekti, BİM Bakakaldı!
Yasak Elma'nın Cansu'su Sütyensiz Paylaşımıyla Yürekleri Titretti! Hem Bikinili Hem de İç Çamaşırsız Pozları Arka Arkaya Geldi! "Aman Cansu, Neler Yapıyorsun?" mask
Yasak Elma'nın Cansu'su Sütyensiz Paylaşımıyla Yürekleri Titretti! Hem Bikinili Hem de İç Çamaşırsız Pozları Arka Arkaya Geldi! "Aman Cansu, Neler Yapıyorsun?"
Demet Özdemir Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medyada Ti'ye Alan Alana! Öyle Şeyler Yazılıyor Ki, Görenler Şok İçinde Kalıyor! Neler Oluyor? mask
Demet Özdemir Dalga Konusu Oldu! Sosyal Medyada Ti'ye Alan Alana! Öyle Şeyler Yazılıyor Ki, Görenler Şok İçinde Kalıyor! Neler Oluyor?
Yasak Elma Dizisinden Şahika Karakterinin Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı! Perde Arkasında Korkunç Neden Titretti! Meğer Nesrin Cavadzade... mask
Yasak Elma Dizisinden Şahika Karakterinin Diziden Ayrılma Sebebi Ortaya Çıktı! Perde Arkasında Korkunç Neden Titretti! Meğer Nesrin Cavadzade...
Hande Erçel Sütyeni ve Mini Şortuyla Yangınların Nedeni Oldu! ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sadece İki Saat İçerisinde Rekora Koştu! Kerem Bürsin’in Yorumu… mask
Hande Erçel Sütyeni ve Mini Şortuyla Yangınların Nedeni Oldu! ‘Alevli’ Yorumlar Arka Arkaya Geldi! Sadece İki Saat İçerisinde Rekora Koştu! Kerem Bürsin’in Yorumu…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor'ın Efsanesi Yasin Obuz'dan Çok Büyük Skandal... Öyle Bir Küfür Ortaya Çıktı ki; Mahkeme Mahkeme Koştu! "Yazıklar Olsun..." mask
Survivor'ın Efsanesi Yasin Obuz'dan Çok Büyük Skandal... Öyle Bir Küfür Ortaya Çıktı ki; Mahkeme Mahkeme Koştu! "Yazıklar Olsun..."
Müge Anlı Resmen Şarkıcı Oldu! O Şarkıcının Şarkısını Söyledi, Geçti! Milyonlarca Dinlendi... Sunuculuğu Bile Bırakabilir, Twitter Çalkalanıyor! mask
Müge Anlı Resmen Şarkıcı Oldu! O Şarkıcının Şarkısını Söyledi, Geçti! Milyonlarca Dinlendi... Sunuculuğu Bile Bırakabilir, Twitter Çalkalanıyor!
Oyuncular Bu Haber Size! Amazon Gaming Store Açıldı! mask
Oyuncular Bu Haber Size! Amazon Gaming Store Açıldı!
Nihat Hatipoğlu Bu Kez Çileden Çıkacak! "Böyle Soru mu Olur?" Öyle Bir Soru Sordular ki; Resmen Canlı Yayında Dalga Geçtiler! mask
Nihat Hatipoğlu Bu Kez Çileden Çıkacak! "Böyle Soru mu Olur?" Öyle Bir Soru Sordular ki; Resmen Canlı Yayında Dalga Geçtiler!
Formula 1 Türkiye'ye Adım Adım! Sırada Portekiz GP! mask
Formula 1 Türkiye'ye Adım Adım! Sırada Portekiz GP!
Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar! mask
Tam Kapanmada Yanlış Bilgilendirme Yapan Yandı! İçişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı, İşte Detaylar!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL