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- 27 Nis 2021 - 13:43 G: 27 Nis 2021 - 13:46

Alişan ve Buse Varol Savaşa Girdi Kazanan İsim Şok Etti! Görenler “Yok Artık” Dedi, Paylaşımı Olay Oldu! Sadece Birkaç Saat İçerisinde…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan dikkatleri üzerine toplayan bir paylaşım yaptı. Takipçileri bu paylaşımdan hemen sonra ikiye ayrıldı. Sevilerek takip edilen Alişan’ın kızıyla çekilmiş olduğu fotoğraf, birkaç saat içerisinde binlerce beğeni aldı. Peki, Alişan neden takipçilerini ikiye ayırdı?

Enver Yılmaz
Enver Yılmaz Tüm Haberleri

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının sunucu koltuğunda oturan başarılı şarkıcı, kısa süre önce ikinci kez baba olmanın heyecanını yaşamıştı. Eşi Buse Varol ve çocuklarıyla sık sık sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Alişan bu paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu paylaşım milyonların kafasında soru işareti oluşturdu! Neler oluyor?

Sosyal medya kullanıcıları tarafından adeta savaş alanına dönen yorumlarda ise dikkat çeken ir detay vardı. Kızları Eliz’i yaklaşık olarak 2,5 ay önce kucaklarına almışlardı. Burak’tan sonra Eliz’in dünyaya gelmesi ise Alişan ve Buse Varol’un hayatına bir güzellik daha katmıştı. Takipçileri tarafından savaşa sürüklenen ikilinin arasından kazanan isimse belli oldu.

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27 Nis 2021 - 13:43 Ankara- Magazin

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