BİM Rest Çekmişti! Trendyol Devreye Girdi Neredeyse Bedava Satacak... İndirimleri Gören Şok Oldu, Hemen Evinizi Doldurun!
BİM Yayınladığı son aktüel kataloğunu müşterilerle paylaştı. Bu kataloğu, çok farklı şekilde yayınlayan BİM; eşsiz indirimler sundu. Fakat ürünlerin stoklarla sınırlı gelmesi sebebiyle, ne yazık ki; birçok kişi uygun fiyatlara bu ürünleri satın alamadı. Burada da devreye Trendyol girdi! 3 günlük kampanya sürecine giren Trendyol, BİM Aktüel kataloğunda yer alan ürünleri çok daha ucuz fiyatlarla satışa çıkardı.
Öyle ki, 50 TL’ye pantolon, 2.ürün 1 TL, 15 TL’ye kadın elbise, 40 TL’ye ayakkabı, 60 TL’ye sahpa takımı gibi inanılmaz indirimler altına imza attı. Söz konusu indirimleri sizler için tek tek kategorilendirdik.
Söz konusu indirimleri, ürünleri ve kategorileri detaylı bir şekilde görmek için diğer sayfaya geçiniz >>
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.