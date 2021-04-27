Haberler Ankara Haberler Ankara
- 27 Nis 2021 - 12:27 G: 27 Nis 2021 - 13:02

Yasin Obuz'dan Büyük Skandal! Acun Ilıcalı'yı ve TV8'i Temsil Ediyordu! Soluğu Mahkemede Aldı, Tüm İşlemleri Başlattı! Neler Oluyor?

TV8 ekranlarını ve Acun Ilıcalı'yı temsil eden Yasin Obuz'dan büyük skandal geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmalardan olan; Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'da adını tarihe kazıyacak kadar başarılı işler çıkartmış ve kendisini ülke çapında sevdirmiş olan Yasin Obuz kendisine gelen o hakarete karşı dayanamadı ve soluğu mahkemede aldı. Peki, Yasin Obuz neden mahkemede soluğu aldı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Tv8'de yayınlana yarışmalardan önce de sosyal medyada etkin bir kitlesi olan sosyal medya fenomeni Yasin Obuz, yarışmalara katıldıktan sonra kitlesini giderek büyüttü. 1 milyonu aşkın takipçisi için kısa süre önce albüm çıkaran Yasin Obuz, bir işte daha kendisini göstermişti. 10 elinde 10 marifet olan Yasin Obuz, kendisine gelen o yoruma daha fazla dayamadı ve adli işlemleri başlattı. 

Acun Ilıcalı'nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasından 3. olarak ayrılan Yasin Obuz sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Neredeyse her paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Yasin Obuz'un son hamlesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

27 Nis 2021 - 12:27 Ankara- Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan ve Buse Varol Savaşa Girdi Kazanan İsim Şok Etti! Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde… mask
Alişan ve Buse Varol Savaşa Girdi Kazanan İsim Şok Etti! Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde…
BİM Rest Çekmişti! Trendyol Devreye Girdi Neredeyse Bedava Satacak... İndirimleri Gören Şok Oldu, Hemen Evinizi Doldurun! mask
BİM Rest Çekmişti! Trendyol Devreye Girdi Neredeyse Bedava Satacak... İndirimleri Gören Şok Oldu, Hemen Evinizi Doldurun!
Yasak Elma Dizisinin Final Tarihini Başrol Oyuncusu Açıkladı! Berk Oktay Ağzından Kaçırınca Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor? mask
Yasak Elma Dizisinin Final Tarihini Başrol Oyuncusu Açıkladı! Berk Oktay Ağzından Kaçırınca Sosyal Medya Ayaklandı! Neler Oluyor?
Hande Erçel Deliye Dönecek! Kerem Bürsin'in O Hatası Bütün Aşkı Yerle Bir Edebilir! Başlamadan Bitiyorlar... "Yazık Oldu!" mask
Hande Erçel Deliye Dönecek! Kerem Bürsin'in O Hatası Bütün Aşkı Yerle Bir Edebilir! Başlamadan Bitiyorlar... "Yazık Oldu!"
Seren Serengil Büyük Tehdit Altında! Hem Küfür Yedi, Hem Tehdit Edildi... Canı Tehlikede Olabilir, Hayranları Nöbet Bekliyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor... mask
Seren Serengil Büyük Tehdit Altında! Hem Küfür Yedi, Hem Tehdit Edildi... Canı Tehlikede Olabilir, Hayranları Nöbet Bekliyor! Sosyal Medya Çalkalanıyor...
Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira! mask
Ayrı Bir Çılgınlık Daha! Kanye West'in Ayakkabısı Tam 1,8 Milyon Lira!
Nihat Hatipoğlu'nun Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Programdan Kazandığı Fiyat Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! Meğer Hatipoğlu... mask
Nihat Hatipoğlu'nun Ne Kadar Kazandığı Ortaya Çıktı! Programdan Kazandığı Fiyat Dudakların Uçuklamasına Neden Oldu! Meğer Hatipoğlu...
Hande Erçel Yarı Çıplak Aşkını Paylaştı! Takipçilerinin Ağzı Açık Kaldı, Sinirden Deliye Döndü! "Şimdide Biz Kabul Etmiyoruz!" mask
Hande Erçel Yarı Çıplak Aşkını Paylaştı! Takipçilerinin Ağzı Açık Kaldı, Sinirden Deliye Döndü! "Şimdide Biz Kabul Etmiyoruz!"
Nihat Hatipoğlu Canlı Yayında Paramparça Oldu! Diyarbakır'dan Gelen O Telefon, Hatipoğlu'yu Derinden Üzdü! Cevabını Bile... mask
Nihat Hatipoğlu Canlı Yayında Paramparça Oldu! Diyarbakır'dan Gelen O Telefon, Hatipoğlu'yu Derinden Üzdü! Cevabını Bile...
Acun Ilıcalı Çaresizliğin Dibine Battı! Şeyma Subaşı "Servet Öyle Olmaz Böyle Olur" Deyince, Ortalık Karıştı! "Nafaka Parasıyla..." mask
Acun Ilıcalı Çaresizliğin Dibine Battı! Şeyma Subaşı "Servet Öyle Olmaz Böyle Olur" Deyince, Ortalık Karıştı! "Nafaka Parasıyla..."
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Alişan ve Buse Varol Savaşa Girdi Kazanan İsim Şok Etti! Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde… mask
Alişan ve Buse Varol Savaşa Girdi Kazanan İsim Şok Etti! Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde…
BİM Rest Çekmişti! Trendyol Devreye Girdi Neredeyse Bedava Satacak... İndirimleri Gören Şok Oldu, Hemen Evinizi Doldurun! mask
BİM Rest Çekmişti! Trendyol Devreye Girdi Neredeyse Bedava Satacak... İndirimleri Gören Şok Oldu, Hemen Evinizi Doldurun!
Enterogermina Nedir Faydaları Nedir, Nasıl Kullanılır Probiyotikler Zayıflatıyor mu? mask
Enterogermina Nedir Faydaları Nedir, Nasıl Kullanılır Probiyotikler Zayıflatıyor mu?
Yasin Obuz'dan Büyük Skandal! Acun Ilıcalı'yı ve TV8'i Temsil Ediyordu! Soluğu Mahkemede Aldı, Tüm İşlemleri Başlattı! Neler Oluyor? mask
Yasin Obuz'dan Büyük Skandal! Acun Ilıcalı'yı ve TV8'i Temsil Ediyordu! Soluğu Mahkemede Aldı, Tüm İşlemleri Başlattı! Neler Oluyor?
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar… mask
Tam Kapanma Ne Zaman Başlıyor Tam Kapanma Ne Zaman Bitiyor İşte Önemli Detaylar…
Çukur Dizisinden Yamaç'ın Canı Ciğeri Gidiyor! Vedası Resmen Açıklandı, Çukur Yarım Kalacak! O İsim Her Şeyi Ortaya Döktü... Neler Oluyor? mask
Çukur Dizisinden Yamaç'ın Canı Ciğeri Gidiyor! Vedası Resmen Açıklandı, Çukur Yarım Kalacak! O İsim Her Şeyi Ortaya Döktü... Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL