Yasin Obuz'dan Büyük Skandal! Acun Ilıcalı'yı ve TV8'i Temsil Ediyordu! Soluğu Mahkemede Aldı, Tüm İşlemleri Başlattı! Neler Oluyor?
TV8 ekranlarını ve Acun Ilıcalı'yı temsil eden Yasin Obuz'dan büyük skandal geldi. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmalardan olan; Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'da adını tarihe kazıyacak kadar başarılı işler çıkartmış ve kendisini ülke çapında sevdirmiş olan Yasin Obuz kendisine gelen o hakarete karşı dayanamadı ve soluğu mahkemede aldı. Peki, Yasin Obuz neden mahkemede soluğu aldı? İşte merak edilen tüm detaylar...
Tv8'de yayınlana yarışmalardan önce de sosyal medyada etkin bir kitlesi olan sosyal medya fenomeni Yasin Obuz, yarışmalara katıldıktan sonra kitlesini giderek büyüttü. 1 milyonu aşkın takipçisi için kısa süre önce albüm çıkaran Yasin Obuz, bir işte daha kendisini göstermişti. 10 elinde 10 marifet olan Yasin Obuz, kendisine gelen o yoruma daha fazla dayamadı ve adli işlemleri başlattı.
Acun Ilıcalı'nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasından 3. olarak ayrılan Yasin Obuz sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Neredeyse her paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Yasin Obuz'un son hamlesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.