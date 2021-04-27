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27 Nis 2021 - 13:22

Bim - A101 - Şok Çıldırmış Gibiydi! Ama O Market Delirdi, Neredeyse Bedava Satacak... İndirimleri Gören Şok Oldu, Hemen Evinizi - Dolabınızı Doldurun!

BİM Yayınladığı son aktüel kataloğunu müşterilerle paylaştı. Bu kataloğu, çok farklı şekilde yayınlayan BİM; eşsiz indirimler sundu. Fakat ürünlerin stoklarla sınırlı gelmesi sebebiyle, ne yazık ki; birçok kişi uygun fiyatlara bu ürünleri satın alamadı. Burada da devreye Trendyol girdi! 3 günlük kampanya sürecine giren Trendyol, BİM Aktüel kataloğunda yer alan ürünleri çok daha ucuz fiyatlarla satışa çıkardı.