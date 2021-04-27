Yasin Obuz'dan Büyük Skandal! Acun Ilıcalı'yı ve TV8'i Temsil Ediyordu! Soluğu Mahkemede Aldı, Tüm İşlemleri Başlattı! Neler Oluyor?

Tv8'de yayınlana yarışmalardan önce de sosyal medyada etkin bir kitlesi olan sosyal medya fenomeni Yasin Obuz, yarışmalara katıldıktan sonra kitlesini giderek büyüttü. 1 milyonu aşkın takipçisi için kısa süre önce albüm çıkaran Yasin Obuz, bir işte daha kendisini göstermişti. 10 elinde 10 marifet olan Yasin Obuz, kendisine gelen o yoruma daha fazla dayamadı ve adli işlemleri başlattı.

Acun Ilıcalı'nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasından 3. olarak ayrılan Yasin Obuz sosyal medya hesabını ise aktif bir şekilde kullanıyor. Neredeyse her paylaşımıyla gündeme bomba gibi düşen Yasin Obuz'un son hamlesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilen tüm diğer detaylar...



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>